Cómo funciona ByFy, el modelo de movilidad que desafía a las multinacionales

Creada en Argentina, la primera plataforma de movilidad que da poder a conductores y pasajeros cuenta con +20.000 usuarios y prepara su ronda Seed

En un mercado de las aplicaciones, en el que son los gigantes multinacionales los que imponen las reglas y las comisiones pueden alcanzar hasta el 50% de la tarifa, una startup argentina emerge para modificar las bases mismas del negocio. Nacida como un spinoff impulsado por profesionales con más de 25 años de trayectoria en desarrollo tecnológico, ByFy irrumpe con un principio disruptivo: Dar por primera vez el control económico y la autonomía a los verdaderos protagonistas de la movilidad

La génesis del proyecto responde a una distorsión estructural detectada en el sector. Quienes conducen aportan la totalidad del capital de trabajo, vehículo, seguro, mantenimiento, combustible y tiempo, y, sin embargo, son los actores menos favorecidos en el reparto de los ingresos. "Detectamos que los conductores trabajan excesiva cantidad de horas, ponen todo el capital de trabajo y son los que menos ganan, siendo las aplicaciones tradicionales meros intermediarios. Vimos que eso era injusto y por eso nació ByFy", sintetizan desde el equipo de la compañía.

Frente a este escenario, ByFy plantea una filosofía de valor compartido que redefine la relación entre la tecnología y sus usuarios. El concepto central parte de sustituir la imposición algorítmica por la libre elección comunitaria. "En ByFy la tecnología trabaja para el conductor y no al revés", sostiene Juan Curcio, CEO de ByFy, y bajo la premisa institucional "ByFy conecta, las personas deciden", la plataforma busca que las herramientas digitales funcionen como facilitadoras de acuerdos justos y transparentes.

ByFy: tarifa por kilómetro, reward voluntario y soporte humano

El mayor diferencial de ByFy radica en la erradicación definitiva de las comisiones obligatorias predeterminadas por la empresa. A diferencia de los esquemas convencionales o de otras plataformas de negociación que mantienen porcentajes fijos, el modelo de ByFy le permite al chofer decidir de forma totalmente voluntaria con cuánto gratifica a la aplicación al finalizar cada servicio. Este aporte, denominado reward, cuenta con una recomendación sugerida por el sistema, pero el conductor preserva la potestad de modificarlo o incluso fijarlo en cero.

ByFy ofrece beneficios a pasajeros y conductores en materia de movilidad y transporte.

Al respecto, Curcio sintetiza: "No vinimos a competir por ver quién cobra la comisión más baja, lo que queremos es cambiar la idea de comisión obligatoria". En caso de que un conductor opte por no dejar compensación, la app solo requiere conocer el motivo puntual para alimentar un proceso de mejora continua en la plataforma.

El empoderamiento del trabajador del volante se complementa con una herramienta técnica clave: la posibilidad de establecer el costo propio por kilómetro recorrido. De este modo, cada chofer contempla de manera realista sus costos operativos individuales (desgaste del auto, combustible y seguros) antes de aceptar una solicitud. Paralelamente, "los pasajeros negocian la tarifa de forma directa con el conductor sin enfrentarse a algoritmos de tarifa dinámica que inflan los precios arbitrariamente", explican.

Otro pilar distintivo reside en la humanización del servicio. En una era dominada por chatbots impersonales, ByFy garantiza atención al cliente 100% humana y en tiempo real tanto para conductores como para pasajeros. A ello se suman esquemas de beneficios cruzados e incentivos comerciales, como alianzas con cadenas de comida rápida (entre ellas McDonald's en Bahía Blanca), donde los pasajeros obtienen cupones de consumo y los choferes reciben desayunos para iniciar su jornada.

En materia de resguardo, la plataforma despliega un riguroso esquema de seguridad y autenticación bidireccional que busca erradicar los riesgos de la movilidad urbana. Previo a la habilitación de un chofer, un equipo humano audita de forma manual su DNI, cédula, registro de conducir, coberturas de seguro y certificado de antecedentes penales. Al iniciar cada viaje, la app exige un PIN de verificación para validar que el pasajero suba al vehículo correcto, suma herramientas como el monitoreo compartido en tiempo real, acceso directo al 911 conectado al centro de atención y avanza en la integración con el RENAPER para autenticar identidades mediante DNI.

Las métricas que respaldan el modelo de negocio de la app

Para validar si el postulado de la colaboración comunitaria podía sostenerse en un mercado real, ByFy desplegó su Producto Mínimo Viable (MVP) en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Los resultados operativos y financieros alcanzados superaron las expectativas iniciales de la firma.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 usuarios pasajeros registrados y una nómina superior a los 1.000 conductores inscriptos. Con el objetivo estratégico de asegurar la rentabilidad neta de los choferes y mantener un flujo continuo de viajes, la empresa implementó un proceso de habilitación gradual, manteniendo en esta etapa inicial a 200 conductores activos simultáneos.

El indicador más revelador, que certifica la viabilidad y sustentabilidad del negocio sin comisiones forzosas, proviene de la conducta de los propios choferes. Según las métricas auditadas de la plataforma, el 98% de los viajes realizados registra un aporte voluntario o reward otorgado por los conductores.

Más significativo aún es que la compensación promedio dejada voluntariamente por los choferes se ubica en torno al 15% del valor total del viaje (con rangos que parten del 8%). "Esto demuestra que cuando el chofer percibe un trato justo y transparente, reconoce el valor de la tecnología y decide sostener el ecosistema de manera genuina", aclaran desde la empresa. Este grado de fidelización ha convertido a los propios conductores en embajadores activos de ByFy, promoviendo la app directamente entre los pasajeros.

Esta sustentabilidad operativa se fortalece gracias a la transparencia financiera que ofrece el panel de control de la app. A diferencia de otras plataformas multinacionales que ocultan la tarifa real abonada por el usuario, el conductor en ByFy visualiza el monto completo cobrado al pasajero y el desglose de su aporte voluntario. Esta claridad ha permitido superar la desconfianza inicial del sector, donde los trabajadores solían buscar 'la trampa' tras años de comisiones variables, consolidando una app de la que el chofer no depende coercitivamente para llegar a metas fijas, sino que elige utilizar con absoluta autonomía.

Hoja de ruta financiera: de la ronda Seed con Emprelatam al salto regional y la diversificación

Tras completar exitosamente sus primeras fases de capitalización mediante aportes de Friends & Family e Inversores Ángeles, ByFy se encuentra estructurando su primera ronda Seed de aceleración junto a la red Emprelatam. El objetivo financiero está puesto en captar socios estratégicos para escalar el modelo operacional, expandir el equipo técnico y consolidar el despliegue territorial.

El mapa de ruta contempla una expansión nacional escalonada. Aunque la compañía ha fijado el primer cuatrimestre de 2027 para el desembarco formal en plazas de alta escala como La Plata, Mar del Plata y Neuquén, el sistema de apertura de ByFy responde a la demanda comunitaria activa. Cualquier chofer o usuario del país puede registrarse desde la app, y aquellas localidades que concentren mayor volumen de inscripciones priorizarán la habilitación del servicio.

A mediano y largo plazo, la plataforma prevé la internacionalización de sus operaciones hacia mercados clave de Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, la arquitectura tecnológica de ByFy está diseñada para ejecutar una diversificación horizontal hacia otros verticales de la logística urbana, como el servicio de envíos de paquetería y el delivery de alimentos bajo la misma premisa de equidad en la ganancia.

Con métricas convalidadas en la calle y una propuesta de valor que replantea la ética corporativa en las plataformas digitales, la startup busca liderar un cambio de época en la industria del transporte con una premisa que los proyecta en esa línea: "No queremos ser el próximo Uber, queremos ser el primer ByFy", sentencia Curcio para concluir.

Links para descargar la app

App pasajeros: https://byfy.us/download/rider

App conductores: https://byfy.us/download/driver

Vías de contacto