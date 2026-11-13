Apyce y Sitrarepa rechazan que los locales deban organizar la espera de pedidos y reclaman que las plataformas instalen espacios para repartidores

La regulación del reparto por aplicaciones en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo foco de conflicto. Los representantes de los comercios gastronómicos y de los trabajadores del sector coinciden en rechazar un aspecto de las nuevas disposiciones porteñas: consideran que el gobierno local les asigna obligaciones que deberían asumir las plataformas digitales.

La controversia involucra a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) y al Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa). Ambas organizaciones cuestionan que los establecimientos deban organizar la permanencia de los repartidores mientras aguardan los pedidos, con el objetivo de impedir que ocupen veredas, rampas o ciclovías.

El planteo se originó con los Lineamientos para el Ordenamiento Urbano de los Servicios de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio, aprobados por la Secretaría de Ordenamiento Urbano. La resolución que los incorpora fue publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial porteño y establece que las actividades vinculadas con la mensajería y el delivery no pueden utilizar el espacio público.

La regulación tiene un antecedente en el convenio de buenas prácticas que el Gobierno porteño firmó con Rappi y PedidosYa. Ese acuerdo contemplaba compromisos vinculados con la seguridad vial y la organización de los espacios para que los repartidores pudieran esperar los pedidos sin ocupar las veredas. En su momento, iProfesional explicó qué establece el acuerdo que la Ciudad firmó con las aplicaciones de delivery.

Ahora, uno de sus puntos centrales alcanza a los locales gastronómicos: deben contar con sectores interiores o áreas habilitadas donde los trabajadores puedan aguardar los encargos sin obstaculizar la circulación. Para las entidades que cuestionan la medida, esa exigencia no resuelve el origen del problema, sino que desplaza hacia los comercios una responsabilidad que corresponde a las compañías que organizan el servicio.

Delivery en Buenos Aires qué controlarán los inspectores en los comercios gastronómicos

La disposición contempla distintos elementos que podrán ser considerados durante las inspecciones para establecer si un establecimiento está relacionado con la espera de repartidores en la calle.

Los agentes podrán observar, entre otros aspectos:

La presencia de repartidores que esperan pedidos frente al comercio.

La frecuencia de ingreso y salida de los trabajadores.

La entrega de mercadería por parte de los empleados del local.

La existencia de carteles o señalizaciones que indiquen un sector destinado al despacho de pedidos.

Cuando encuentren posibles irregularidades, estarán habilitados para labrar actas o poner la situación en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Apyce advierte que los comerciantes no tienen herramientas para intervenir sobre el espacio público ni para controlar a personas que no forman parte de sus planteles. "Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo", sostuvo la asociación.

La entidad también señaló que el problema afecta a los propios negocios: la acumulación de repartidores en los accesos puede dificultar el paso de los peatones y desalentar a quienes se acercan a comprar. Su argumento es que las aplicaciones conservan el control sobre las decisiones que determinan dónde y cuándo se concentran los trabajadores.

La discusión sobre el papel de las plataformas también atraviesa la rentabilidad de los restaurantes. Las comisiones, los descuentos y la publicidad que ofrecen las aplicaciones pueden reducir los ingresos de los comercios, un problema que llevó a distintas empresas a buscar alternativas para administrar sus ventas digitales. Un ejemplo es la firma argentina que ayuda a los restaurantes a ganar más plata con el delivery.

"Quien asigna los pedidos, fija los tiempos, decide cuándo envía al repartidor y dónde lo hace esperar son las plataformas, trasladando de este modo al local obligaciones que deben recaer en ellas, conculcando un nuevo daño a los comercios gravemente perjudicados por estos sistemas sin regulación alguna", planteó.

Apyce pide que la Ciudad revise la responsabilidad de los locales

El cuestionamiento de los gastronómicos no se limita a la organización de los espacios internos. La asociación considera que la normativa puede responsabilizar a los establecimientos por comportamientos de terceros, aunque no tengan capacidad para evitarlos ni exista una relación directa con quienes esperan en la vereda.

"Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo", expresó Apyce. Frente a ese escenario, solicitó que el gobierno porteño deje sin efecto la responsabilidad atribuida a los comercios, haga cumplir las obligaciones correspondientes a las plataformas y a los repartidores y convoque a una mesa de trabajo con las entidades representativas del sector.

Qué infraestructura reclaman los trabajadores de aplicaciones

Sitrarepa también puso el foco en las condiciones materiales en las que se desarrolla el reparto. Para el sindicato, la presencia de motos, bicicletas y trabajadores en las veredas y ciclovías está vinculada con la falta de instalaciones provistas por las empresas para esperar los encargos.

"No garantizan ni la infraestructura ni las condiciones para que trabajemos en la vía pública", sostuvo la organización en un comunicado.

Entre sus pedidos figura que las plataformas instalen bicicleteros en todos los comercios que operan con entregas a domicilio y habiliten paradores en los barrios. La prioridad, según planteó el gremio, debería estar en las zonas con mayor movimiento de repartidores.

"Las empresas no colocan paradores en los barrios donde podamos esperar los pedidos, y ni siquiera colocan bicicleteros en todos los locales donde operan", afirmó Sitrarepa.

La organización todavía no cuenta con personería jurídica y señala que reúne a unos 3.000 afiliados. La dimensión del negocio es mayor: de acuerdo con datos del mercado, PedidosYa tiene más de 60.000 repartidores activos por mes en todo el país.

El sindicato también reclama que los trabajadores no sean sancionados por inconvenientes derivados de la falta de infraestructura y exige tener participación en las discusiones sobre cualquier regulación que afecte sus condiciones laborales.

El antecedente de Morón con una estación para repartidores

La instalación de espacios específicos para quienes trabajan con aplicaciones ya tuvo una experiencia concreta en el conurbano bonaerense. A fines de 2025, la Municipalidad de Morón inauguró, junto con PedidosYa, la primera estación de descanso y reabastecimiento del país.

El espacio se creó dentro de un programa municipal que busca acercar herramientas, beneficios y capacitaciones a los repartidores. Entre sus instalaciones dispone de estacionamiento para motos y bicicletas, mesas, cargadores de celulares, agua y lockers.

Ese antecedente aparece en medio del reclamo por una mayor participación de las empresas en la organización de la actividad. Tanto Apyce como Sitrarepa cuestionan que las nuevas exigencias recaigan sobre los comercios o los trabajadores sin resolver la falta de infraestructura que, según sostienen, deben garantizar las plataformas.

"La ciudad no está diseñada para las necesidades del reparto", concluyeron.