La histórica cadena busca resolver las deudas que dejó su crisis con un acuerdo que sigue abierto después de años de negociaciones, ajustes y cierres

Pagará a acreedores con seguro por incendio de su centro logístico y venta del terreno.

La cadena de venta de artículos electrodomésticos Ribeiro busca destrabar su plan de reestructuración a partir de una nueva propuesta que incluye, entre otras condiciones, la venta del inmueble donde funcionaba su centro logístico de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini y el cobro del seguro por el incendio que destruyó esas instalaciones.

Más de cinco años después de ingresar en concurso preventivo, la compañía informó que tiene una oferta de u$s2,9 millones por la propiedad, vigente hasta diciembre, mientras se termina de determinar la indemnización.

De acuerdo a la iniciativa, los recursos de ambas operaciones serán depositados en una cuenta judicial para distribuirlos entre los acreedores, a pesar de que la venta del predio todavía requiere aprobación y el monto del seguro permanece pendiente de definición.

Si bien la empresa aún no comunicó cuánto dinero tendrá disponible ni cuándo comenzarán los desembolsos, presentó la actualización de su plan de reperfilamiento el 13 de noviembre.

Lo hizo mediante un hecho relevante publicado el viernes 13 de noviembre en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde también ratificó el mecanismo de pago que propuso después de que el incendio alteró el destino del activo inmobiliario con el que pretendía financiar el acuerdo.

El plan inicial de Ribeiro consistía en vender el centro logístico para obtener fondos que le permitieran afrontar la reestructuración de su millonaria deuda concursal registrada que, al 30 de junio de 2024, era de $11.939 millones.

Las cifras surgen de analizar el rechazo judicial al plan de pago de Ribeiro, tramitado en el expediente del concurso de acreedores que la empresa presentó el 27 de agosto de 2021. En ese momento, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 23, Secretaría 46, había abiertó el expediente 11.480/2021 caratulado "Ribeiro S.A.C.I.F.A. s/Concurso Preventivo".

Pero como el incendio destruyó las instalaciones antes de concretar el deal, ahora busca pagar con el dinero del seguro y con la venta del terreno.

De dónde saldrán los fondos para pagar la deuda

Es decir que ahora el plan comunicado por Ribeiro contempla dos fuentes de fondos vinculadas con el mismo activo como son la indemnización por la destrucción del centro logístico y el producido de la venta de la propiedad donde se asentaba.

Sobre la primera parte en el documento, la compañía señaló que las compañías liquidadoras de seguros aceptaron el siniestro y están concluyendo el proceso de determinación de la indemnización.

La empresa comprometió ese ingreso al pago de la deuda concursal para lo cual propone depositar los fondos en una cuenta judicial del juzgado donde tramita el expediente y distribuirlos bajo las condiciones de su propuesta concordataria.

En paralelo, recibió una oferta en firme de u$s2,9 millones por el inmueble, dinero que, una vez aprobada la operación, será ingresado en la misma cuenta y repartido entre los acreedores junto con la indemnización.

La venta del centro logístico en Spegazzini

Antes del incendio, la propuesta de Ribeiro se apoyaba en vender el centro de distribución de Spegazzini, ubicado en Torcuato Di Tella 1700, en el Polo Industrial de Ezeiza, y había sido incorporada al esquema de reorganización de su pasivo.

Para estructurar aquella operación, la compañía encargó valuaciones a L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios y Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria, cuyas tasaciones informadas para diciembre de 2022 fueron de u$s10,6 millones y u$s10 millones respectivamente.

La propuesta de entonces contemplaba distribuir recursos de la venta entre los acreedores, constituir reservas para otras obligaciones del concurso y mantener una parte como capital de trabajo.

También incluía un mecanismo de pagos alternativo si la operación inmobiliaria no se concretaba dentro de los plazos previstos.

Se trataba del diseño anterior al siniestro, elaborado cuando el edificio todavía existía.

Pero la destrucción de las instalaciones obligó a modificar la fuente de financiación y Ribeiro planteó que el dinero del seguro reemplazara al activo afectado dentro del mecanismo de pago y sumó la posibilidad de vender la propiedad remanente.

El fallo de la Cámara Comercial sobre la homologación

La propuesta atravesó una discusión judicial que comenzó antes de la destrucción del centro logístico ya que, aunque había recibido adhesiones de acreedores, el juez de primera instancia rechazó su homologación, la aprobación judicial necesaria para el acuerdo.

Ribeiro apeló esa resolución y mientras se tramitaba la revisión, ocurrió el incendio y la compañía adecuó su oferta.

En mayo pasado, la empresa ya había informado que la Sala F de la Cámara Comercial dejó sin efecto el rechazo de la homologación del concurso y devolvió las actuaciones al juzgado para establecer cómo debían conocer y expresarse los acreedores sobre la modificación.

En ese momento, el juez Fernando Saravia, a cargo del proceso, dispuso un nuevo período de exclusividad para reunir las conformidades.

Ribeiro cuestionó esa decisión mediante otro recurso y logró que, de nuevo, la Cámara admitiera su apelación, dejara sin efecto la resolución que había objetado la propuesta y tomara conocimiento del incendio y de la modificación presentada como consecuencia del siniestro.

Además, el tribunal ordenó comunicar la modalidad de pago a los acreedores y, según la compañía, se cursaron notificaciones y cartas documento, aunque ese procedimiento todavía debía completarse.

La actualización agrega así precisiones sobre la instrumentación del acuerdo y sus fuentes de fondos, sin anunciar la conclusión del concurso.

Los plazos de la reestructuración

El calendario informado por Ribeiro para ir concretando su plan de pago tiene un vencimiento comercial concreto ya que en diciembre termina la vigencia de la oferta por la propiedad de Spegazzini.

En el caso del seguro, la presentación no establece una fecha para finalizar la liquidación, cobrar la indemnización o iniciar la distribución judicial y tampoco comunica un plazo de homologación definitiva.

Los pasos pendientes que identifica la empresa son completar las notificaciones a los acreedores, concluir la determinación de la indemnización y obtener la aprobación de la operación inmobiliaria.

La crisis que llegó a los tribunales

Ribeiro informó su presentación en concurso preventivo en agosto de 2021, después de fracasar en los intentos de normalizar sus compromisos financieros y conseguir un socio que aportara capital.

El expediente abierto en ese momento mostró el deterioro de sus operaciones, que incluía cheques impagos, préstamos pendientes y dificultades para reponer mercadería por la falta de acuerdos con proveedores y el inicio, durante 2020, de un Procedimiento Preventivo de Crisis para reorganizar su estructura.

Luego llegaron cierres de sucursales, problemas salariales y la suspensión de su plataforma de comercio electrónico, dejando casi sin actividad a una empresa que había contado en 2018 con 85 locales y alrededor de 1.900 empleados, según el archivo de iProfesional.

La apertura del concurso fue dispuesta el 27 de agosto de 2021 y durante la etapa de verificación se recibieron 669 pedidos de acreedores y la compañía presentó alrededor de 215 impugnaciones.

En junio de 2022, la red ya se había reducido a 16 sucursales, con una operación que se concentraba en establecimientos propios o que la empresa consideraba comercialmente convenientes.

También había desactivado los centros de distribución de la ciudad de San Luis y de Spegazzini, y concentrado el movimiento logístico en La ZAL, en la provincia puntana.

Los embargos sobre mercadería y dinero dificultaban la reposición y para recomponer capital de trabajo, Ribeiro pidió autorización para vender cinco camiones y el inmueble de Spegazzini.

El centro logístico pasó así de integrar la infraestructura de la cadena a formar parte de los activos considerados para financiar su reorganización.

La historia de las minicuotas

Ribeiro nació en 1910 con una joyería y relojería en Villa Mercedes, San Luis y con el tiempo incorporó artículos para el hogar, electrodomésticos y productos tecnológicos.

La financiación a los compradores se convirtió en uno de sus servicios centrales al punto que la combinación de venta de mercadería y crédito al consumo acompañó la expansión territorial de la marca.

La sociedad anónima fue constituida en 1971 y en 1997, sus accionistas adquirieron Burmeister Lamberghini, una empresa con presencia en Córdoba que fue absorbida en 2000 e integrada a la red comercial para competir en un negocio del que también participaban Frávega, Garbarino, Musimundo, supermercados y operadores regionales.

En este contexto, el sistema de minicuotas permitió incrementar su presencia al ofrecer financiar compras a clientes sin recibo de sueldo o fuera del circuito bancario, modalidad que terminó identificando a la cadena.