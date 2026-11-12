La caída del consumo y el mayor peso de las prendas importadas reducen el espacio de la producción local, generando miles de cierres y despidos

La crisis se debe a bajo consumo e importaciones. El sector reclama ayuda financiera, reducción de impuestos y control aduanero.

La importación de prendas terminadas aumentó un 46%, mientras que los insumos para producción local disminuyeron. La producción nacional cubre solo el 30% del mercado.

El sector textil argentino perdió casi 5 mil empresas y 29 mil empleos. Las fábricas operan a solo un 40% de su capacidad instalada.

El negocio de vestir a los argentinos deja cada vez menos espacio para fabricar en el país si se tienen en cuenta una serie de datos que muestran que la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 4.894 empresas registradas entre fábricas y comercios desde diciembre de 2023 hasta julio pasado.

Además, el recorte alcanzó a 28.818 puestos de trabajo, casi una cuarta parte del empleo formal que tenía al comienzo de ese período.

Las cifras forman parte del documento de la Fundación Pro Tejer preparado para PROTEXTIL 2026, el encuentro de este 12 de noviembre que el sector llevará a cabo en la localidad bonaerense de Pilar.

El informe describe una contracción que recorre la cadena desde la producción de insumos hasta la venta al público, con fábricas que trabajan por debajo de la mitad de su capacidad y una menor inversión en maquinaria.

Según el informe, el deterioro ocurre en un mercado debilitado por la caída del consumo, donde el avance de las importaciones textiles redujo el margen de la producción nacional y ya abastecen cerca del 70% del mercado, frente a una participación histórica estimada en la mitad.

El diagnóstico combina además dos movimientos como son una demanda interna más reducida y un cambio en sus proveedores.

Dentro de ese negocio más chico, las prendas terminadas que llegan del exterior aumentan su presencia mientras retrocede la fabricación argentina.

Cómo cambió el mercado textil por el avance de las importaciones

En ese sentido, la evolución de las importaciones muestra cómo se modifica el abastecimiento al punto que el informe explica que, entre enero y septiembre pasados, las compras externas de indumentaria aumentaron 46% en toneladas frente al mismo período de 2025, mientras que las confecciones para el hogar crecieron 12%.

El movimiento fue diferente en los insumos que utilizan las fábricas locales ya que las importaciones de materias primas bajaron 33%; las de hilados, 38%; las de tejidos planos, 50%, y las de tejidos de punto, 33%.

Por eso, la caída del 21% en el volumen total importado por la cadena no describe por sí sola lo que sucede con la competencia externa ya que, dentro de ese conjunto disminuyen los materiales destinados a la producción y aumentan las prendas terminadas.

Además, la expansión de la ropa importada se produjo sobre una base que ya había crecido con fuerza tal como lo demuestran los datos del informe que aseguran que, entre enero y septiembre de 2025, las compras de indumentaria en el exterior habían aumentado 144% respecto del mismo período de 2024.

En este sentido, Pro Tejer estima que la producción nacional pasó de abastecer históricamente alrededor del 50% del mercado a cerca del 30% y presenta esa distribución como una estimación elaborada sobre información del INDEC y fuentes externas.

Cuántos puestos de trabajo y empresas perdió la industria textil

En el informe también se advierte que la pérdida de actividad tiene un correlato en la cantidad de empresas registradas que sufrió una fuerte caída durante este año.

De hecho, el relevamiento toma datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para sostener que los empleadores industriales de los sectores textil, indumentaria y calzado pasaron de 6.142 en diciembre de 2023 a 5.052 en julio pasado, mostrando una reducción de 1.090 empresas, equivalente al 17,7% del total.

En el comercio, el número descendió de 21.362 a 17.558, lo cual marca 3.804 empleadores menos y una contracción del 17,8%.

En conjunto, la fabricación y la comercialización perdieron casi uno de cada seis empleadores de su registro inicial.

Dentro del segmento industrial, el sector del cuero y el calzado presentó el mayor retroceso relativo, con una caída del 25,8% en la cantidad de empleadores, mientras que en indumentaria, la disminución fue del 18,4%, y en textiles, del 12,9%.

La contracción también alcanzó a los trabajadores registrados de las tres actividades industriales, que pasaron de 120.810 a 91.992 entre diciembre de 2023 y julio de este año, que equivale al 23,9% de la dotación inicial.

Además, representa cerca de un tercio de los 89.209 empleos registrados que resignó el conjunto de la industria durante ese período, según las estadísticas de empleo registrado del SIPA incluidas en el documento.

Cuál es el nivel de uso de la capacidad instalada en las fábricas textiles

En el caso de las empresas que permanecen operativas, el informe advierte que enfrentan un bajo nivel de utilización de sus instalaciones.

Entre enero y agosto pasados, la industria textil utilizó, en promedio, el 40,6% de su capacidad instalada y, según Pro Tejer, fue el menor nivel de la serie con excepción de 2020.

En esos primeros ocho meses, la producción textil cayó 20,8% respecto del mismo período de 2025 y quedó 33,9% por debajo de igual tramo de 2023.

La fabricación de indumentaria retrocedió 11,5% interanual y acumuló una disminución del 13,7% frente a 2023, mientras que en calzado, las bajas fueron del 24,8% y del 41,3%, respectivamente.

El documento también incorpora una actualización de la producción textil a septiembre al revelar que, en los primeros nueve meses de este 2026, la actividad descendió 18,6% interanual y se mantuvo 33,9% por debajo de 2023.

Además, el informe documenta cómo este freno se extiende a la inversión, ya que las importaciones de maquinaria textil bajaron 72% entre enero y septiembre pasados frente a igual período de 2023.

Para el cierre del año, Pro Tejer proyecta compras de equipos en el exterior por u$s60 millones, frente a los u$s131 millones registrados en 2025.

Por qué la caída de la demanda frena a la industria nacional

El trabajo de Pro Tejer también menciona a la caída del consumo como la principal causa de la crisis sectorial.

Su diagnóstico relaciona la menor demanda con la pérdida de poder adquisitivo y con el mayor peso de los servicios en el presupuesto de los hogares.

De acuerdo con sus cálculos sobre datos del INDEC, entre enero y agosto pasados el poder adquisitivo del salario registrado privado se ubicó 4% por debajo del mismo período de 2023, en tanto que en el empleo público, la pérdida fue del 25% y el haber jubilatorio mínimo con bono retrocedió 10%.

Como referencia del comportamiento del consumo, el documento señala que las ventas de los centros comerciales cayeron 28,5% respecto de los primeros ocho meses de 2023 y 11,1% frente a igual período de 2025.

El trabajo también incorpora una comparación de la canasta de servicios públicos del AMBA sin subsidios, usando datos del informe de servicios públicos del IIEP-UBA/CONICET publicado en julio que aseguran que su costo aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio pasado, frente a una inflación acumulada del 241%.

A la debilidad de la demanda, Pro Tejer suma la apreciación cambiaria como un factor que favorece las compras externas y dificulta la competencia de la producción argentina.

Qué medidas pide la Fundación Pro Tejer para frenar la crisis

A partir de este crudo escenario, la agenda de pedidos que presenta la fundación combina medidas de asistencia para la situación inmediata con cambios en los costos de producir.

Por caso, la entidad reclama herramientas específicas para empresas que atraviesan estrés financiero, acceso al crédito para capital de trabajo e inversión y una reducción de la carga tributaria.

También pide fiscalización aduanera, regulación de las plataformas digitales y del régimen courier, y reglamentos técnicos sobre sustancias nocivas en productos textiles.

En infraestructura, plantea reducir los costos logísticos. Para las pymes y las economías regionales, solicita instrumentos comparables con los beneficios previstos para las grandes inversiones.