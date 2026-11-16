Jumbo, gimnasio y 80 locales, el nuevo Shopping que llegará a Buenos Aires en 2027

El complejo se construye en Parque Leloir, tendrá 35.000 m², 60 oficinas y 450 cocheras. Los alquileres de los locales parten de u$s 1.200 mensuales

La llegada de nuevas marcas comerciales al oeste del Gran Buenos Aires tendrá uno de sus próximos hitos en Parque Leloir. Allí se construye Escala, un centro comercial que incorporará un supermercado Jumbo de unos 2.000 metros cuadrados, un gimnasio y decenas de propuestas gastronómicas y de servicios. La zona atraviesa un boom inmobiliario en Parque Leloir y comercial que atrae nuevas inversiones y residentes.

El emprendimiento tiene prevista su apertura para fines de 2027 y apunta a captar tanto a los residentes de la zona como a quienes circulan diariamente por el corredor del Acceso Oeste.

El complejo se levanta a la altura del kilómetro 26 de esa autopista, en el partido de Ituzaingó. Contará con 80 locales, 60 oficinas de categoría AAA y una superficie total proyectada de 35.000 metros cuadrados. Entre las marcas que también se prevé incorporar figura Bigg Fit, además de negocios de distintos rubros.

La incorporación de un supermercado de grandes dimensiones es uno de los principales atractivos comerciales del emprendimiento. Según las estimaciones difundidas por sus desarrolladores, esa propuesta podría convocar alrededor de 80.000 personas por mes y contribuir a generar movimiento para los demás establecimientos.

Qué negocios y marcas tendrá el nuevo shopping Escala

La oferta estará distribuida en distintos sectores del shopping. El supermercado, los restaurantes y los comercios de indumentaria, electrónica, decoración y productos para mascotas formarán parte de la propuesta destinada al público general. También habrá farmacias y establecimientos vinculados con distintos servicios.

El proyecto no se limitará a la actividad comercial. En los niveles superiores se concentrarán consultorios y propuestas relacionadas con salud, belleza y bienestar, mientras que el gimnasio sumará otra actividad capaz de generar visitas durante distintos momentos del día.

Jumbo tendrá una superficie de unos 2.000 m² en el nuevo shopping Escala de Parque Leloir

Uno de los espacios previstos será una terraza de aproximadamente 1.300 metros cuadrados, ubicada a unos 10 metros de altura y con vistas hacia el entorno arbolado de Parque Leloir. Tendrá un sector gastronómico y un pequeño anfiteatro para actividades y encuentros. La planificación contempla, además, tres plazas parquizadas.

Para quienes lleguen en vehículo, el desarrollo contará con 450 cocheras distribuidas en dos subsuelos. De ese total, 190 serán gratuitas para los clientes y las restantes 260 estarán destinadas a uso privado.

Locales desde 50 metros cuadrados y alquileres desde u$s 1.200

Escala también se presenta como una alternativa de inversión inmobiliaria. Los interesados pueden adquirir unidades comerciales u oficinas para utilizarlas o destinarlas posteriormente al alquiler. La comercialización incluye espacios de distintas dimensiones, desde locales de 50 metros cuadrados hasta superficies de 1.000 metros cuadrados.

Esta alternativa se suma al interés por invertir en locales comerciales para obtener ingresos a través del alquiler.

Los valores de alquiler informados parten de aproximadamente u$s1.200 mensuales y varían según la ubicación y el tamaño de cada unidad. En noviembre, los desarrolladores señalaron que el 73% de los locales y oficinas ya había sido vendido y que comenzaban a cerrarse los primeros contratos de locación.

Según Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades y uno de los responsables del emprendimiento, planteó que el esquema busca atraer a inversores interesados en tener una propiedad dentro de un centro comercial. Y estimó una rentabilidad anual de al menos el 8%, aunque ese porcentaje constituye una proyección y no un rendimiento garantizado.

Terraza de 1.300 m² con espacio gastronómico y anfiteatro, uno de los atractivos

Por qué Parque Leloir suma inversiones comerciales

La elección de esta ubicación responde a los cambios que atravesó el área durante los últimos años. Parque Leloir, tradicionalmente identificado con las casas quintas y los grandes terrenos arbolados, incorporó nuevos desarrollos residenciales, barrios cerrados, condominios, oficinas y establecimientos gastronómicos.

Entre ellos se destacan los nuevos condominios que se construyen en Parque Leloir, una muestra de la transformación inmobiliaria del corredor.

Ese crecimiento modificó el movimiento cotidiano del corredor y amplió las necesidades de quienes viven y trabajan allí. Según aseveran los responsables del proyecto, uno de los motivos que impulsaron Escala fue detectar que había comercios y prestadores de servicios interesados en instalarse en la zona, pero que terminaban ocupando oficinas por la falta de locales disponibles.

A esa demanda se suma la expansión residencial proyectada para los próximos años. Desde el sector inmobiliario estiman que unas 2.000 familias podrían incorporarse a Parque Leloir y sus alrededores durante la próxima década. El nuevo shopping busca captar parte de ese público con una combinación de compras, gastronomía, servicios y espacios de recreación.

Con una inversión orientada a integrar actividad comercial y oficinas en un entorno abierto, Escala apunta a convertirse en uno de los nuevos polos de servicios del oeste bonaerense cuando abra sus puertas a fines de 2027.