La aerolínea negocia con sus acreedores tras acumular pérdidas por 31 millones de euros y enfrentar un fuerte incremento de sus costos operativos

El futuro de Plus Ultra vuelve a estar bajo presión. La compañía aérea española abrió una instancia de negociación con sus acreedores para reordenar sus compromisos financieros, en paralelo con un plan que contempla reducir un 61% las horas comerciales de sus vuelos regulares. La reestructuración también podría alcanzar a parte de sus trabajadores: la empresa anticipó a los sindicatos que analiza implementar un expediente de regulación de empleo (ERE).

La aerolínea ya había quedado en el centro de las noticias por las cancelaciones de vuelos a Madrid que afectaron a pasajeros argentinos.

El ajuste se produce sobre una estructura de 679 empleados y en medio de un deterioro de sus resultados. Entre febrero y agosto, período correspondiente a los primeros meses de su ejercicio fiscal, la aerolínea registró pérdidas operativas por 31 millones de euros. Además, destinó 104,83 millones de euros a combustible, un monto que quedó un 51,5% por encima de lo presupuestado.

La compañía todavía no precisó cuántos puestos de trabajo podrían quedar afectados ni qué alcance tendrá la reducción de sus servicios. Tampoco identificó los destinos que podrían perder conexiones.

Plus Ultra recurre al preconcurso de acreedores por el aumento del precio del petróleo

El encarecimiento del petróleo aparece como uno de los principales argumentos de Plus Ultra para explicar la necesidad de modificar su estructura. La firma señaló que el conflicto bélico en Oriente Próximo provocó un salto significativo en el precio del combustible desde marzo.

"La decisión se adopta en un entorno crítico para el sector aéreo. Desde el inicio en el mes de marzo del conflicto bélico en Oriente Próximo, el precio del combustible se ha incrementado de media un 68%, alcanzando picos del 109%, situación sin precedentes en los últimos años".

Frente a ese escenario, la empresa recurrió al mecanismo que anteriormente se conocía como preconcurso de acreedores. Se trata de una instancia que permite abrir negociaciones con los acreedores para intentar alcanzar un acuerdo antes de que la compañía termine en un proceso concursal.

En su explicación pública, Plus Ultra sostuvo: "Plus Ultra Líneas Aéreas ha iniciado un proceso de negociación con sus acreedores con el objetivo de reforzar su estructura financiera, proteger la continuidad de sus operaciones y establecer unas bases sólidas para la sostenibilidad de su proyecto empresarial a largo plazo".

La intención, según detalló, es conseguir condiciones que le permitan reorganizar sus obligaciones y buscar nuevas vías de capitalización. La empresa describió ese objetivo como el desarrollo de "negociaciones dirigidas a alcanzar un acuerdo con sus acreedores que permita proteger su actividad, reestructurar su posición financiera y seguir trabajando en procesos de recapitalización que permitan su sostenibilidad a largo plazo".

La revisión del negocio incluirá tanto la utilización de la flota como la programación de servicios y la cantidad de empleados. La compañía anticipó que aplicará, con el propósito declarado de "mantener el mayor número de puestos de trabajo":

Una reducción de la programación de vuelos

La revisión de disponibilidad de flota

El ajuste de la plantilla

Qué pasará con los vuelos a Buenos Aires y otros destinos

Aunque el recorte previsto representa una disminución del 61% en las horas comerciales de los vuelos regulares, todavía no se conoce cómo se distribuirá entre las distintas rutas. Hasta ahora, la oferta publicada por la compañía incluía conexiones con Buenos Aires, Lima, Bogotá y Cartagena de Indias, además de Caracas.

La ruta entre Ezeiza y Madrid ya había registrado inconvenientes operativos, entre ellos cancelaciones, cambios de fechas y pasajeros argentinos afectados por la reducción de frecuencias.

La reducción no abarcaría todas las unidades de negocio. Plus Ultra indicó que su división ACMI/Chárter seguirá funcionando sin modificaciones: esa actividad "continuará operando con total normalidad".

En cuanto al empleo, los sindicatos recibieron información sobre la intención de abrir un procedimiento de ERE. Según las centrales, la iniciativa se apoya en motivos económicos, productivos y organizativos. También advirtieron que la situación se complicó por el aumento del combustible, las dificultades para conseguir liquidez y la ausencia de avances en las negociaciones con posibles inversores.

La controversia por los 53 millones de euros del rescate estatal

La situación financiera de Plus Ultra vuelve a poner en primer plano el auxilio público que recibió en 2021, durante la pandemia. La compañía obtuvo entonces 53 millones de euros en concepto de rescate, una asistencia que generó cuestionamientos sobre la utilización de fondos estatales para sostener a la aerolínea.

La operación también quedó asociada a las declaraciones de Julio Martínez, expresidente de Plus Ultra. El exdirectivo confirmó que se abonó un importe equivalente al 1% del rescate al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, por una supuesta intervención para facilitar la obtención del crédito.

Ese antecedente forma parte de la controversia que rodea a la empresa desde entonces. Ahora, con pérdidas millonarias, mayores costos y una reducción significativa de su actividad regular sobre la mesa, Plus Ultra busca un acuerdo financiero que le permita continuar operando.

El combustible también golpea a otras aerolíneas