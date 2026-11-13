El grupo mexicano Alsea firmó un acuerdo para vender sus restaurantes en el país. No reveló oficialmente el comprador ni el monto de la operación

La cadena de hamburguesas Burger King cambiará de manos en la Argentina. El grupo mexicano Alsea anunció la firma de un acuerdo vinculante para desprenderse de su negocio en el país, en una operación que tendría como protagonista al empresario José Luis Manzano, aunque todavía no se confirmó oficialmente la identidad del comprador.

La compañía comunicó que llegó a un acuerdo para vender sus operaciones locales como parte de una estrategia de reorganización de su portafolio de marcas. Sin embargo, no dio a conocer el nombre del grupo que adquirirá los restaurantes ni el monto de la transacción.

Según fuentes cercanas a la operación, el comprador sería el grupo que lidera Manzano, empresario con inversiones en distintos sectores de la economía argentina.

La operación todavía debe superar algunas instancias administrativas. Alsea precisó que el acuerdo está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de otras condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Por qué Alsea decidió vender Burger King en Argentina

Desde la compañía mexicana explicaron que la decisión responde a una estrategia para concentrar sus recursos y mejorar el desempeño de sus negocios.

"Esta operación está alineada con la estrategia de la compañía de simplificar su portafolio de marcas, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y mejorar la rentabilidad", indicó Alsea en un comunicado.

El movimiento no es el primero de estas características para el grupo. En 2024, la empresa anunció la venta y transmisión de su negocio de Burger King en España, que comprendía 54 establecimientos. En aquella oportunidad, tampoco se informó públicamente el monto de la operación.

La salida de Burger King, de todos modos, no implica que Alsea abandone el mercado argentino. El grupo mexicano continuará operando Starbucks en el país, otra de las marcas internacionales que integran su cartera de negocios.

Cuántos locales manejaría el grupo de José Luis Manzano

Burger King desembarcó en la Argentina en 1989, cuando inauguró su primer restaurante en el barrio porteño de Belgrano. Desde entonces, la cadena expandió su presencia y logró consolidarse como uno de los principales jugadores del negocio de comida rápida.

En 2017 alcanzó el hito de los 100 establecimientos en el país. Actualmente, cuenta con una red de más de un centenar de locales distribuidos en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco.

Las cifras difundidas sobre su presencia local presentan una diferencia: mientras el primer tramo de la información señala que Burger King cuenta con 107 locales en la Argentina, el detalle posterior menciona 118 establecimientos.

A nivel internacional, Burger King es la segunda cadena de hamburguesas de comida rápida más grande del mundo. Fundada en 1954, tiene más de 17.000 restaurantes en más de 100 países.

La eventual llegada del grupo de Manzano al negocio abriría una nueva etapa para la marca en la Argentina, en un mercado en el que las principales cadenas de comida rápida compiten por sostener su expansión y captar consumidores.

El plan de Manzano para vender hamburguesas Burger King en estaciones Shell

El objetivo declarado por el propio ejecutivo es el de recibir a una familia que sale a cenar o a alguien que va a buscar un pedido, además de atender con su propia tienda a quienes entran por un café, un desayuno o una compra al paso.

Ahora, José Luis Manzano tiene en mente una jugada parecida para los locales de las estaciones de servicio de Shell, siempre que cierre la compra la operación argentina de Burger King, que se encuentra negociando y que, según fuentes del mercado, estaría avanzando con éxito.

El empresario mendocino negocia con Alsea, el grupo mexicano que maneja el negocio local a través de Fast Food Sudamericana, la compra de esta operación que negocia Manzano, adelantada por iProfesional el 17 de octubre y que le daría el control sobre una cadena de fast food que actualmente opera 107 restaurantes en el país.

Un negocio para tres

La posibilidad de ampliar esa red vendría de la mano de la red de 892 locales ubicados en las estaciones de servicio Shell, en cuyo negocio ya es socio del gigante suizo Mercuria y de la distribuidora eléctrica Edenor, que forman parte de la nueva sociedad creada para operar este negocio.

El vínculo de Manzano con este negocio parte de la venta del grupo brasileño Raízen de sus activos en Argentina de refinación y comercialización de combustibles que tenía en sociedad con la petrolera anglosajona.

La transacción se cerró el 1° de septiembre pasado en una operación valuada en u$s1.420 millones e incluyó, además de la red minorista, la refinería de Dock Sud, la planta de lubricantes de Barracas, instalaciones de abastecimiento para aviación y las terminales de Arroyo Seco y Santa Fe.

Esta semana se conformó la nueva sociedad que pasó a operar esos activos bajo el nombre de Sígnar Energy, que utiliza la marca Shell bajo licencia y en la cual Manzano participa a través de Southern Cone Investments, controlada por Integra Capital.

También integra, junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, el grupo que controla Edenor, que tiene su propia participación en el negocio.

De hecho, iProfesional ya adelantó también que la empresa será controlada por Mercuria, con el 60% del capital, mientras que Manzano y Edenor se repartirán un 20% cada uno.

Esa posición le permitiría plantear el proyecto ante los otros accionistas de Sígnar y si cierra la compra con Alsea, tendría que acordar con la operadora en qué estaciones podrían instalarse los restaurantes y cómo se repartirían las responsabilidades en cada predio.

El plan de revisión de la cadena

El caso del cambio de dueño de Burger King comenzó con la decisión de Alsea de buscar comprador para la cadena en 2025, en el marco de una revisión de las marcas y los mercados en los que concentra sus inversiones.

El grupo mexicano, que tomó la operación argentina de Burger King en 2006, también se desprendió de otros negocios gastronómicos, entre ellos Chili’s y P. F. Chang’s en Chile y TGI Friday’s en España.

La primera búsqueda de comprador para Burger King terminó sin una venta y Alsea reforzó el capital de Fast Food Sudamericana durante este año.

Sin embargo, en la conferencia de resultados del grupo llevada a cabo el 21 de octubre pasado, Christian Gurría, director general de Alsea, señaló que Burger King había tenido un desempeño más débil en la Argentina y Chile que en México.

En esa misma presentación, Federico Rodríguez, director de Finanzas, dijo que el grupo trabajaba sobre un contrato de compraventa a partir de una oferta vinculante, en un proceso de posibles desinversiones que incluía a Burger King.

El ejecutivo dejó sin identificar al oferente y sin precisar los países involucrados pero las conversaciones de Manzano claramente apuntan a la operación argentina.

El empresario mendocino que también está involucrado en la compra de Metrogas por parte de Edenor, tiene intenciones de quedarse con una cadena de fast food que llegó al país en 1989 y cuya eventual compra le daría una red en funcionamiento ideal para ampliar la presencia de la mano de las estaciones de Shell.

Una operación de dos sentidos

Para Burger King, este tipo de negocio le ofrecería una ubicación con circulación de vehículos y una clientela que ya usa el predio, mientras que para Shell, el restaurante podría generar visitas a la hora del almuerzo o de la cena, incluso de personas que ese día no necesiten combustible.

Es más, las 892 estaciones de Shell dan la escala de la red sobre la que se podrían buscar ubicaciones y el formato determinaría cómo conviviría Burger King con Shell Select, que ya vende café, pastelería y comidas preparadas.

Además, compartir el salón permitiría reunir ambas ofertas dentro de la tienda teniendo en cuenta que un restaurante independiente necesitaría más espacio y, si se contemplara la atención desde el auto, habría que ordenar la circulación entre el local y los surtidores.

En el caso de la unión de YPF y Arcos Dorados, dueña de la marca McDonald´s en la Argentina y la región, contemplaron esas diferencias cuando anunciaron su acuerdo en junio pasado.

El acuerdo fue permitir que el restaurante se instale en un edificio independiente de Full, se integre a la tienda con un salón compartido o funcione en el mismo edificio con salón propio.

Las tres modalidades admiten un AutoMac si el predio lo permite lo cual, para Arcos Dorados amplía la búsqueda de ubicaciones, mientras que para YPF permite sumar McDonald’s en donde haya espacio y demanda sin tener que convertir toda su red a un único formato.

Al cierre de 2025, YPF tenía 1.688 estaciones de servicio y 1.168 tiendas Full, de las cuales 1.031 eran operadas por terceros.

En el caso de la primera apertura de la alianza con la cadena de fast food se concretó el 22 de octubre pasado en YPF Black Melo, en Avenida del Libertador 901, Vicente López, en donde McDonald’s sirve su menú y Full mantiene su cafetería, pastelería y platos en el mismo predio.

McDonald´s, Burger King y Mostaza: la pelea por las hamburguesas

Pero la competencia actual va más allá de las estaciones de servicio y tiene a McDonald’s liderando en facturación entre las tres cadenas y con la red más grande, con 237 restaurantes.

La sigue Mostaza, la cadena nacional que supera los 215 locales y es la que más se le acerca en cantidad de sucursales, después de crecer con franquicias en el interior y el conurbano bonaerense.

En el casos de Burger King, queda tercero por tamaño de red, con menos de la mitad de los puntos de venta de cada uno de esos competidores.

Por eso, para esta cadena, el beneficio de una eventual asociación con Shell tendría un peso distinto por la distancia que lo separa de sus competidores.