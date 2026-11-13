Cuáles son las 4 provincias que lideran el ranking de exploración minera en Argentina

Compañías ubicadas en el norte, centro y sur del país buscan consolidar sus proyectos basándose en datos que respalden inversiones millonarias

La actividad exploratoria en la Argentina atraviesa una etapa de consolidación histórica, traccionada por la demanda global de minerales crítico. A diferencia de la etapa de producción —donde los volúmenes se miden en toneladas extraídas—, el verdadero termómetro del futuro minero del país se mide en metros perforados y presupuestos destinados a ampliar el conocimiento geológico del subsuelo.

De acuerdo con los últimos relevamientos de la Secretaría de Minería de la Nación y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la actividad no se distribuye de manera homogénea: un núcleo reducido de provincias cordilleranas y patagónicas concentra casi la totalidad de las campañas de sondaje diamantino y aire reverso del territorio nacional.

Minería argentina: el podio de las provincias con mayor actividad de perforación

El mapa de la exploración avanzada en Argentina muestra una clara especialización geológica por regiones, liderada por cuatro distritos que captan el grueso de los taladros activos:

San Juan

Se posiciona como el epicentro indiscutido de la exploración de grandes pórfidos de cobre, oro y molibdeno. La provincia encabeza la inversión exploratoria nacional gracias al dinamismo del Distrito Vicuña y de proyectos de clase mundial en etapas de factibilidad y exploración avanzada como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar y El Pachón.

En estas campañas de alta montaña, los sondajes diamantinos suelen superar los 800 a 1.200 metros de profundidad por pozo para delimitar cuerpos mineralizados profundos, lo que dispara el acumulado anual de metros perforados de la jurisdicción por encima del resto del país.

Salta

Registra el crecimiento más acelerado de los últimos años, impulsado por una doble tracción: el auge del litio en los salares de la Puna (como Rincón, Centenario-Ratones, Salar del Hombre Muerto y Arizaro) y el avance de proyectos metalíferos polimetálicos y de cobre-oro como Taca Taca y Diablillos.

La combinación de perforaciones en salmueras —generalmente menos profundas pero muy numerosas en grilla— junto con sondajes profundos en roca dura coloca a Salta en el segundo escalón del volumen nacional de metros explorados.

Santa Cruz

Históricamente líder en metros perforados para oro y plata, mantiene un ritmo sostenido de exploración dentro del Macizo del Deseado.

A diferencia de San Juan, donde predominan los grandes proyectos greenfield (nuevos descubrimientos sin mina construida), en Santa Cruz el grueso de los metros corresponde a exploración brownfield, es decir, campañas intensivas alrededor de operaciones ya activas como Cerro Vanguardia, Cerro Negro y San José con el objetivo de reponer reservas y extender la vida útil de los yacimientos.

Catamarca

Ocupa un lugar central en el mapa exploratorio gracias a la expansión de proyectos de litio en la zona de Antofagasta de la Sierra y a la reactivación de grandes iniciativas cupríferas como MARA (ex Agua Rica). El ingreso de capitales bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha permitido multiplicar los programas de perforación destinados a certificar recursos medidos e indicados.

Hacia dónde apunta la perforación en el corto plazo

El análisis de los metros ejecutados revela un cambio estructural en la matriz minera argentina. Mientras que durante la última década la perforación estuvo fuertemente dominada por los metales preciosos en la Patagonia, hoy el eje se desplazó hacia el noroeste y Cuyo, con el cobre y el litio acaparando más del 75 % de los presupuestos de exploración.

Para sostener este ritmo de perforación en entornos de extrema exigencia geográfica —muchas veces por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar—, las operadoras han debido incorporar tecnologías de perforación direccional y protocolos ambientales cada vez más estrictos.

De este modo, el liderazgo de provincias como San Juan, Salta, Santa Cruz y Catamarca no solo refleja su potencial geológico, sino también la madurez de sus marcos institucionales y proveedores locales para sostener campañas de miles de metros.