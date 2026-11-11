La reventa de prendas tendrá nuevas reglas, como certificaciones previas, productos excluidos y sanciones de hasta tres años para los importadores

El Gobierno tomó la decisión de endurecer los controles sobre la importación de ropa usada y prohibió el ingreso de calzado y prendas íntimas de segunda mano y para los productos admitidos, exigirá certificar el lavado, la desinfección y el acondicionamiento antes del embarque hacia la Argentina.

Además, se reserva el derecho de devolución de los cargamentos que presenten irregularidades y sanciones para los importadores que reincidan.

Ambas determinaciones surgen de analizar la Resolución 461/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción en ejercicio de las competencias del área.

La prohibición de importar calzado y ropa interior usados, que comenzará a regir este 12 de septiembre, figura expresamente en el Anexo II de la norma y también comprende textiles procedentes de hospitales, instituciones sanitarias y veterinarias, y de actividades en las que pudieran haber estado en contacto con fluidos humanos o animales.

Para el resto de la mercadería alcanzada, el nuevo régimen establece una presentación por cada operación, respaldada por una certificación de los tratamientos aplicados.

La norma explica que si al llegar el cargamento se detectan inconsistencias documentales o físicas, deberá regresar a su origen dentro de un máximo de 30 días corridos, con los gastos a cargo del importador.

Qué ropa usada y productos quedan prohibidos para importar

La regulación alcanza a los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90 de la Nomenclatura Común del Mercosur, presentados a granel, en fardos, sacos o acondicionamientos similares.

Dentro de ese universo, el ingreso de calzado y ropa interior usados queda excluido, independientemente de los tratamientos de limpieza que se les apliquen.

La misma exclusión se aplica a textiles de procedencia sanitaria, hospitalaria o veterinaria y a aquellos que pudieran haber tenido contacto con sangre, orina, materia fecal u otras secreciones de personas o animales.

El cumplimiento de estas medidas deberá quedar asentado en dos documentos. Por un lado, el importador declarará bajo juramento que la mercadería está en condiciones de uso y que no procede de establecimientos o actividades excluidos.

Por otro, el organismo certificante deberá acreditar que el cargamento no contiene esos textiles, ropa interior ni calzado usados.

Las exigencias serán complementarias de las obligaciones aduaneras vigentes y para ingresar los productos admitidos, también habrá que acreditar una serie de procedimientos sanitarios realizados antes de enviarlos al país.

Requisitos sanitarios y de lavado para importar ropa usada

La norma establece también que cada lote deberá contar con una certificación que asegure que las prendas fueron lavadas a temperaturas superiores a 71 grados durante más de 25 minutos.

Ese período se contará desde que toda la carga haya alcanzado la temperatura objetivo, según el criterio de tiempo de mantenimiento previsto en la norma AS/NZS 4146.

El tratamiento deberá incluir la eliminación de insectos y ácaros mediante procesos de amplio espectro ya que el anexo menciona expresamente a las chinches de cama entre los vectores cuyo ingreso se busca prevenir.

También se exigirá que las prendas tengan un pH final de entre 5,5 y 7, condición que apunta a evitar dermatitis provocadas por residuos de detergentes o desinfectantes industriales.

Para la desinfección química de textiles delicados, las sustancias utilizadas, más allá del hipoclorito de sodio, deberán tener registro vigente ante organismos de alta vigilancia, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o el Instituto Robert Koch de Alemania.

El certificado tendrá que identificar la sustancia empleada, su registro y su actividad bactericida, virucida y fungicida certificada.

Después del lavado, las prendas deberán secarse a temperaturas superiores a 60 grados y cuando la delicadeza del textil impida ese procedimiento, podrá utilizarse radiación ultravioleta u otro método, siempre que se acredite su eficacia y que el tratamiento alcance toda la prenda, incluidas costuras y pliegues.

El proceso terminará con un empaquetado hermético inmediatamente después del lavado y secado y los envases deberán indicar qué tipo de prendas contienen y si están destinadas a niños, niñas y adolescentes o a adultos.

Cómo tramitar la certificación de importación en TAD

Todos esos procedimientos deberán acreditarse antes del envío de la mercadería ya que el interesado tendrá que iniciar en la plataforma Trámites a Distancia, conocida como TAD, la "Solicitud para la importación de ropa usada", con una declaración jurada y la documentación correspondiente a cada operación.

La certificación será emitida por un organismo de certificación de producto acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065, con alcance en la materia, ante el organismo nacional de acreditación correspondiente.

El Anexo II requiere la intervención de organismos acreditados de países considerados de alta vigilancia sanitaria y técnica.

El importador tendrá que conservar durante 24 meses la documentación de respaldo de los procedimientos realizados sobre la mercadería que además deberá estar disponible ante requerimientos de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

La solicitud también incluirá los datos del responsable de la operación, su CUIT, actividad económica y domicilio, junto con la documentación societaria y de representación correspondiente.

Sobre los productos, deberá informar procedencia, destino y fecha estimada de embarque.

Cuáles son los plazos y sanciones para importadores

La Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo evaluará cada solicitud y verificado el cumplimiento de la certificación, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial notificará al interesado para que pueda realizar la importación de textiles.

El procedimiento también permite efectuar la operación cuando transcurran 10 días hábiles desde una presentación completa sin una resolución expresa, posibilidad condicionada a que el solicitante haya acompañado todos los requisitos exigidos.

Si la autoridad formula observaciones, solicita información adicional o requiere corregir algún defecto, otorgará 10 días hábiles para responder.

Una vez notificado el cumplimiento de los requisitos, el despacho a plaza de la mercadería deberá concretarse dentro de los 90 días hábiles.

El control previo no elimina la fiscalización al arribar el cargamento y las inconsistencias documentales o físicas obligarán a reembarcar la mercadería a origen con carácter urgente y dentro de los 30 días corridos, por cuenta y cargo del importador.

La devolución tampoco impedirá las actuaciones administrativas o judiciales que correspondan por eventuales infracciones penales, sanitarias o aduaneras.

Cuando las inconsistencias se reiteren, el importador quedará imposibilitado de iniciar nuevos trámites bajo este régimen durante 36 meses.

El período comenzará a contarse desde la notificación de la reiteración del incumplimiento.

La Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo deberá corroborar esa circunstancia y comunicarla tanto al responsable de la operación como a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA.

ARCA también deberá remitir información sobre las declaraciones aduaneras vinculadas al régimen.

Antecedentes legales de la importación de ropa usada

La decisión se apoya en informes sanitarios y técnicos citados en los considerandos como el redactado por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud que analizó los riesgos de importar ropa usada sin controles que aseguren la eliminación de vectores de enfermedades y recomendó medidas para mitigarlos.

La Dirección de Industria Sostenible, por su parte, comparó las normas técnicas aplicadas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

El texto también invoca la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a comercializar productos en condiciones que no representen peligro para la salud o la integridad física en circunstancias normales o previsibles de uso.

Las restricciones sobre estas importaciones tienen antecedentes desde 1991, cuando se establecieron limitaciones iniciales por 180 días que luego fueron prorrogadas.

El Decreto 2112/2010 mantuvo las restricciones durante cinco años y el Decreto 333/2017 dispuso su continuidad hasta el 15 de mayo de 2022.

Aquel esquema contemplaba un tratamiento específico para determinadas donaciones destinadas al Estado y a instituciones religiosas.