El holding argentino amplía de ese modo su base productiva mientras el grupo vendedor concentra recursos en negocios con mayor integración industrial

Faro Verde integra producción de madera, semillas y una red industrial clave para su expansión regional.

Faro Verde adquirió 94.000 ha forestales de CMPC en Argentina, expandiendo su negocio agroforestal.

El Grupo Faro Verde acordó la compra de Forestal Bosques del Plata y Forestal Timbauva, las dos sociedades locales propiedad del holding chileno CMPC que reúnen aproximadamente 94.000 hectáreas en Corrientes y Misiones.

La operación incorpora producción de madera, semillas y plantines, además de una red que abastece a más de 50 industrias locales como parte de un acuerdo que fue anunciado este lunes 16 de noviembre mediante un comunicado publicado por el comprador.

En el documento se aclara que, del patrimonio comprendido en la transacción, unas 65.000 hectáreas tienen aptitud forestal, con plantaciones principalmente de pino.

Estas operaciones ahora pasarán a formar parte del holding que comanda José María Larocca, que tiene base en Tandil y realiza actividades en agricultura, ganadería, forestación, servicios agropecuarios, hotelería y desarrollos inmobiliarios.

La adquisición amplía su participación en el negocio forestal, donde Faro Verde ya opera en Uruguay.

Al respecto, Leandro Venancio, gerente General de Faro Verde, sostuvo en el comunicado que "el acuerdo marca un paso importante en nuestra estrategia agroforestal de largo plazo".

También manifestó la intención del grupo de buscar eficiencias y agregar valor a la actividad junto con las personas que conocen la operación, además de asumir el compromiso de mantener las áreas de conservación existentes y trabajar con los equipos, contratistas, clientes y comunidades de la región.

El criterio detrás de la venta

Para CMPC, la decisión le pone punto final a un proceso de desinversión local que tomó debido a que los bosques no estaban integrados con otras operaciones industriales del grupo.

La compañía busca concentrar recursos en negocios donde puede aprovechar mejor la vinculación entre sus plantaciones y sus instalaciones productivas.

Pero la explicación específica de la desinversión fue expuesta por Fernando Hasenberg, vicepresidente de Operaciones Forestales de CMPC, en declaraciones reproducidas por el diario chileno La Tercera.

El ejecutivo señaló que la actividad forestal argentina carecía de integración con otras operaciones industriales de la compañía y vinculó la venta con el objetivo de fortalecer esa relación dentro del patrimonio que conserva el grupo.

En la misma línea, Francisco Ruiz-Tagle, gerente General de CMPC, explicó que la revisión del portafolio apunta a concentrar recursos y capacidades en los negocios donde la empresa cuenta con mayores ventajas competitivas.

La transferencia comprende la única operación forestal de CMPC en la Argentina pero no supone su salida completa del país, ya que mantendrá presencia mediante Softys, su filial de productos de consumo masivo.

El proceso tiene un antecedente reciente en Chile en donde el 22 de octubre, CMPC anunció un acuerdo de venta en el Maule para desprenderse de aproximadamente 60.000 hectáreas forestales de la región, que fueron adquiridos por J.P. Morgan Natural Capital por u$s365,5 millones.

Esa transacción incluyó un contrato de suministro de madera de largo plazo para contribuir al abastecimiento de su planta de cartulinas en Maule.

Los terrenos correspondían principalmente a plantaciones de pino radiata y representaban aproximadamente el 5% de la superficie total de sus tierras forestales.

La revisión del patrimonio también aparece en la documentación corporativa vinculada con Natureza, el proyecto de una nueva planta de celulosa en Río Grande do Sul, Brasil.

En el reporte integrado de 2025 de CMPC, está descripta esa iniciativa con una inversión estimada de u$s4.600 millones y una capacidad de producción de 2,5 millones de toneladas anuales.

Una plataforma de abastecimiento

En el caso de las sociedades que incorpora Faro Verde, reúnen una estructura productiva desarrollada durante más de tres décadas.

En ese sentido, Bosques del Plata comenzó sus actividades en la Argentina en 1993 y concentró su operación en el nordeste.

Según datos productivos de Bosques del Plata, la compañía registra una producción superior a un millón de toneladas anuales de rollizos industriales.

Su estructura comprende 32 trabajadores directos, más de 400 indirectos y 28 empresas de servicios forestales.

Sus clientes se distribuyen en Corrientes, Misiones y Entre Ríos, con demanda de madera para diferentes procesos productivos.

La oferta comprende rollizos para laminado, aserrado y elaboración de pasta celulósica y cada destino requiere determinadas características de la madera, que se trabajan mediante la selección genética y el manejo de las plantaciones.

La superficie involucrada en el acuerdo reúne tierras con distintos usos y por eso, las 65.000 hectáreas de aptitud forestal mencionadas por Faro Verde representan la superficie adecuada para esa actividad y no una medición de las plantaciones efectivamente existentes al momento de la operación.

La genética como activo

La adquisición incorpora además una estructura dedicada a producir semillas y plantines para uso propio y venta a terceros.

Entre sus instalaciones se encuentra El Pindó, el vivero ubicado en Posadas, Misiones, que cuenta con 31 naves que ocupan una superficie cubierta de 3,7 hectáreas.

La capacidad anual informada alcanza los cuatro millones de plantas de las cuales dos millones son obtenidas de semilla y otros dos millones mediante propagación vegetativa que permite multiplicar material genético seleccionado.

Bosques del Plata, desarrolla un programa de mejoramiento genético iniciado en 1995. Sus objetivos incluyen aumentar el crecimiento en volumen, mejorar la rectitud del tronco y obtener determinadas características de densidad de la madera.

La operación trabaja con distintas variedades de pino, entre ellas Pinus taeda, Pinus elliottii e híbridos.

En el predio Timbauva, en Gobernador Virasoro, Corrientes, dispone además de una planta de procesamiento de semillas. Allí se controlan parámetros como pureza, germinación y capacidad germinativa.

Estas actividades sostienen la renovación de las plantaciones y una línea comercial adicional a la venta de madera.

Una expansión sobre negocios propios

La compra se incorpora a la unidad agroforestal de Faro Verde de la Argentina y Uruguay en donde cuenta con plantaciones de eucaliptos destinadas a la industria de la celulosa.

El acuerdo por Bosques del Plata y Timbauva agrega una operación de pino en el nordeste argentino, junto con infraestructura y clientes industriales.

Dentro del agro, el grupo también participa en agricultura, ganadería y comercialización de carne y su producción agrícola comprende trigo, cebada, canola, carinata, soja, maíz, girasol y semillas forrajeras.

En ganadería trabaja con cría, recría y terminación, mediante sistemas pastoriles, silvopastoriles y a corral. La actividad cárnica incluye la marca Faro Verde Premium Beef.

Otro antecedente de su crecimiento es la incorporación de Ceres Tolvas, que actualmente integra la cartera del holding y que participa en comercialización de granos, insumos, maquinaria agrícola, agrotecnología y servicios al productor.

Según la información institucional de Faro Verde, Ceres Tolvas cuenta con más de 25 plantas de acopio distribuidas en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba y su capacidad de almacenamiento supera las 290.000 toneladas y sus servicios logísticos movilizan más de un millón de toneladas anuales.

También opera concesionarios oficiales de John Deere y PLA en Tandil, Tres Arroyos y Necochea, combinando así producción agropecuaria con almacenamiento, comercialización, provisión de insumos y maquinaria.

El empresario detrás del holding

José María Larocca construyó su trayectoria empresarial en el comercio internacional de materias primas.

Ingresó en Trafigura en 1994 y en 2007 fue designado integrante de su conducción y responsable del negocio de petróleo y derivados.

Su carrera en la comercializadora se extendió durante tres décadas hasta que en abril de 2024, con los cambios directivos en Trafigura, la empresa anunció que Larocca había comunicado su intención de retirarse a fines de septiembre de ese año.

En paralelo desarrolló sus inversiones vinculadas con Faro Verde, donde ocupa el cargo de Director y sitúa en Tandil el origen de una organización con más de 20 años de trayectoria, según surge del perfil institucional de Grupo Faro Verde.

Larocca también representó a la Argentina en salto ecuestre en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Pekín 2008 hasta París 2024, donde alcanzó la final individual con Finn Lente y terminó en el puesto 25.

De hecho, la actividad ecuestre forma parte de los negocios del grupo, junto con El Valle de Tandil Golf Club y fuera del agro y el deporte, Faro Verde cuenta con una cartera hotelera organizada en dos propuestas.

Una es la de Faro Collection, que reúne Amaike Hotel Golf & Spa, Mulen Hotel y Hostería de la Cascada, en Tandil, mientras que con la sociedad Awasi opera lodges en Patagonia, Atacama, Iguazú, Santa Catarina y Mendoza, con alojamiento y excursiones personalizadas en destinos de naturaleza.

El área inmobiliaria desarrolla oficinas, viviendas, proyectos de usos mixtos y loteos y le da presencia en la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.