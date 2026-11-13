Cuánto cuesta emprender en el negocio de venta de publicidad a través de panaderías

Aline Vonsovicz comenzó con tres zonas en Santa Cruz y hoy conduce la operación nacional de Infopan. Cómo funciona el negocio y cuánto cuesta sumarse

En Las Heras, Santa Cruz, la conocen como la "brasileña de las bolsas". Aline Aparecida Vonsovicz se ganó ese apodo recorriendo comercios para vender publicidad en las bolsas de papel de Infopan. Siete años después de contratar sus primeras zonas, asumió la master franquicia y quedó al frente de la operación y expansión de la marca en la Argentina, donde tiene 18 zonas vigentes.

El salto se concretó en enero de 2026, pero su historia como emprendedora en el país empezó con un negocio que no salió como esperaba. Nacida en Curitiba, licenciada en Periodismo y Comunicación Social, Aline tenía experiencia en prensa y publicidad cuando llegó a la Patagonia en 2016. Su esposo argentino había trabajado en comercio. Querían desarrollar algo juntos y probaron con un pequeño local gastronómico.

"Efectivamente no era lo nuestro. Obvio que no funcionó como esperábamos. Así que decidimos invertir nuestros ahorros en algo propio, bajo el sistema de ‘ya existe y funciona’, es decir, franquicias", cuenta en una entrevista exclusiva con iProfesional.

Encontraron Infopan en la Guía Argentina de Franquicias. La propuesta combinaba una actividad cercana a su experiencia profesional con dos condiciones que buscaban, manejar sus horarios y trabajar en un territorio exclusivo. En mayo de 2019, Aline firmó por Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia. Pagó $190.000 más IVA por las tres zonas, según recuerda.

El negocio convierte la bolsa de pan en un soporte publicitario. El franquiciado reúne anunciantes de distintos rubros, vende los espacios y distribuye las bolsas impresas en panaderías de su territorio. Cada edición dura cuatro meses y suele incluir entre 20 y 30 clientes. La exclusividad por rubro es parte de la propuesta comercial.

"La bolsa de pan es un medio que ingresa directamente a la casa del consumidor y es ideal para publicitar productos, servicios, sucursales, promociones, descuentos, y hasta mensajes ecológicos y sociales", explica.

Su esposo aportó a la inversión, pero la operación quedó en manos de ella. Aline vendía, administraba y sostenía el vínculo con anunciantes y panaderías. Para conseguir clientes tuvo que aprender, además, a presentar el negocio en otro idioma.

"La barrera inicial fue el idioma. Si bien el argentino es muy amable, tuve dificultades iniciales con la lengua, pero era como un combustible para esforzarme y mejorar mi discurso con el próximo cliente", recuerda. "Conocí muy bien la ciudad, pasando calle por calle, comercio por comercio, literalmente ‘barriendo la zona’".

Tres meses después de empezar supo que estaba embarazada. Completó una primera edición en cada ciudad y, tras el nacimiento de Lorenzo en diciembre, se tomó dos meses. Cuando volvió a trabajar en las renovaciones, llegó la pandemia.

Las distancias que antes formaban parte de la rutina se convirtieron en un obstáculo. Finalmente, devolvieron Caleta Olivia, a 120 kilómetros de su domicilio.

"No porque no fuera rentable, sino por las restricciones en pandemia que nos impedían circular con libertad y trabajar en la renovación y distribución/reparto de bolsas a panaderías", aclara.

Conservaron Las Heras y Pico Truncado. Aline afirma que recuperaron el canon inicial durante el primer año y que algunos anunciantes siguen desde aquella primera edición. Al cumplir cinco años de contrato, acumulaba casi 30 ediciones impresas.

Esa experiencia la llevó a capacitar a otros integrantes de la red y, después, a asumir la master franquicia argentina. Firmó por cinco años, renovables por otros cinco, e hizo una nueva inversión cuyo monto mantiene confidencial. Los socios Nicolás Grichener y Rodrigo dos Santos conservan la propiedad de la marca; la operación y expansión local quedaron bajo su responsabilidad.

Infopan también tiene presencia en Colombia, México, Paraguay, Chile, Uruguay y Ecuador, según su sitio oficial. La master franquicia de Aline comprende únicamente la Argentina, aunque también colabora con capacitación y soporte comercial para las operaciones del exterior cuando lo necesitan.

Según informa, Infopan incorporó cinco zonas durante 2026. Para 2027, Aline busca duplicar las zonas vendidas y las bolsas distribuidas respecto del último año. También plantea alcanzar la marca de 36 millones de bolsas de papel distribuidas en reemplazo de las plásticas.

La propuesta combina publicidad, reemplazo de bolsas plásticas y donaciones de panificados a comedores. Como antecedentes, Vonsovicz menciona el sello FSC —con el código FSC-N003034—, un compromiso de carbono neutralidad con horizonte en 2030 y un período de certificación como Empresa B entre 2017 y 2023. También señala acuerdos con Missing Children Argentina desde 2016 y con el Banco de Alimentos de la Ciudad de Buenos Aires desde 2014. En noviembre de 2025, la marca recibió un reconocimiento de la AAMF a Infopan por sus diez años de trayectoria

Conducir la red también debe encajar en la organización familiar. "Tenemos dos hijos con el Trastorno del Espectro Autista y con mi esposo nos dividimos entre escuela y terapias. Y lo mejor es que Infopan nos permite manejar nuestros propios horarios y así tener la libertad para darles el soporte que cada uno nos requiere".

Cuánto cuesta una franquicia Infopan y cómo se generan los ingresos

Para ingresar, el canon es de u$s3.000 más IVA por una zona, u$s4.000 más IVA por dos o u$s5.000 más IVA por tres, según los valores aportados por Vonsovicz. Incluye capacitación y un kit de muestras y materiales comerciales. (Bolsas de Muestra + Material para panaderías + Bolígrafos para clientes + Material digital de ventas). Además de la formación inicial, los franquiciados tienen asistencia continua mediante un encuentro semanal por Meet.

A ese desembolso se suma el costo de producir las bolsas de cada campaña. El pedido mínimo es de 20.000 unidades, a unos $110 cada una. Son $2.200.000 más IVA, que el modelo propone financiar con las primeras cuotas cobradas a los anunciantes. Para los anunciantes, las publicidades parten de $45.000 mensuales y se contratan por cuatro meses, según detalla Aline.

"La idea es que el franquiciado pueda ofrecer cuotas a sus clientes y con la primera cuota poder encargar las bolsas y que el resto de las cuotas sean su ganancia", explica.

También se pagan regalías del 8% y un 2% de publicidad. La operadora calcula unos $195.000 mensuales por zona, sobre la lista de precios vigente, e informa una bonificación de cuatro meses para nuevos contratos.

Vonsovicz ubica la facturación promedio mensual cerca de $2 millones por zona y el margen de ganancias alrededor de $1 millón. Estima un recupero de entre ocho y quince meses.

No hace falta alquilar un local ni contratar empleados. Tampoco exige experiencia previa en ventas o publicidad, aunque sí un perfil activo y disposición para salir a conseguir anunciantes. Aline calcula entre cuatro y seis horas diarias para desarrollar una o dos zonas como actividad complementaria. Para quien busca una ocupación principal y dispone de más tiempo, plantea la posibilidad de operar dos o tres territorios en simultáneo.

La posibilidad de empezar sin alquilar un local también aparece en otros negocios de servicios, como las franquicias de Vendo su Auto. En ambos modelos, conseguir clientes y desarrollar el territorio son tareas centrales del franquiciado.

Cada zona abarca hasta 100.000 habitantes. Antes de abrirla se evalúan las panaderías y el potencial comercial de negocios, servicios y pymes. Luego, el franquiciado debe convertir ese mercado posible en clientes, renovar las campañas, organizar la distribución y coordinar donaciones de panificados a un comedor local.

Aline recomienda investigar antes de elegir. Entre las claves de inversión en franquicias para 2026 aparecen la presión sobre los márgenes y la relación entre el plazo de recupero y la duración del contrato. Ella recomienda las redes y las herramientas de inteligencia artificial como recursos de consulta, aunque su consejo también pasa por evaluar qué tipo de trabajo se quiere desarrollar.

"Más allá de los números, que sí son importantes, yo diría que es animarse a ser dueño de su propia agenda, en generar impacto y buscar conectarse con la comunidad", sostiene.

En su caso, esa autonomía exigió sostener las ventas y adaptar la operación a circunstancias personales y económicas. "En mis siete años de Infopan he pasado por pandemia, crisis locales, cambio de gobiernos, inflación, retracción de consumo, dos embarazos y pude seguir adelante", cuenta.

Por eso, al describir a quién busca sumar a la red, pone el acento en la iniciativa y la disposición a asumir riesgos. "El que sea dinámico, creativo, con la capacidad de asumir riesgos, y además tenga conciencia social, bienvenido sea a Infopan", concluye