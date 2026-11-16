Su desembarco en combustibles, servicios esenciales, hamburguesas y ahora supermercados amplían la presencia del empresario en los consumos cotidianos

El empresario diversifica sus negocios en Argentina y el exterior.

José Luis Manzano convirtió al 2026 en una especie de tour de compras teniendo en cuenta que participó en la adquisición del negocio argentino de Shell; se involucró a través de Edenor en el acuerdo para comprar Metrogas y sumó la operación local de Burger King, además de haberse asociado a Francisco de Narváez en el negocio supermercadista que reúne a Changomás y DIA.

Todas estas operaciones fueron incrementando el poder empresarial que ya posee el ex ministro del Interior de Carlos Menem y que se extiende por otros negocios como los hidrocarburos; la minería y los medios de comunicación, entre otros.

En el caso del raid de compras que viene protagonizando ahora, el primer gran acuerdo se anunció el 4 de junio pasado, cuando el grupo brasileño Raízen informó la venta de sus operaciones argentinas al grupo suizo Mercuria por u$s1.420 millones.

El paquete comprende la refinería de Dock Sud, cerca de 900 estaciones de servicio Shell y activos de lubricantes, almacenamiento y distribución.

Manzano se incorporó al negocio mediante un vehículo vinculado con Integra, su grupo inversor, que se sumó a la estructura accionaria de la nueva sociedad que operará estos activos y que reúne a Mercuria con el 60%, a Southern Cone Investments, vinculada con Integra, con el 20%, y a Edenor, donde Manzano también es socio, con otro 20%.

La transacción corresponde a las operaciones argentinas que pertenecían a Raízen, el grupo brasileño que manejaba la refinación y comercialización de combustibles bajo la marca Shell.

El negocio operativo pasó a identificarse como Sígnar Energy y conserva el uso de esa marca mediante una licencia.

Una red para multiplicar negocios

En el caso de la incorporación de Edenor a la sociedad controlante del negocio de combustibles, se oficializó este mes de noviembre, cuando informó la adquisición del 20% de Latam Downstream Holdings mediante su subsidiaria Edenor Inversiones.

Para Manzano, la operación profundiza una relación previa con Mercuria, con la que ya comparte intereses en Phoenix Global Resources, la petrolera con actividad en Vaca Muerta y Río Negro.

En el caso de la nueva operación, agrega refinación y comercialización a esa presencia en la producción de petróleo y gas y, además de Dock Sud y las estaciones, incluye una planta de lubricantes en el barrio porteño de Barracas e instalaciones de abastecimiento y logística.

En el caso de Edenor, vinculó su ingreso a esta sociedad con el desarrollo de una plataforma de carga para vehículos eléctricos, evidenciando que la distribuidora busca aprovechar la infraestructura y las ubicaciones de la red para ampliar sus actividades hacia la movilidad eléctrica.

La participación en las estaciones incorpora, además, puntos comerciales desde los que pueden desarrollarse otros servicios para los consumidores que se detienen a cargar combustible o realizan una parada durante un viaje.

El salto de la electricidad al gas

La segunda gran operación energética se acordó el 10 de agosto, cuando YPF aceptó la oferta de Edenor por u$s780 millones para vender el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía.

De esa forma, la empresa que comparte con Daniel Vila y Muaricio Filiberti ingresa al negocio de la distribución de gas natural, con más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano.

El acuerdo le permite a Edenor extender su presencia hacia otro servicio público, mientras que al propio Manzano le otorga mayor participación accionaria en Metrogas, donde ya tenía una posición minoritaria a través de Integra Gas Distribution, que figura con una participación del 9,23% en la composición accionaria de la compañía.

El balance de Edenor al 30 de septiembre pasado detalla que la empresa desembolsó u$s78 millones como anticipo, que se aplicarán al precio de compra.

La expansión también tuvo una expresión societaria en octubre pasado, cuando Edenor constituyó Edenor Inversiones SAU, destinada a adquirir y administrar participaciones en otras empresas y prestarles servicios estratégicos.

Una expansión a la europea

Más allá de estas operaciones que involucran el mercado argentino, en octubre pasado Manzano concretó una transacción en Europa, más precisamente en España, donde adquirió el 21% de Right News Media LLC, el grupo dirigido por el periodista Javier Negre, con actividades en ese país y también en Estados Unidos.

El acuerdo comprende participaciones en EDATV e Informa Radio, con sede en Madrid, y en las plataformas estadounidenses UHN Plus, Nexjournal y The Energy Post.

La Derecha Diario, el portal con actividad en la Argentina que también pertenece a Negre, quedó fuera de la transacción.

Ese ingreso se agregó a su participación en La Séptima, el proyecto de televisión abierta español desarrollado mediante SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo.

En mayo pasado, el gobierno español adjudicó a esa sociedad una licencia de televisión digital terrestre por un plazo de 15 años renovables, proyecto en el cual Manzano participa con el 25%.

Luego, en octubre se conoció que no ejercería una opción para elevar esa posición hasta el 45%, por lo que conservó su paquete inicial.

Pero esta expansión internacional no fue la única si se tiene en cuenta que en también realizó un movimiento similar en Ecuador, donde en febrero, participó en la adquisición del diario El Universo, asociado con el empresario Ives Maia Pardini.

Una marca para ganar volumen

Regresando a la Argentina, el viernes 13 de noviembre, Manzano comenzó a darle cierre a su desembarco en la operación local de Burger King.

Ese día, Alsea comunicó la firma de un acuerdo vinculante para vender sus restaurantes en la Argentina a Integra Food & Hospitality, una compañía controlada por Integra Capital.

La transacción comprende la operación de 107 restaurantes de una cadena que está presente en el país desde 1989 y que desarrolla su negocio local a través de Fast Food Sudamericana.

Para Manzano, la adquisición incorpora una marca de consumo masivo y una estructura comercial en funcionamiento, con locales, personal y proveedores.

También abre una posibilidad de crecimiento asociada con su desembarco en combustibles tal como anticipó iProfesional, teniendo en cuenta que busca instalar restaurantes Burger King en estaciones de servicio Shell.

El proyecto tiene como referencia el formato desarrollado por YPF y Arcos Dorados, operadora de McDonald’s, que reúne restaurantes y tiendas Full en un mismo predio.

Formatos para llegar a las góndolas

La última incorporación a este recorrido comprador de Manzano se conoció el 14 de noviembre, cuando se sumó como accionista minoritario al grupo GDN Argentina, propiedad del empresario Francisco De Narváez, y que está a cargo de las operaciones de Changomas y de DIA Argentina.

El holding anunció la incorporación de Integra Capital, a la sociedad, lo cual le permite a Manzano sumarse al negocio supermercadista a partir de Changomas y DIA.

Según informó iProfesional, Integra participa en la operación con una posición minoritaria, y GDN explicó que su incorporación apunta a fortalecer el crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado.

La compra de DIA agrega más de 900 sucursales y lleva la red conjunta a más de 1.000 tiendas en 22 provincias.

La combinación amplía los formatos comerciales del grupo: grandes establecimientos, supermercados y locales barriales para compras cotidianas.

Para Manzano, el movimiento suma una actividad distinta a las que venía incorporando durante el año y su participación alcanza ahora un negocio dedicado a alimentos, bebidas, limpieza y otros productos de uso cotidiano, con presencia tanto en grandes superficies como en comercios de proximidad.

La dimensión de las compras

Las dos principales transacciones energéticas permiten dimensionar el año comprador de Manzano y de las empresas en las que participa.

Sobre el valor económico de u$s1420 millones informado por Raizen, el 20% de la participación de Manzano arroja una cifra cercana a los u$s284 millones.

A ese importe se agregan los u$s780 millones comprometidos por Edenor para adquirir las participaciones de YPF en Metrogas y Metroenergía.

La suma alcanza aproximadamente u$s1.064 millones, sin incorporar Burger King, la asociación con De Narváez ni las inversiones en medios cuyos precios no se hicieron públicos.

El cálculo reúne la posición del grupo de Manzano en esas operaciones y dimensiona los negocios vinculados con su expansión, aunque no equivale a un desembolso personal del empresario por ese importe.

Además, estas adquisiciones se apoyan en una cartera que Manzano construyó durante décadas y que combina energía, minería, telecomunicaciones, medios, construcción, vinos y gastronomía.

Médico mendocino y exministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, desarrolló su actividad empresaria mediante Integra y asociaciones con distintos inversores.

En electricidad, además de Edenor, sus intereses comprenden Edemsa, la distribuidora mendocina, e Hidroeléctrica Ameghino, en Chubut.

En petróleo y gas, Phoenix Global Resources constituye uno de sus principales vehículos, con operaciones en Vaca Muerta y Río Negro.

La minería agrega actividades en la Argentina y Perú como la de Jujuy, donde participa mediante Minera Aguilar, vinculada con la producción de plomo, zinc y plata.

En mayo de 2024, Integra tomó el control de Volcan, la minera peruana, mediante la compra a Glencore del 55% de sus acciones clase A.

En ese mismo país desarrolló otra de sus inversiones internacionales ya que el 13 de abril de 2025, Integra Tec International adquirió el 99,3% de Telefónica del Perú, posteriormente rebautizada Integratel Perú.

En el caso de la comunicación tiene como uno de sus ejes a Grupo América, en asociación con Vila, que reúne América TV, A24, Radio La Red y medios del interior del país.

En octubre de 2025, Manzano también participó junto con otros inversores en la adquisición de Telefe.

Su cartera incluye además intereses en construcción mediante Pamar y actividad vitivinícola en Mendoza.