La ampliación abre espacio a nuevos operadores y negocios complementarios con contratos que definirán las inversiones y el costo para los usuarios

El Gobierno amplía el negocio de los peajes hacia sectores de rutas nacionales que todavía administra en el marco de una decisión que incorpora un listado de 27 caminos al programa de concesiones y habilita a sus futuros operadores a obtener ingresos tanto por la explotación de los caminos como por actividades comerciales complementarias.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

La norma establece un plazo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales y encomienda a la Secretaría de Transporte la definición de los corredores.

El nuevo universo incluye caminos del norte, el centro del país, el Litoral y la Patagonia, entre los que figuran las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 33, 34 y 35, sobre las cuales se seleccionarán sectores para incorporar al régimen de concesión por peaje.

En concreto, son 27 rutas incluidas en el anexo del decreto y Transporte podrá agrupar la totalidad o parte de los sectores habilitados, con un informe técnico previo de Vialidad Nacional y sin incorporar tramos comprendidos en contratos vigentes.

En cuanto al negocio, quedará delimitado en los pliegos, que deberán precisar los recorridos, las inversiones y las condiciones de explotación.

La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la conformación de los tramos, la aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las propuestas y la adjudicación. También podrá suscribir los contratos, constituir las comisiones evaluadoras y resolver las impugnaciones del proceso.

Vialidad Nacional deberá emitir el informe técnico previo a la delimitación de los corredores.

Después será la autoridad de aplicación de las concesiones que se celebren bajo este decreto y ejercerá su supervisión y control.

La norma comenzará a regir el 14 de noviembre. Desde esa entrada en vigencia se computará el plazo de 12 meses para realizar las convocatorias.

Cómo es el nuevo plan de concesiones de rutas nacionales

El punto de partida para la sanción de esta medida fue un relevamiento de Vialidad Nacional sobre sectores cuya gestión permanece a cargo del Estado y cuyo resultado identificó caminos susceptibles de incorporarse al sistema por sus características, niveles de tránsito y necesidades de infraestructura.

La medida contempla su construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios al usuario.

El relevamiento inicial tiene carácter técnico y deberá complementarse con estudios económicos, jurídicos y tarifarios a partir de lo cual surgirá la conformación definitiva de los corredores.

En los considerandos del decreto, el Gobierno presenta la extensión del esquema como una herramienta para promover inversiones, mejorar la seguridad y reducir los costos logísticos y también vincula la participación privada con los objetivos de eliminación del déficit y equilibrio de las cuentas públicas.

La expansión da continuidad a un programa que, según la información oficial de Vialidad Nacional, ya comprende más de 9.000 kilómetros de rutas adjudicadas.

Qué negocios adicionales podrán explotar los concesionarios

Uno de los componentes comerciales de la medida es la autorización para desarrollar explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

Esa posibilidad amplía las fuentes de facturación de los futuros operadores ya que, además de los peajes, cada concesión podrá incluir actividades asociadas al corredor bajo las condiciones que establezcan sus documentos contractuales.

En licitaciones de rutas con peajes entre 17 constructoras se contemplaron paradores, estaciones de servicio, establecimientos gastronómicos y otros servicios vinculados con los recorridos.

También existe un universo de constructoras que ya participó de la competencia por estos contratos como en mayo pasado, cuando 17 empresas presentaron antecedentes para disputar los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, que sumaban 2.557 kilómetros.

Entre las participantes figuraron Panedile, Chediack, Paolini, Cartellone, Rovella Carranza, Vial Agro y CPC.

El mapa llega del norte a la Patagonia

El anexo identifica las 27 rutas y las provincias sobre las cuales se podrán seleccionar los sectores a concesionar. La nómina completa comprende:

Ruta 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

Ruta 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

Ruta 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.

Ruta 12: Entre Ríos.

Ruta 14: Corrientes y Misiones.

Ruta 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Ruta 22: Buenos Aires y La Pampa.

Rutas 25 y 26: Chubut.

Ruta 33: Buenos Aires.

Ruta 34: Jujuy y Salta.

Ruta 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Ruta 38: Córdoba y La Rioja.

Ruta 50: Salta.

Ruta 60: Córdoba.

Rutas 81 y 86: Formosa.

Ruta 89: Chaco y Santiago del Estero.

Rutas 120, 121 y 122: Corrientes.

Rutas 151 y 152: La Pampa.

Ruta 158: Córdoba.

Ruta 228: Buenos Aires.

Ruta 237: Neuquén.

Ruta A0017: Buenos Aires.

La distinción resulta relevante para las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que también aparecen en etapas anteriores del programa. El decreto aclara que las nuevas concesiones deberán recaer sobre sectores diferentes de los ya concesionados.

De esa manera, la ampliación permite incorporar otras porciones de esas mismas rutas y preserva el ámbito de los contratos vigentes.

Expansión y contratos ya operativos

La nueva decisión se inscribe en el proceso iniciado con el Decreto 28/2025, que dispuso licitar rutas de la red nacional, y con el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento de privatización total de Corredores Viales mediante concesiones de obra pública por peaje.

El marco general proviene de la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización y modificó el régimen de concesiones de la Ley 17.520.

Los fundamentos del decreto publicado este viernes dan cuenta de la adjudicación de las etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones y agrega que la ampliación incorpora otro universo de caminos sobre el cual deberán organizarse las próximas licitaciones.

Parte de las adjudicaciones anteriores ya se tradujo en cambios de operador como la empresa Corredor Vial 5 S.A.U., que en julio asumió el tramo Pampa y Rutas Sur Atlántico S.A., que tomó el tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur.

Ambos contratos comprendieron, en conjunto, 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en Buenos Aires y La Pampa que hasta entonces estaban bajo operación de Corredores Viales.

El tramo Pampa abarca un sector de la ruta 5, entre Luján y el empalme con la ruta 35, en La Pampa, mientras que el Sur–Atlántico–Acceso Sur comprende sectores de las rutas 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.