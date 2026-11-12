La alianza convierte a la empresa del argentino Gastón Taratuta en el socio estratégico de campañas digitales para marcas en 44 países

La empresa argentina Aleph Group fue designada revendedora exclusiva de la publicidad de ChatGPT en 44 mercados de cuatro continentes, a partir de una alianza estratégica con OpenAI. El acuerdo permitirá que marcas y agencias contraten anuncios dentro de la plataforma de inteligencia artificial con atención comercial en sus respectivos idiomas, facturación en moneda local y acceso a financiamiento a través de la compañía fundada por Gastón Taratuta.

La designación comprende 14 mercados de América Latina, entre ellos la Argentina; 16 de Europa y Asia Central; 10 de Medio Oriente y África, y 4 de Asia-Pacífico.

En una entrevista con el diario La Nación, Taratuta explicó que la operación permitirá que las empresas locales incorporen un nuevo canal publicitario y puedan utilizarlo para llegar tanto a consumidores argentinos como a potenciales clientes de otros países.

"Poder enseñarle a las empresas argentinas a utilizar un nuevo medio de comunicación me parece que tiene un valor exponencial: no solo puede buscar consumidores en Argentina, sino también afuera", sostuvo.

El empresario también se refirió a la dimensión internacional de Aleph. La compañía tiene más de 1.500 colaboradores y presencia en más de 90 oficinas. Según detalló, el 98% de su facturación proviene del exterior, mientras que entre el 1% y el 2% corresponde al mercado argentino.

"Silicon Valley vuelve a confiar en una compañía argentina para desarrollar 44 mercados emergentes", señaló Taratuta.

Con este acuerdo, Aleph proyecta intermediar hacia el cierre de 2026 un volumen bruto de operaciones cercano a los u$s5.200 millones, entre sus actividades de representación publicitaria y su división de pagos transfronterizos.

Qué países abarca el acuerdo entre Aleph y OpenAI

La representación comercial de ChatGPT Ads comprende los siguientes mercados:

América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Europa y Asia Central: Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Kazajistán, Letonia, Lituania, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y Uzbekistán.

Medio Oriente y África: Egipto, Kenia, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Asia-Pacífico: Bangladesh, Camboya, Hong Kong y Sri Lanka.

En estos territorios, Aleph se encargará de la relación comercial con anunciantes y agencias, la contratación local, la facturación y el soporte inicial. La infraestructura de la empresa también permitirá gestionar pagos en distintas monedas y ofrecer financiamiento.

El acuerdo se suma a la expansión internacional de la plataforma publicitaria de OpenAI. El 21 de octubre, la compañía informó que ChatGPT Ads ya estaba disponible en 89 países y que más de 100.000 anunciantes habían realizado campañas desde el lanzamiento del servicio.

Por lo tanto, la representación de Aleph comprende una parte de los mercados en los que OpenAI comercializa su publicidad, con un esquema de intermediación exclusivo para los 44 países incluidos en el convenio.

Cómo funciona la publicidad dentro de ChatGPT

El desembarco de Aleph en este negocio incorpora a ChatGPT a la cartera de plataformas digitales con las que trabaja la compañía argentina.

Hasta ahora, buena parte de su actividad publicitaria estuvo vinculada con redes sociales y servicios digitales. Uno de sus antecedentes fue la representación comercial de Twitter, actualmente X, en mercados emergentes.

Con ChatGPT, el formato publicitario se desarrolla dentro de un entorno conversacional. Los anuncios pueden aparecer debajo de las respuestas de la herramienta y se seleccionan considerando el contexto y la intención de las consultas de los usuarios.

Según la documentación de OpenAI, el sistema puede tener en cuenta el tema de la conversación, el contenido del anuncio, su página de destino y los criterios de segmentación establecidos por los anunciantes.

La compañía también informó que está probando formatos visuales con varias imágenes durante la generación de imágenes en ChatGPT.

En la entrevista con La Nación, Taratuta estimó que un usuario promedio pasa entre 40 y 60 minutos diarios dentro de la plataforma.

"Esto va a ser un canal más de audiencia, un medio nuevo", afirmó.

La diferencia respecto de los formatos tradicionales de publicidad digital está en que las campañas pueden vincularse con las necesidades que los usuarios expresan durante sus conversaciones con la inteligencia artificial.

Quiénes verán anuncios en ChatGPT y cómo funciona el modelo

La incorporación de publicidad forma parte del esquema de ingresos de OpenAI, que combina suscripciones, servicios para empresas, acceso a sus modelos mediante API y anuncios.

La publicidad puede aparecer en las cuentas gratuitas y en el plan Go de ChatGPT. En cambio, las suscripciones Plus y Pro, así como las cuentas Business, Enterprise y Edu, no incluyen anuncios.

OpenAI comenzó a probar este sistema en Estados Unidos en febrero de 2026 y posteriormente extendió su disponibilidad a otros mercados.

La empresa sostiene que los anuncios están identificados y separados de las respuestas generadas por la inteligencia artificial. También establece que la publicidad no modifica las respuestas que ofrece ChatGPT ni permite que los anunciantes intervengan en ellas.

Este aspecto forma parte de las condiciones que OpenAI comunicó para el funcionamiento de su plataforma publicitaria.

Taratuta vinculó la incorporación de anuncios con los costos de funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial.

"La gratuidad ilimitada no se puede sostener solamente con quienes pagan una suscripción", afirmó.

Según explicó, cada consulta requiere capacidad de procesamiento y recursos informáticos. Por ese motivo, consideró que los ingresos publicitarios pueden complementar las suscripciones para financiar el acceso a la tecnología.

"Si pagás, no ves anuncios; si usás la versión gratuita, ves anuncios. Es la misma lógica de otros medios", sostuvo.

Qué datos reciben las empresas que se anuncian en ChatGPT

Uno de los puntos centrales del modelo publicitario es la utilización del contexto de las conversaciones para seleccionar los anuncios.

OpenAI informó que puede considerar el contenido del chat actual y, cuando la personalización publicitaria está habilitada, determinadas señales de la experiencia general del usuario, como interacciones con anuncios y conversaciones anteriores.

Sin embargo, la compañía establece que los anunciantes no tienen acceso a los chats privados, al historial de conversaciones, a las memorias ni a los datos personales de los usuarios.

Las empresas reciben información agregada y no identificable sobre el rendimiento de sus campañas, como la cantidad total de visualizaciones y clics.

Los usuarios también pueden administrar la personalización de los anuncios desde la configuración de ChatGPT, ocultar publicidad y consultar por qué se les mostró un anuncio determinado.

De esta manera, OpenAI separa la información utilizada internamente para seleccionar publicidad de los datos que reciben las empresas que contratan las campañas.

Cuánto factura Aleph y cuál es su proyección para 2026

La alianza con OpenAI se incorpora a las dos principales unidades de negocios de Aleph: la representación comercial de plataformas publicitarias y los pagos transfronterizos.

La empresa opera en más de 130 mercados y mantiene acuerdos con distintas plataformas tecnológicas internacionales. Su actividad consiste en facilitar la comercialización de servicios digitales en países donde las compañías necesitan infraestructura local para captar anunciantes, procesar pagos y brindar asistencia comercial.

Para el cierre de 2026, Taratuta proyectó un volumen bruto de operaciones cercano a los u$s5.200 millones entre sus diferentes unidades de negocios.

El acuerdo con OpenAI incorpora a ChatGPT Ads a esa estructura y permitirá que empresas argentinas y de los otros 43 mercados incluidos en el convenio contraten publicidad en la plataforma mediante un intermediario con presencia local.