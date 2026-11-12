Del agro a la energía y las startups, empresarios y fondos de inversión se reunirán para debatir qué necesitan los proyectos para conseguir capital

Empresarios debatirán sobre inversiones a largo plazo en agro, energía, tecnología y patrimonio.

El evento Argentina Capital Week será del 16 al 20 de noviembre.

Los empresarios que buscan financiamiento para crecer y los fondos que deciden dónde invertir compartirán una semana de encuentros para discutir qué necesita la Argentina para transformar oportunidades de negocios en inversiones de largo plazo.

La convocatoria reunirá a referentes como Horacio Marín; Hernán Kazah; Gustavo Grobocopatel y Eduardo Costantini, con una agenda que recorrerá el agro, la energía, la tecnología y la administración de patrimonios.

Será durante Argentina Capital Week, evento que se llevará a cabo del 16 al 20 de noviembre en Buenos Aires como parte de una iniciativa que amplía el RepensAR Summit, el foro que comenzó en 2024 y que este año sumará encuentros sectoriales y una jornada destinada a empresarios y emprendedores jóvenes.

La discusión llega con un dato reciente que obliga a mirar los componentes de la inversión, teniendo en cuenta que el Banco Central informó que en el segundo trimestre de este 2026 se registraron egresos netos de inversión extranjera directa por u$s1.820 millones, explicados principalmente por cancelaciones de deuda comercial entre compañías vinculadas.

Al mismo tiempo, hubo aportes netos de capital por u$s679 millones, aunque el 79% correspondió a capitalizaciones de deuda, mientras que la reinversión de utilidades alcanzó u$s1.198 millones y la distribución de utilidades y dividendos llegó a u$s2.882 millones, en un contexto de normalización gradual de los giros al exterior.

Esos movimientos muestran por qué el saldo de inversión directa necesita desagregarse e incluye decisiones sobre deudas y ganancias de empresas ya instaladas, además de aportes de capital.

La actividad económica también ofrece señales diferentes según la comparación si se observa el último informe de cuentas nacionales del INDEC que mostró que el PBI del segundo trimestre creció un 2% interanual, pero cayó un 0,6% frente al trimestre anterior en la medición desestacionalizada.

Con ese marco, la agenda de la semana buscará llevar el debate hacia las condiciones de cada negocio para analizar la valuación de los activos, los retornos, la información que exige un inversor y los plazos para recuperar el capital.

Argentina Capital Week: l a distancia entre producir y conseguir fondos

La primera jornada, que arrancará el lunes 16, tendrá como foco el agro y reunirá en la Torre Macro a unos 250 empresarios, ejecutivos, inversores y representantes de oficinas de inversión familiar.

Organizado por Itatí Agroinversiones, con Macro Agro como patrocinador principal, el encuentro abordará tres cuestiones conectadas: cuánto vale la tierra, cómo se estructura una inversión y de qué manera la tecnología puede mejorar los resultados productivos.

El punto de partida será la diferencia entre contar con un activo competitivo y presentar una oportunidad que pueda evaluar un fondo.

El panel sobre tierras analizará productividad, precios relativos, retorno y previsibilidad, junto con la escala de los establecimientos y los modelos de propiedad y arrendamiento.

Participarán Gerardo Bartolomé, de Glycine Max; Diego Sánchez Granel, de Man Agro; Salvador Muñoz, de Salvita; y Carlos Becco, asesor en agronegocios y tecnología agropecuaria.

El segundo bloque avanzará sobre los requisitos para superar un comité de inversión profesional con una discusión que incluirá fondos, deuda privada, fideicomisos y operaciones de fusiones y adquisiciones, con atención a los montos mínimos, la información periódica, el gobierno corporativo y las alternativas de salida.

En esa mesa estarán Carina Pasut, de BID Invest; Santiago Donato, de Cresud; Alejandro López Moriena, de Adecoagro; Federico Taffarel, de Banco Macro Agro; e Iván Ordóñez, de UCEMA y CIPPEC.

La tecnología completará el recorrido con un debate que abordará cómo convertir desarrollos innovadores en modelos de negocio que consigan financiamiento y amplíen su adopción entre productores.

En ese panel expondrán Julia Mensa, de Nunatak Bio; Matías Simone, de Landtoken; Delfín Uranga, de SiloReal; Manuel Tanoira, de TCA Tanoira Cassagne; y Mayco Mansilla, de Inventure.

La apertura estará a cargo de Adrián Scosceria, gerente de Banca Corporativa de Banco Macro, y la conducción será de Ricardo Bindi, presidente de Agrositio.

El crecimiento necesita estructura

La búsqueda de financiamiento continuará el martes 17 en Next Gen, aunque desde la perspectiva de quienes están construyendo empresas, marcas y equipos.

El encuentro comenzará a las 18 en Workplace by IRSA, en Vedia 3892, dentro del Polo DOT y la organización prevé reunir a 150 jóvenes líderes e inversores, entre fundadores, equipos menores de 35 años, fondos de capital emprendedor y referentes de instituciones empresarias.

La iniciativa pertenece a Patagonia Leaders, la comunidad fundada por Ramiro Giri, de Sarogiri, y Felipe Costa Paz, vinculado con IAE Business School e Itatí Agroinversiones.

Su agenda permitirá conectar el desarrollo comercial con la búsqueda de capital a partir de un primer panel que abordará cómo crear marcas y comunidades, con Emanuel Fellay, de Entrenuts; Matías Palermo, de Kongo; y Kevin Kogan, de Mobile First.

La discusión tecnológica se concentrará en la estructuración de empresas, las rondas de financiamiento y la expansión regional.

Estos temas serán analizados por Gonzalo Waisman, de Empremafia y Hashi; Victoria Costa Paz, de Eywa; Lorenzo Sacerdoti, de Cresium; y Florencia Jinchuk, de The Chemist Look, con moderación de Felipe Bosch, de Silberlegal.

En el caso de la competitividad argentina, tendrá una mesa propia con Gisela Muñoz, de IDEA Joven y Mercado Libre; Agustín Brea, de BASF y AHK Joven; Vicente Gutiérrez, de J6, ADEBA Joven y Banco Galicia; y Costa Paz.

El intercambio incluirá la construcción de consensos y la coordinación de inversiones.

El cierre de las jornadas trasladará la conversación al patrimonio personal y la planificación del retiro con un panel del que participarán Beltrán Briones, de Grupo Briones; Jeremías González Toledo, de Inarch & Viaviva; Tomás Ambrosetti, de Guardian Capital; y Nicolás Lazovich, de Estudio Bor.

La innovación frente al riesgo

El evento tendrá continuidad el miércoles 18 con Tech Capital Day, organizado por el Parque Empresarial Austral en el IAE Business School.

La convocatoria incluirá a Juan Manuel Porcaro, de Draper Cygnus; Alexander Busse, de NXTP Ventures; Mariano Mayer, de Newtopia VC; y Nicolás Tognalli, de Cites VC.

La agenda abordará tecnología y emprendimientos basados en desarrollos científicos.

La semana también incorporará un desayuno de Newton Capital, el martes 17, con su fundador, Alberto Echegaray Guevara, sobre inteligencia artificial y economía espacial.

Se trata de actividades que amplían la discusión hacia negocios cuya evaluación depende de su desarrollo tecnológico, sus posibilidades de expansión y el tiempo que necesitan para consolidarse.

La diversificación patrimonial tendrá otro espacio el miércoles, cuando Inteligo Group organice un desayuno en La Dolfina Polo Café sobre una visión global del patrimonio familiar.

Ese encuentro refleja el doble alcance de Argentina Capital Week que, por un lado, es el de atraer inversiones hacia proyectos locales y por el otro el de analizar las oportunidades internacionales para empresarios e inversores argentinos.

"Argentina tiene un potencial enorme, pero aún faltan condiciones para potenciar las inversiones que lleguen, y animar a empresarios locales a que inviertan en activos estratégicos en el exterior", señalaron en una declaración conjunta Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital, y Francisco Sosa del Valle, CEO de Bunker Invest, los impulsores de la convocatoria.

Empresas, patrimonio y continuidad

El jueves 19, el RepensAR Summit reunirá en el MALBA a los principales expositores de la semana con un programa que combinará análisis del escenario argentino con experiencias de crecimiento, reconstrucción y profesionalización.

Ese día, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, tendrá una exposición sobre la compañía y la energía, mientras que Hernán Kazah, cofundador de Kaszek y Mercado Libre, abordará retornos y disciplina de inversión en el capital emprendedor latinoamericano.

A su turno, Mariano Grassi expondrá sobre Nueva Vicentin y su gobierno corporativo.

En tanto Gustavo y Rosendo Grobocopatel compartirán una conversación sobre legado y profesionalización empresaria, mientras que Costantini incorporará las oportunidades de inversión en arte en América Latina.

También participarán Javier Iguacel y Lucas Logaldo, de Bentia Energy; Tognalli; Fernando Paci, de EY; Gonzalo Tanoira, de San Miguel y Quilvest; y Diego Sucalesca, de PromArgentina.

La continuidad de las empresas familiares tendrá así un lugar junto con la búsqueda de nuevos negocios como parte de una agenda que incorpora cómo administrar compañías que deben atravesar cambios generacionales, incorporar gestión profesional y tomar decisiones en ciclos volátiles.

Después del encuentro central habrá un almuerzo de EY y el cierre de Argentina Capital Week será el viernes 20, con un desayuno de JPMorgan.

Una conversación que lleva dos años

La ampliación del formato del evento tiene antecedentes en las dos ediciones anteriores de RepensAR Summit, ambas realizadas en el museo MALBA.

La primera fue el 10 de septiembre de 2024 y como informó entonces iProfesional, el foro nació para reunir a ejecutivos de fondos y empresarios alrededor de una discusión sobre el lugar de la Argentina en las inversiones globales.

La agenda incluía negocios inmobiliarios, inversión en empresas y administración patrimonial, además de agro, minería e infraestructura, con el objetivo de construir vínculos entre quienes desarrollan proyectos y quienes deciden el destino de los recursos.

La edición de 2025 incorporó a Luis Pérez Companc y su hija Lucila, además de Manuel Santos Uribelarrea, fundador de MSU Group; Facundo Gómez Minujín, de JPMorgan; Alberto Arizu, de Luigi Bosca; Stephanie Cherrin, de JPMorgan Technology Ventures; e Ignacio Hecquet, de EY.

Según los organizadores, las dos primeras ediciones reunieron a más de 300 empresarios e inversores locales e internacionales y este año, el salto a una semana completa busca profundizar las discusiones sectoriales y ampliar los espacios de vinculación.

"El apetito inversor de los argentinos continúa creciendo. Y entendimos que hacer eventos puntuales daría mayor profundidad a los temas clave", explicaron los fundadores.

Los perfiles detrás de la iniciativa

Los dos impulsores del encuentro llegan desde actividades distintas del negocio de inversiones.

Juliá cuenta con más de 30 años de trayectoria, según su perfil institucional y, además de encabezar Americas Capital Investments, es fundador y director del Parque Empresarial Austral y fundador y managing partner de Taurus Americas.

Sosa del Valle es ingeniero industrial, tiene un MBA de Columbia y más de 20 años de experiencia en el sector financiero privado y trabajó para Citi y UBS, con trayectoria en la Argentina, Dubái y Nueva York, además de haber sido subsecretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el caso de Americas Capital, se especializa en inversiones inmobiliarias y activos alternativos, mientras que Bunker es una firma estadounidense de asesoramiento de inversiones automatizado que trabaja con carteras diversificadas y fondos cotizados, conocidos como ETF.