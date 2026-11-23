Puna Bio es una startup biotecnológica argentina nacida en 2020 que está transformando la producción agrícola mediante el desarrollo de insumos biológicos elaborados con bacterias extremófilas de la Puna. Los aumentos de rendimiento de hasta un 15% en los cultivos logrados, le han permitido captar la atención y el respaldo de Corteva Agriscience y la Fundación Gates.

La historia de Puna Bio conecta más de 25 años de investigación científica del CONICET sobre extremófilos, microorganismos aislados de salares y lagunas de la Puna argentina adaptados a radiación, sequía y salinidad extrema, con el mundo de los negocios. El punto de inflexión ocurrió en GRIDX, el fondo de Venture Capital especializado en biotecnología.

"GridX funciona como una especie de Tinder entre emprendedores y proyectos científicos", explica Franco Martínez Levis, CEO y cofundador de la firma, a iProfesional. "Cuando nos conocimos entre los fundadores, lo primero fue entender qué parte de la ciencia podría ser desarrollada para convertirse en un producto, qué necesidad estábamos atacando, y cuál sería el mercado potencial".

Además de Franco, quien es economista, la empresa fue fundada por las científicas tucumanas María Eugenia Farías, Elisa Violeta Bertini y Carolina Belfiore. Para llevar la ciencia al campo comercial, licenciaron la tecnología del CONICET mediante un esquema de pago de regalías: "Es un win-win en el cual la tecnología se termina de desarrollar, llegar más rápido a mercado y ser patentada, a la vez de generar recursos que puedan reinvertirse en el ecosistema científico nacional", destaca el ejecutivo. Con una inversión inicial de u$s200.000 en plena pandemia, la startup creció hasta consolidar un equipo de 55 personas en Argentina (65% dedicadas a I+D en su laboratorio de Tucumán y 35% a gestión operativa y ventas).

El diferencial tecnológico del equipo de Puna Bio reside en trabajar con microorganismos que evolucionaron durante más de 3.500 millones de años en condiciones límite

Cómo funciona la tecnología extremófila de Puna Bio

El diferencial tecnológico de Puna Bio reside en trabajar con microorganismos que evolucionaron durante más de 3.500 millones de años en condiciones límite. Aplicados de forma líquida en el tratamiento directo de semillas, estos extremófilos optimizan la nutrición de la planta y liberan metabolitos que mitigan el estrés hídrico y salino. Esta demanda cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la producción global de alimentos deberá crecer un 50% en los próximos 20 años sobre suelos inestables.

Al principio, unir la ciencia de la Puna con la zona núcleo despertaba dudas entre productores. "Nos preguntaban: ‘¿Qué tiene que ver la Puna con los suelos acá en la zona núcleo?’", recuerda Martínez Levis. "Lamentablemente después de varios años de sequías, y la catastrófica campaña de 2022, la conciencia sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de mitigar el estrés se han tornado en temas claves a la hora de producir, minimizando el riesgo productivo".

El portafolio de Puna Bio se comercializa mediante una red nacional de distribuidores e insumos sobre semilla fiscalizada que incluye:

Kunza: Bioestimulante para soja, poroto y algodón que responde al estrés abiótico y logra hasta 400 kilogramos extra por hectárea frente a lotes no tratados.

Kanzama: Biofertilizante líquido para trigo y cebada que optimiza la fijación biológica de nitrógeno (aporte equivalente a 36 kilogramos N/ha promedio).

Tayrix: el primer biofungicida extremófilo del mundo para tratamiento de semillas de soja y trigo (Trichoderma orientale TP1).

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Con más de 600 ensayos a campo evaluados junto al INTA y expertos independientes, la tecnología genera incrementos de rinde del 10% al 12% (hasta 15%), asegurando un retorno de entre 6 y 10 veces el costo invertido. Como resume su CEO: "Desarrollamos productos biológicos para el agro, pero no trabajamos con microorganismos tradicionales, sino con extremófilos aislados de la Puna argentina, que tienen características diferenciales para enfrentar condiciones adversas".

Quiénes son los inversores de Puna Bio

Tras la inversión inicial de u$s200.000 en 2020 y su ronda Seed en 2022, Puna Bio cerró su Serie A liderada por Corteva Agriscience y sumó la inversión de la Fundación Gates, en una de sus primeras apuestas directas en startups de Latinoamérica.

Para Martínez Levis, este respaldo estratégico valida el nivel de la ciencia local: "La participación de Corteva y la Fundación Gates no tiene solo importancia desde lo económico, sino de las posibilidades que esto nos abre a nivel comercial y de impacto en el mundo. Que organizaciones de tal calibre hayan elegido apostar por una startup de biotecnología argentina demuestra el gran potencial que tiene nuestra ciencia".

La alianza con Corteva se enfoca en alianzas comerciales y lanzamientos conjuntos, mientras que con la Fundación Gates probaron insumos en cuatro países de África para pequeños productores. Su trayectoria científica fue galardonada en Alemania por la Falling Walls Foundation con el premio Science Breakthrough of the Year y respaldada por la Bayer Foundation. En lo financiero, la empresa proyecta facturar entre 2,5 y 3 millones de dólares este año.

La historia de Puna Bio conecta más de 25 años de investigación científica del CONICET sobre extremófilos, microorganismos aislados de salares y lagunas de la Puna

El plan al 2026: triplicar facturación, nuevo producto en maíz y llegada a África

De cara a los próximos dos años, Puna Bio busca triplicar su facturación y duplicar su superficie tratada para alcanzar 600.000 hectáreas en 2026 (frente a las 300.000 hectáreas validadas hoy). "Gran parte del crecimiento viene del mayor uso de la tecnología. Cuando un producto cumple su promesa, brinda resultados, y es económicamente viable, su adopción viene muy dada por el boca en boca y clientes que recompran", señala Martínez Levis.

Los próximos pasos incluyen el lanzamiento de un nuevo producto para maíz el año próximo, aprobaciones regulatorias en nuevos mercados y la consolidación de redes de distribución para pequeños productores en África junto a la Fundación Gates.

Con un banco biológico propio de más de 2.500 cepas extremófilas y más de 100.000 litros producidos por año, Puna Bio posiciona a la biotecnología regional en el mapa global. "Latinoamérica tiene instituciones de calidad científica impresionante como CONICET o EMBRAPA y mercados grandes para formar empresas que compitan globalmente. Frente a un escenario de alta volatilidad, en Puna Bio desarrollamos tecnologías innovadoras para brindar soluciones a los productores que mejoren su rentabilidad de forma sustentable", concluye su fundador.