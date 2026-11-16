El negocio con el que Mario Pergolini perdió cerca de u$s1,5 millones

El exitoso empresario y conductor reveló en una entrevista cuál fue la inversión más grande en la que no tuvo éxito, hace solo algunos años

A lo largo de su trayectoria detrás de cámaras y micrófonos, Mario Pergolini construyó un perfil empresarial ligado a la tecnología y la innovación, llegando a fundar entre siete y ocho compañías. Sin embargo, no todas las apuestas tuvieron un desenlace exitoso. Durante una entrevista en Lab, el programa de streaming conducido por Diego Leuco, el conductor repasó su costado inversor y reveló cuál fue su mayor fracaso económico: la participación en Bluesmart, el ambicioso proyecto argentino de valijas inteligentes que terminó liquidado tras una prohibición aeronáutica internacional y le provocó pérdidas cercanas al millón y medio de dólares.

Según relató Pergolini en la charla con Leuco, el proyecto nació de la mano de Tomás Pierucci y sus socios con una premisa disruptiva: revolucionar un objeto que, desde la invención de las ruedas, prácticamente no había tenido avances tecnológicos. La propuesta consistía en una maleta equipada con batería integrada, GPS, balanza digital y conexión mediante una aplicación móvil que permitía rastrear su ubicación en tiempo real durante los vuelos y controlar su peso para evitar extravíos en los aeropuertos.

Mario Pergolini y las valijas Bluesmart: el rechazo a una oferta millonaria y el golpe regulatorio

El emprendimiento despertó un enorme entusiasmo en el ecosistema tecnológico local e internacional. Tal como recordó el empresario, el proyecto logró atraer a inversores de peso —entre los que mencionó al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin— y llegó a recibir una importante oferta de compra por parte de una compañía líder del sector de equipajes justo cuando preparaban una segunda ronda de financiamiento.

"Esta empresa nos ofrece un dinero para comprarnos. Y nosotros dijimos 'no', pensando: 'No, esto va a ser un filón'", confesó Pergolini. No obstante, apenas seis meses después de rechazar esa propuesta, el negocio sufrió un golpe letal cuando entró en vigencia una normativa internacional de aviación que prohibió despachar o subir a los aviones valijas con baterías de litio no removibles.

Ante la imposibilidad de embarcar el producto, desde la industria les sugirieron retirar el componente electrónico para seguir comercializándolas como maletas convencionales, una salida que resultaba inviable para el concepto de la marca. "Le decíamos: 'Pero vuelve a ser una estúpida, dejó de ser una smart'. Así que esa se nos fue para el otro lado, perdimos un montón de plata", sintetizó el conductor, quien atribuyó el súbito cambio de reglas a las presiones del "lobby mundial de las valijas" y admitió entre risas resignadas que el golpe financiero "dolió" profundamente.

Uno de los modelos de las valijas Bluesmart, con los que Mario Pergolini llegó a perder cerca de u$s1,5 millones

Bluesmart, de fenómeno global elegido por estrellas a su disolución

La historia de Bluesmart había comenzado en 2013 como una iniciativa fundada por el emprendedor tucumano Diego Sáenz-Gil junto a Tomás Pierucci, Alejo Verlini, Martín Diz y Brian Chen. Impulsada por exitosas campañas de financiamiento colectivo en las que recaudó cerca de 5 millones de dólares, la firma llegó a vender más de 70.000 unidades en todo el mundo —con valores de entre 250 y 500 dólares— y se convirtió en un objeto de deseo utilizado por figuras internacionales de la talla de Usain Bolt, Manu Ginóbili y Shaquille O'Neal.

Los principales hitos que marcaron el ascenso y la caída de la compañía incluyeron: