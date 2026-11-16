El Pato Abbondanzieri dejó el fútbol y se metió en un negocio millonario

El exarquero volvió al campo como productor y contratista. FACMA calculó en $138.949 el costo de cosechar una hectárea de soja.

Roberto "Pato" Abbondanzieri encontró lejos de las canchas una actividad que lo acompañó desde chico. Nacido en Bouquet, Santa Fe, el exarquero de Boca y de la Selección Argentina trabaja como productor agropecuario y contratista rural. Maneja su propia cosechadora, presta servicios a otros productores y comparte parte de las tareas con su hijo menor.

No es una ocupación ocasional ni una actividad vinculada exclusivamente con su popularidad. En agosto de 2024, durante el Congreso de Aapresid, contó que llevaba alrededor de tres años dedicado al contratismo y que había invertido en maquinaria para desarrollar el negocio. "Me subo a la cosechadora, soy el que maneja la cosechadora", explicó entonces, para dejar en claro que participa directamente del trabajo.

Cómo Abbondanzieri pasó del campo familiar a trabajar como contratista rural

La relación de Abbondanzieri con la actividad agropecuaria comenzó mucho antes de su carrera futbolística. Su padre trabajó durante años con una familia que tenía varias cosechadoras y él lo acompañaba desde los cuatro o cinco años.

También había campos en su familia materna, por lo que el contacto con los tractores y las tareas rurales formó parte de su infancia en Bouquet. Incluso cuando jugaba profesionalmente, aprovechaba los días libres y las vacaciones para regresar a su pueblo y subirse a una maquinaria.

De hecho, en febrero de 2026, recordó que esa costumbre nunca se interrumpió. El fútbol lo llevó lejos, pero el campo siguió siendo una parte importante de su vida. La cosecha es la tarea que más disfruta. Entre los cultivos con los que trabaja mencionó maíz, trigo y soja, aunque reconoció que no todos presentan las mismas dificultades.

El maíz es su preferido porque, según explicó en una entrevista con Bichos del Campo, permite trabajar con mayor tranquilidad y genera menos problemas para la máquina. La soja, en cambio, puede complicarse cuando el cultivo se desgrana, las plantas se vuelcan o permanecen verdes.

También hay factores que escapan al control del contratista. Las lluvias pueden detener las tareas durante varios días y el barro puede dejar maquinaria varada en los lotes. En el caso del trigo, las altas temperaturas suman el riesgo de incendios. Son variables que condicionan los tiempos de trabajo y la posibilidad de aprovechar las ventanas de cosecha.

Cuánto cuesta cosechar una hectárea y cómo se compone la tarifa

La actividad de Abbondanzieri permite acercarse a un negocio que tiene un peso importante en la producción agrícola argentina. Los contratistas rurales ofrecen servicios de siembra, cosecha y otras labores a productores que no cuentan con maquinaria propia o que necesitan complementar sus equipos. De esta manera, pueden trabajar en distintas explotaciones y distribuir el costo de sus máquinas entre varios clientes.

La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA) publica precios orientativos para estos servicios. Según valores calculados al 30 de enero de 2026, estimó en $138.949 por hectárea el costo de cosechar soja en un lote con un rendimiento de referencia de 24 quintales por hectárea.

Es importante mencionar que el cálculo contempla dos cosechadoras y dos tractores con tolva, y no incluye algunos gastos de traslado y acarreo. Además, al momento de facturar deben sumarse los respectivos impuestos.

De los $138.949 por hectárea, $65.013 correspondían a gastos operativos, entre ellos personal, combustible, lubricantes, conservación y reparaciones. Otros $50.777 contemplaban la amortización y los intereses del capital invertido en maquinaria. La utilidad bruta estimada por el modelo era de $23.158 por hectárea, a lo cual se debe descontar otros costos como el acarreo.

En otras palabras, más del 80% del precio de referencia se destinaba a cubrir gastos operativos y costo de propiedad.

Cuánto cuesta la maquinaria necesaria para un campo

La inversión en maquinaria es uno de los principales desafíos para quienes prestan servicios rurales. Una cosechadora moderna representa un desembolso elevado y exige recursos para mantenerla en funcionamiento, afrontar reparaciones y renovar equipos cuando quedan rezagados frente a las nuevas tecnologías.

De hecho, una trilladora moderna puede costar cerca de un millón de dólares, e incluso superarlo según la marca y el modelo, mientras que una sembradora de última generación puede llegar a 500.000 dólares.

El desembarco de nuevas marcas también permite dimensionar el valor de estos equipos. Las cosechadoras de alta gama pueden rondar los 900.000 dólares, según los precios informados por Fendt al anunciar su llegada al mercado argentino.

El negocio también cambió por la incorporación de tecnología. Abbondanzieri señaló que las cosechadoras actuales tienen más componentes electrónicos y que, aunque pueden resultar sencillas de manejar una vez que se conoce su funcionamiento, las reparaciones se vuelven más complejas cuando aparece una falla. Su hijo menor, según contó, tiene mayor facilidad para manejar esa tecnología.

Por último, el arquero considera que, para que el negocio cierre, se debe conseguir clientes con superficies importantes, dando como referencia campos de al menos 500 hectáreas.