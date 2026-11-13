La tradicional fabricante de calzado local vuelve a sufrir el impacto de la caída de las ventas y acumula un resultado financiero que agrava el rojo

La recuperación esperada no llegó y la empresa vio crecer su endeudamiento financiero.

Las ventas cayeron 25,3%, los gastos estructurales aumentaron su peso y el resultado financiero impactó negativamente en la rentabilidad.

Grimoldi profundizó sus pérdidas, acumulando un rojo de $6.719 millones en nueve meses de 2026.

Grimoldi, la tradicional marca de calzados de la Argentina, profundizó sus pérdidas durante el tercer trimestre de este 2026 y cerró los primeros nueve meses con un rojo de $6.719 millones.

La compañía que, entre otras marcas, comercializa Hush Puppies, Vans, The North Face, Merrell y Caterpillar enfrenta una caída de ingresos que reduce la rentabilidad del negocio y deja menos recursos para absorber el impacto de los resultados financieros.

Por lo menos así surge de analizar el último balance presentado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), este jueves 12 de noviembre para el período julio-septiembre.

En esos tres meses, la ganancia operativa cayó 89,6%, desde $5.797 millones hasta $601 millones, mientras que las ventas retrocedieron 26% en términos reales.

Si bien la operación comercial todavía aportó un resultado positivo, lo hizo con un margen equivalente a apenas 1% de la facturación trimestral.

De hecho, después de computar el resultado financiero y el impuesto a las ganancias, el trimestre terminó con una pérdida de $2.977 millones, frente a una ganancia de $1.081 millones un año antes.

Ese desempeño amplió el deterioro que la empresa ya había mostrado durante la primera mitad del año, en tanto que en el acumulado a septiembre, pasó de ganar $14.738 millones en 2025 a perder $6.719 millones, según los mismo estados financieros aprobados por el directorio de Grimoldi el 10 de noviembre.

El impacto de los gastos de estructura en las ventas de Grimoldi

En el caso del balance que recoge los resultados de los primeros nueve meses de este año, es decir entre enero y septiembre, los ingresos consolidados alcanzaron $194.423 millones, frente a $260.129 millones en el mismo período de 2025, evidenciando una contracción del 25,3%.

Si bien el costo de la mercadería vendida también disminuyó, desde $124.540 millones hasta $95.543 millones, esa reducción no compensó completamente la pérdida de facturación y por eso la ganancia bruta bajó de $135.589 millones a $98.880 millones.

A partir de ese contexto, el peso de la estructura comercial explica buena parte del retroceso si se tiene en cuenta, por ejemplo, que los gastos de comercialización sumaron $75.829 millones y aunque fueron inferiores a los $85.698 millones de un año antes, descendieron a un ritmo menor que las ventas y su participación sobre la facturación pasó de 32,9% a 39%.

En paralelo, los gastos administrativos aumentaron de $9.090 millones a $10.218 millones y la ganancia operativa acumulada fue de $12.855 millones, un 68,6% menos que los $40.933 millones registrados entre enero y septiembre de 2025.

Es decir que, por cada $100 vendidos, Grimoldi pasó de obtener $15,7 de ganancia operativa a generar $6,6, diferencia que muestra que el problema no se limita a facturar menos ya que también disminuyó la rentabilidad que consigue sobre esos ingresos.

El impacto financiero

Cabe aclarar que sobre una operación menos rentable, el resultado financiero terminó de llevar las cuentas a terreno negativo ya que, durante los nueve meses, Grimoldi contabilizó costos financieros por $30.497 millones e ingresos financieros por $7.728 millones.

El saldo negativo alcanzó $22.769 millones y superó los $17.928 millones del mismo período del año anterior.

Además de intereses y gastos bancarios, ese rubro incluye diferencias de cambio y el resultado por exposición a la inflación y uno de los cambios más significativos estuvo en el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda que pasó de aportar una ganancia de $5.303 millones a generar una pérdida de $8.422 millones.

Los intereses y actualizaciones generados por pasivos, en cambio, disminuyeron desde $13.969 millones hasta $10.313 millones.

Con todos esos movimientos, el grupo registró una pérdida antes de impuestos de $9.914 millones pero el efecto positivo del impuesto a las ganancias, por $3.195 millones, redujo el rojo neto hasta los $6.719 millones.

Más deuda financiera

La evolución del balance muestra otra diferencia relevante ya que Grimoldi redujo sus pasivos totales, aunque aumentó las deudas y préstamos.

Las obligaciones del grupo descendieron desde $93.553 millones al cierre de 2025 hasta $83.002 millones en septiembre y dentro de esa caída sobresale la baja de las cargas fiscales, que pasaron de $14.276 millones a $1.975 millones.

Sin embargo, las deudas y préstamos aumentaron de $26.617 millones a $32.443 millones y de ese total, $21.218 millones correspondían a obligaciones corrientes y $11.225 millones a vencimientos de mayor plazo.

La compañía también redujo recursos inmovilizados en mercadería y cuentas por cobrar si se tiene en cuenta que los inventarios bajaron desde $79.603 millones hasta $63.927 millones, mientras que los créditos comerciales y otras cuentas por cobrar descendieron de $33.028 millones a $23.795 millones.

El efectivo y las colocaciones de corto plazo, por su parte, aumentaron desde $43.452 millones hasta $46.272 millones.

En el caso del flujo de fondos, registró financiamiento neto por préstamos de $5.826 millones, adquisiciones de bienes de uso por $4.607 millones y pagos de dividendos por $2.739 millones.

Estos movimientos permiten distinguir el resultado contable de la posición de caja y sostener que la pérdida del período convivió con mayores disponibilidades y un incremento del financiamiento.

Qué espera Grimoldi para la actividad del segundo semestre

En el balance también se reflejan las cifras del último trimestre que también resultaban relevantes por las expectativas que Grimoldi había expresado a comienzos del año.

Para la segunda mitad de este 2026, la empresa esperaba mejores condiciones de demanda, consumidores con mayor poder adquisitivo y una oferta menos agresiva en precios.

Sin embargo, los resultados de julio a septiembre muestran que esa recuperación todavía no se reflejó en sus cuentas.

Además, el balance vuelve a señalar diferencias entre el comportamiento de los sectores vinculados al mercado externo y el de las actividades que dependen del consumo doméstico.

En su análisis, la compañía sostiene que la demanda interna continuó condicionada por la debilidad de los ingresos reales y del empleo formal.

También plantea que la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad avanzan a velocidades diferentes.

Para su negocio, la consecuencia aparece en una facturación que siguió contrayéndose durante el tercer trimestre y en una estructura comercial que absorbió una proporción creciente de los ingresos.

Grimoldi enfrenta este escenario con una red de 109 locales propios o franquiciados, seis plataformas de comercio electrónico y más de 500 clientes independientes.

Su esquema combina productos adquiridos a fabricantes nacionales e internacionales con elaboración propia.

Posee una planta industrial en Arroyo Seco, Santa Fe, y otra instalación en Pilar, provincia de Buenos Aires, destinada a producir fondos y plantillas para calzado, y su cartera de marcas incluye Hush Puppies, Vans, The North Face, Kickers, Merrell, Caterpillar, a-pie y Stitching.

En mayo, iProfesional había informado sobre los planes para sumar locales de Vans y The North Face e incorporar la comercialización de Mango bajo el formato de franquicia y que contempla cinco aperturas durante cinco años y el desarrollo del canal online.

Durante el ejercicio pasado, Grimoldi había vendido 2,48 millones de pares, un 16% más que en 2024, según los antecedentes publicados por iProfesional.

La estrategia de la empresa priorizó la rotación de mercadería, aun con una menor rentabilidad operativa, logrando terminar el año con una ganancia neta de aproximadamente $14.935 millones, prácticamente estable frente al ejercicio previo.