Nuevo destino: JetSmart inauguró su primera ruta entre Argentina y este país sudamericano

La conectividad aérea internacional de la Argentina sumó un capítulo inédito de la mano de JetSMART. La aerolínea ultra low cost concretó el despegue del vuelo inaugural WJ 5850 para unir de manera directa y sin escalas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con la ciudad de Medellín, inaugurando así la primera ruta de la compañía entre nuestro país y Colombia. La celebración del estreno incluyó música, café colombiano y sorpresas a bordo para los primeros pasajeros de esta nueva apuesta bilateral.

Con esta incorporación, la firma —distinguida por cuarta vez por SKYTRAX como la mejor aerolínea ultra low cost de Sudamérica en 2026— consolida un año récord de expansión en el mercado local, sumando un total de ocho nuevas rutas inauguradas entre tramos domésticos y regionales. La nueva operación directa hacia la "ciudad de la eterna primavera" busca dinamizar tanto el turismo emisivo de los argentinos hacia el Caribe como el arribo de visitantes extranjeros a nuestro territorio.

JetSmart vuela entre Argentina y Colombia: frecuencias, precios y conexiones estratégicas

La ruta entre Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín contará con cinco frecuencias semanales, poniendo a disposición del mercado una oferta de 1.860 asientos por semana. Para los viajeros que partan desde la Argentina, la compañía lanzó tarifas promocionales con precios que parten desde los $639.777 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Más allá del enlace punto a punto, la operación fue diseñada bajo un esquema de conexiones integradas en ambos extremos:

Desde Argentina hacia Colombia y el Caribe: Medellín funcionará como puerta de entrada para que los pasajeros argentinos conecten rápidamente con ciudades internas como Bogotá, Cali y Pereira, así como con playas del Caribe colombiano (Cartagena, Barranquilla y San Andrés) y Punta Cana, en República Dominicana.

Medellín funcionará como puerta de entrada para que los pasajeros argentinos conecten rápidamente con ciudades internas como Bogotá, Cali y Pereira, así como con playas del Caribe colombiano (Cartagena, Barranquilla y San Andrés) y Punta Cana, en República Dominicana. Turismo receptivo en el país: A su vez, los viajeros provenientes de Colombia que aterricen en Ezeiza tendrán enlaces directos con seis destinos domésticos argentinos —entre los que se destacan Mendoza, Bariloche y Ushuaia— y con cinco ciudades brasileñas, incluyendo Río de Janeiro y Florianópolis.

JetSmart: el impacto en el mercado aerocomercial argentino

Desde la conducción local de la empresa remarcaron el peso estratégico de abrir este corredor directo sin escalas. "Inaugurar esta primera conexión directa de JetSMART entre Argentina y Colombia, como parte de un año récord en el país, refleja la solidez de nuestro crecimiento. Buscamos seguir siendo un actor relevante para revolucionar la industria y generar un profundo impacto positivo en las plazas en las que operamos", señaló Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.

Por su parte, Federico Petazzi, Gerente Comercial de la filial argentina, enfatizó el objetivo de fomentar el intercambio bilateral mediante tarifas accesibles: "Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa confiable para unir ambas ciudades, potenciando el flujo turístico receptivo y emisivo entre Argentina y Colombia y facilitando nuevas conexiones hacia otros puntos de ambos países y la región". La demanda respalda la apuesta: según datos de agencias del sector, las búsquedas y reservas de viajes desde Medellín hacia Buenos Aires crecieron un 76% interanual en lo que va del año.