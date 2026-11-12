Santiago Blaquier cerró una operación que conecta producción y consumo masivo en un proyecto propio que acumula inversiones por más de u$s150 millones

La inversión supera los $150 millones, maneja el 26% del mercado nacional de molienda y proyecta exportaciones.

El grupo incorporó MOYCO y su marca Azucel, logrando una integración vertical que llega directamente al consumidor final.

Santiago Blaquier, de la familia Ledesma, formó su propio grupo azucarero, adquiriendo tres ingenios en Tucumán.

Si bien es miembro de la familia dueña del mayor ingenio de la Argentina, Santiago Blaquier está construyendo un grupo propio en el negocio que marcó la historia de sus parientes.

El empresario, integrante del clan que controla Ledesma, reunió tres ingenios en Tucumán y ahora incorporó una comercializadora para extender su presencia hasta las góndolas.

Se trata de una expansión que combina la compra de fábricas con el ingreso a una marca de azúcar fraccionada que se comercializa como Azucel.

A través de Ingenios de Tucumán, la sociedad que ya controla, el empresario anunció la adquisición del Ingenio Trinidad y del 60% de MOYCO, la empresa dueña de esa marca.

En conjunto, todas estas operaciones llevaron la inversión acumulada del grupo en el sector a más de u$s150 millones, teniendo en cuenta que la incorporación de Trinidad se suma a las compras de Concepción, concretada en diciembre de 2025, y Corona, realizada en septiembre pasado.

De este modo, en menos de un año, el proyecto pasó de tener una base industrial a reunir tres establecimientos, una estructura agrícola y una comercializadora de productos de consumo masivo.

Para la próxima zafra, el grupo proyecta procesar entre 6,5 millones y siete millones de toneladas de caña que, sobre una molienda nacional estimada por la compañía en 25 millones de toneladas, ese volumen equivale a entre el 26% y el 28% del total argentino.

El proyecto propio de Santiago Blaquier

El peso del apellido Blaquier en esta operación está vinculado con Ledesma, el histórico grupo agroindustrial con base en Jujuy y actividades en azúcar, alcohol, papel, frutas y producción agropecuaria.

Ocurre que Santiago es hijo de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta Wollmann y por esa rama familiar se conecta con los Arrieta y los Wollmann, protagonistas del desarrollo histórico de Ledesma.

Los Blaquier integran la familia controlante de la compañía y continuaron su expansión durante sucesivas generaciones.

El emprendimiento tucumano tiene, sin embargo, una estructura societaria propia ya que las adquisiciones fueron anunciadas por Ingenios de Tucumán y se canalizaron mediante Ingenios del Norte, por fuera del grupo Ledesma.

El punto de partida fue diciembre de 2025, cuando Santiago Blaquier dejó el directorio de la empresa jujeña y concretó la compra del Ingenio Concepción.

La renuncia fue aceptada por Ledesma el 22 de diciembre, según el aviso societario publicado en el Boletín Oficial y, luego de esa salida, se quedó con el ingenio ubicado en Banda del Río Salí y que le dio su primera base industrial en Tucumán.

Luego, en septiembre incorporó Corona, adquirido a la familia Arano y la compra de Trinidad, cuya negociación se conocía desde los primeros meses de 2026, completa ahora el esquema de tres plantas.

El desarrollo del proyecto también formó parte de una agenda con las autoridades provinciales si se recuerda que en marzo pasado, Santiago y Agustín Blaquier se reunieron con el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, para analizar inversiones, exportaciones y perspectivas de la actividad.

La escala industrial

La adquisición de Trinidad se instrumentó mediante la compra del 100% de Aguilares Gas, propietaria del ingenio que está ubicado en el departamento tucumano de Chicligasta y tiene una molienda aproximada de 2,2 millones de toneladas de caña por zafra, según informó la compañía.

Su incorporación amplía la capacidad del grupo para producir azúcar y alcohol, dos actividades que forman parte de su estrategia comercial.

Los tres establecimientos apuntan a una molienda conjunta de entre 6,5 millones y siete millones de toneladas durante la próxima campaña.

Frente a una estimación provincial de 18 millones de toneladas, la participación proyectada se ubica entre el 36% y el 39% del total tucumano.

La estructura agrícola acompañará la operación de las fábricas ya que la compañía prevé trabajar entre 4.000 y 5.000 hectáreas arrendadas y contar con 21 cosechadoras, además de tractores y carros autovolcables.

A esa capacidad se suma el abastecimiento de productores independientes, al punto que el grupo plantea construir relaciones de largo plazo con los cañeros, con acuerdos orientados a mejorar productividad, incorporar tecnología y dar previsibilidad al vínculo comercial.

"Los cañeros son una pata esencial de nuestra industria y estamos convencidos de que, para que a nosotros nos vaya bien, necesitamos que a ellos también les vaya bien", sostuvo Santiago Blaquier en el comunicado de prensa difundido para informar las nuevas operaciones.

Una marca para llegar al consumidor

En el mismo documento se da cuenta sobre la compra de MOYCO, mediante la cual incorpora una herramienta comercial al crecimiento industrial.

Ingenios del Norte adquirió el 60% de la firma y se asoció con Adrián Eduardo López y Ezequiel Eleas, quienes continuarán vinculados al desarrollo del negocio.

La operación permite complementar la producción de los ingenios con una empresa dedicada a comercializar azúcar fraccionada y otros productos de consumo masivo a partir de la marca Azucel.

Su incorporación aporta una vía para llegar al consumidor, junto con el conocimiento de los canales comerciales y las relaciones con clientes que desarrolló MOYCO.

"Valoramos mucho lo que han construido en MOYCO, el posicionamiento de su marca insignia Azucel, su conocimiento del mercado y la relación que tienen con sus clientes", agregó Blaquier en el comunicado.

De este modo, el grupo que lidera suma capacidad para intervenir en distintos eslabones del negocio, desde el procesamiento de caña hasta la venta de azúcar envasada.

La salida exportadora

El plan productivo para la próxima zafra también contempla aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente, una unidad que permite expresar conjuntamente la producción de azúcar y alcohol.

En las ventas de azúcar, la compañía prevé exportar unas 200.000 toneladas y colocar entre 200.000 y 240.000 toneladas en el mercado interno, además de pretender comercializar entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos de alcohol.

Chile aparece entre los destinos prioritarios para la expansión exportadora porque la empresa considera que la cercanía geográfica representa una ventaja para abastecer ese mercado.

Para sostener esa presencia, plantea trabajar sobre calidad, certificaciones y cumplimiento de los compromisos comerciales.

En el comunicado se aclara que la orientación hacia el exterior ya formaba parte de la estrategia anunciada cuando el grupo incorporó Corona.

En ese momento, su conducción había señalado al azúcar para el mercado interno, el bioetanol y las exportaciones como los tres mercados sobre los que buscaba desarrollar el proyecto.

Un sector con presión sobre los resultados

La expansión de Santiago Blaquier se produce en una actividad que presenta exigencias sobre precios, costos y rentabilidad.

Dentro de la propia familia, los resultados de Ledesma permiten dimensionar parte de ese escenario.

Como informó iProfesional, el grupo jujeño registró una pérdida neta de $22.813 millones entre junio y agosto pasados, con una caída del 24% en sus ingresos consolidados.

Su segmento de azúcar y alcohol mostró una contracción de ingresos del 27,8% durante ese trimestre.

A comienzos de año, Ledesma también había informado un programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON), por hasta u$s150 millones, con destinos que incluían inversiones, capital de trabajo y refinanciación de pasivos.

La organización después de las compras

Con Concepción, Corona y Trinidad, el grupo contempla una dotación aproximada de 2.000 trabajadores entre los establecimientos industriales y el equipo agrícola.

De hecho, la empresa asumió el compromiso de mantener la totalidad de los puestos de trabajo del ingenio que acaba de incorporar.

La siguiente etapa comprende la coordinación de las plantas, el abastecimiento de caña y la integración con los canales comerciales de MOYCO.

La compañía anticipó que trabajará en eficiencia productiva, seguridad laboral y mejoras en las condiciones de trabajo y también planteó desarrollar equipos profesionales con autonomía para tomar decisiones y responsabilidad por los resultados, aunque no detalló un presupuesto adicional ni plazos específicos para esas acciones.