Un poeta y dos amigos perdieron plata durante meses y hoy tienen una tecnológica global

Con ocho sueldos que pagar y ningún cliente, tres socios crearon Renaiss. La apuesta que hoy reúne a 70 personas y llega a EE.UU. y Europa

Rodrigo Azziani quería ser ministro de Cultura de Santa Fe. Terminó creando con dos amigos Renaiss, una empresa tecnológica que hoy tiene 70 personas y unos 20 clientes entre la Argentina, Estados Unidos y Europa. Antes trabajaron para Meta y Epic Games, hasta que una venta desarmó el negocio que sostenía al equipo argentino. Para empezar otra vez usaron sus ahorros y se dieron 18 meses. Los primeros nueve perdieron plata, contó en una entrevista exclusiva con iProfesional.

Azziani, al que llaman Roda, daba clases de ajedrez y matemática, competía en olimpíadas y publicó tres libros de poesía. Conoció a Joaquín Colombo y Mauro Abbatemarco en la Universidad Nacional de Rosario. Sus amigos siguieron Ingeniería Electrónica; él se volcó a las matemáticas y a proyectos colectivos.

El primer proyecto que los reunió fue una cooperativa de programadores que armaron junto con otros amigos. Eran ocho y buscaban trabajar por su cuenta, con reglas acordadas entre todos.

"No es que estábamos con ganas de tener una empresa, sino que no estábamos cómodos en nuestros trabajos y creíamos que podíamos organizarnos y autogestionarnos en un proyecto donde nuestro lema fue no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan", recuerda.

Eligieron una cooperativa porque querían socios, no empleados. La entrada era gradual. A medida que conseguían un cliente, otro podía renunciar a su trabajo e incorporarse. Alquilaron una casa en Rosario, entre asado y asado, resolvían juntos cómo trabajar.

La pandemia cambió la escala. La transformación digitial y el comercio electrónico se dispararon y las plataformas necesitaron infraestructura y nube para soportar más usuarios. Era su especialidad y empezaron a recibir pedidos de Estados Unidos.

De trabajar para Meta a tener ocho sueldos y ningún cliente

Un empresario estadounidense de Six Nines, con quien habían empezado a trabajar desde la cooperativa, les propuso ampliar la colaboración. Necesitaba más profesionales y equipos, una demanda que excedía el proyecto de un grupo de amigos que quería mantenerse chico. Azziani, Colombo y Abbatemarco crearon entonces una empresa separada de la cooperativa para contratar y coordinar esos equipos desde la Argentina. Trabajaban exclusivamente para Six Nines, que conseguía los clientes y les encargaba los proyectos.

Ese esquema les permitió llegar a 40 personas y participar en proyectos para Facebook, hoy Meta, y Epic Games, creadora de Fortnite. La relación comercial de Six Nines con Amazon Web Services les abría las puertas de compañías a las que difícilmente habrían accedido por su cuenta.

El reparto de tareas era claro. El socio estadounidense conseguía los contratos y ellos seleccionaban, capacitaban y coordinaban a los profesionales. Los tres amigos llegaron a desempeñarse como directores para Latinoamérica y aprendieron a responder a las exigencias de grandes empresas tecnológicas. El negocio creció y Six Nines pasó a formar parte de Nextira, una compañía estadounidense con sede en Texas.

Pero en 2023 hubo otra venta. Accenture compró Nextira, y esa operación cambió las condiciones bajo las que venían trabajando. La compra los tomó por sorpresa y aunque existió la posibilidad de incorporarse a la multinacional, pero bajo condiciones diferentes, los socios decidieron no continuar por ese camino. Desarmaron la empresa argentina y realizaron más de 30 desvinculaciones en dos días.

"La primera decisión que tomamos los tres socios era si queríamos seguir haciendo cosas juntos. Fue un buen momento para renovar los votos", recuerda. Decidieron que sí, aunque esta vez tendrían que conseguir sus propios clientes. El nuevo proyecto se llamó Renaiss, por la idea de renacer.

"Nosotros siempre fuimos muy buenos en contratar talento, capacitarlo y liderarlo, pero nosotros nunca habíamos vendido. Nunca habíamos hecho un contrato con un cliente", reconoce Azziani. Hasta entonces, esas tareas habían quedado en manos de su socio estadounidense.

Arrancaron con unas ocho personas y ningún cliente. Para financiarse tenían los ahorros acumulados durante los años anteriores, aun así, calcularon cuánto tiempo podían financiar el intento y se pusieron un límite. "Dijimos 18 meses. Si en 18 meses no logramos hacer nada, cerremos, porque no vamos a gastar todos los ahorros pagando el sueldo de nosotros y frustrarnos", recuerda.

Los tres viajaron a Estados Unidos para reencontrarse con antiguos contactos y contarles que querían seguir trabajando por su cuenta. De esas conversaciones surgieron recomendaciones y los primeros encargos. Una de las empresas que confió en ellos fue una pequeña startup con la que, según Azziani, todavía trabajan.

Otras relaciones necesitaron más tiempo. Durante aquel viaje les presentaron en Nueva York a una persona con la que pasaron un año sin concretar ningún proyecto. Hoy es un cliente estable.

Mientras tanto, los gastos corrían todos los meses. Roda hacía cuentas incluso en la pileta donde entrenaba para triatlón. "Estaba nadando y contaba cuánta guita perdíamos todos los meses y le hacía la multiplicación al tipo de cambio", cuenta. Recuerda un mes en el que las pérdidas llegaron a u$s25.000."Tardamos nueve meses en pasar a positivo. El mes diez fuimos negativo de nuevo", relata. Para entonces ya rondaban las 15 personas.

Azziani vuelve sobre esos meses cuando le preguntan por lo que consiguieron después."Yo hoy no estoy contento por mí, por el que soy hoy. Yo estoy feliz por el de hace tres años y medio que se animó. Con todo en contra, con los números en rojo y clientes que ni te atendían la puerta. Todos los días me levanto y celebro por el coraje que tuvo aquel Roda".

Aprender a vender también le cambió la manera de interpretar los rechazos. "Me di cuenta de que un montón de veces se me escaparon oportunidades porque no estaba listo. No es que las oportunidades llegan cuando estás preparado. Es que, cuando estás preparado, las podés tomar", sostiene.

Por qué la IA cambia el negocio y qué venden ahora

La experiencia con gigantes tecnológicos les había dado una especialización técnica que necesitaban pocas empresas. No podían salir a ofrecerla a cualquier comercio.

Encontraron oportunidades en infraestructura en la nube, modernización de aplicaciones y datos. También fueron ganando experiencia en el sector financiero, donde hoy trabajan con clientes como el Mercado Argentino de Valores.

Hoy Azziani cree que la inteligencia artificial obliga a revisar nuevamente la propuesta y el nuevo rol de los desarrolladores de software. "La línea de código es la más barata de la historia", sostiene.

Sobre Renaiss, lo plantea así. "Hoy te diría que es más lo que entiende de negocios, en particular industria financiera, que lo que sabe de tecnología". Aclara que el conocimiento técnico sigue siendo importante, pero considera que otros proveedores podrían resolver desarrollos similares. La diferencia, para él, está en comprender antes las particularidades de cada empresa.

"Yo quiero saber cómo es tu empresa, si ganás dinero, si no ganás dinero, en qué situación estás, qué capacidad de inversión tenés, por qué elegiste invertir en tecnología, cómo tenés tus procesos", explica sobre las conversaciones con potenciales clientes. Esa mirada pone el foco en la modernización tecnológica de las pymes, a partir de sus problemas operativos y su capacidad de inversión.

La apuesta está en proyectos grandes, que requieren sostener muchas operaciones y mantener el rendimiento. Para una solución pequeña, incluso puede recomendarle al cliente que la haga por su cuenta o derivarlo a otro proveedor.

"Ya tenés que justificar cómo agregás valor y por qué estás ahí. Los desafíos son reconvertir el modelo de negocios, reconvertir lo que se ofrece y cómo se ofrece. Y salir a la calle", afirma.

Según estimó Azzari, Renaiss tiene unos 20 clientes. Cerca del 30% está en la Argentina y el resto se distribuye entre Estados Unidos y Europa. Además, separaron otras actividades, como la provisión de profesionales y la administración de contratos de más de 150 freelancers, que no integran el equipo de 70 personas de la consultora. Este año, la plantilla creció cerca del 30%. La prioridad del año, sin embargo, fue desarrollar mandos medios y ordenar los procesos antes de otra expansión.

"No queremos crecer a cualquier costo", señala. El objetivo era "generar una plataforma que sostenga a los que somos, pero que la misma plataforma pueda sostener 200 personas".

Para 2027 evalúan desembarcar en dos países latinoamericanos, con una primera etapa durante el primer trimestre. México está entre las opciones; también discuten Paraguay, Chile y Uruguay. Buscan una entrada con presencia local, responsables comerciales y eventos, antes que limitarse a contactar posibles clientes a distancia.

El crecimiento vuelve a plantearles una pregunta sobre cómo quieren trabajar juntos. "La pregunta que nos hacemos es cómo podemos ser más manteniendo la calidad y sin perder la cultura", dice Azziani.