Ni Europa ni Estados Unidos: el inesperado destino de la última apertura de Lucciano’s

La popular heladería nacida en Mar del Plata desembarcó en un nuevo continente para seguir agrandando su imagen a nivel global: los detalles

La marca argentina de helados artesanales Lucciano’s volvió a dar un golpe sobre la mesa en su plan de expansión internacional. Nacida en Mar del Plata en 2011 de la mano de la familia Otero, la compañía dio el salto a un nuevo continente al inaugurar su primer punto de venta en Marruecos.

El flamante local se encuentra ubicado en la intersección de la Rue de Restinga y la Rue de Dades, en pleno centro de Casablanca, marcando el debut oficial de la firma en el mercado africano.

Este desembarco reafirma el crecimiento global de la cadena, que ya cuenta con presencia en múltiples países de América y Europa gracias a su propuesta de gelato de alta calidad, combinada con una estética rupturista y una cuidada ambientación temática en cada una de sus sucursales.

"La apertura en Casablanca representa un nuevo paso en nuestro desarrollo internacional y reafirma nuestra apuesta por seguir creciendo en mercados estratégicos, acercando la experiencia Lucciano’s a nuevos consumidores y culturas", expresaron desde la empresa marplatense tras el corte de cintas.

Lucciano's llegó a Marruecos: un crecimiento récord y el negocio detrás de las franquicias

El ritmo de aperturas de la cadena acompaña un sostenido repunte en sus volúmenes de facturación y nivel de empleo. En su balance del último período, Lucciano’s registró un crecimiento interanual del 78,5%, pasando de 3,5 millones de tickets emitidos a 6,5 millones, impulsado tanto por las nuevas bocas de expendio como por el rendimiento de sus locales consolidados. Actualmente, la firma genera más de 600 puestos de trabajo directos y supera los 1.000 empleados si se contabilizan los equipos de trabajo vinculados a sus franquiciados.

Para quienes buscan sumarse a la red comercial de la marca, la empresa ofrece tres modalidades de franquicias que requieren plantillas de entre 8 y 16 empleados según el volumen del negocio:

Góndola Lucciano’s: Diseñada para paseos comerciales o shoppings, requiere una inversión estimada de u$s 250.000.

Tienda Estándar: Formato a la calle de hasta 150 m², con un desembolso inicial de u$s 350.000.

Tienda Flagship: Locales de gran porte con ambientaciones conceptuales complejas, cuya inversión alcanza los u$s 450.000.

El esquema de franquicia incluye el derecho de uso de marca, equipamiento de frío, mobiliario, cartelería y el stock inicial de mercadería. El tiempo estimado para el recupero de la inversión se ubica entre los 12 y 24 meses.

Lucciano's y la diversificación de negocios: eventos masivos, alfajores y chocolatería

En paralelo a su expansión territorial y la venta de franquicias, la compañía implementó un plan de diversificación de su cartera comercial para reducir la estacionalidad propia del helado. Entre sus unidades de negocio más recientes destaca el lanzamiento de Gelato Express, un formato rodante compuesto por food trucks y carros de menor escala destinados a festivales, recitales y eventos privados, iniciativa para la cual desembolsó u$s 150.000.

Asimismo, la firma destinó cerca de 1 millón de dólares en su planta industrial de Mar del Plata para la instalación de una segunda línea de producción dedicada a su división de alfajores y chocolatería premium. Elaborados con chocolate belga importado y combinaciones como frutos rojos con dulce de leche, estos productos se comercializan tanto de forma individual como en latas coleccionables orientadas al segmento de obsequios, consolidando a la marca como una plataforma gastronómica integral de proyección mundial.