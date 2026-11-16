La incorporación de otra familia de camionetas ampliará la plataforma exportadora de Zárate y sumará desarrollo industrial para sus proveedores

La automotriz japonesa Toyota ampliará su negocio de pick-ups en la Argentina con la fabricación de la Tacoma híbrida, cuyo inicio de producción está previsto para 2030.

La camioneta se incorporará al complejo de la localidad bonaerense de Zárate, donde ya se elaboran Hilux, SW4 y Hiace, mediante una nueva planta que agrega capacidad a la operación industrial de la automotriz japonesa.

La decisión tomada por las autoridades de terminal extenderá la oferta argentina de Toyota a una segunda familia de pick-ups, teniendo en cuenta que la Hilux fue el producto sobre el que la compañía construyó su plataforma regional durante casi tres décadas.

En el caso de Tacoma, será la incorporación que encabezará la nueva instalación destinada a vehículos electrificados como parte de un proyecto que se desarrollará de manera complementaria a las líneas existentes.

Así lo precisó la empresa en su presentación oficial, con la que confirmó el modelo elegido, el horizonte de puesta en marcha y la finalización de las aprobaciones internas que necesitaba para ejecutar el programa.

El anuncio se produjo luego de la reunión que las máximas autoridades de Toyota tuvieron con el presidente Javier MIlei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, este lunes 16 de noviembre en la Casa Rosada.

La presentación del proyecto estuvo encabezada por Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, quien vinculó la decisión con el papel industrial que la Argentina tiene dentro de la organización regional de la compañía y con el desarrollo de productos adaptados a sus mercados.

Esas definiciones completan la información que se conocía desde septiembre pasado, cuando trascendió la inversión superior a u$s1.300 millones mediante una comunicación oficial que la automotriz difundió desde Mar del Plata, donde sus principales ejecutivos se encontraban participando de la edición de este año del tradicional Coloquio de IDEA.

En ese momento, se anunció el monto del proyecto y su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero todavía faltaba la confirmación empresarial del vehículo y del plazo de producción.

Esta ampliación encuentra a Toyota con una operación orientada principalmente a la exportación y con Hilux como uno de sus principales activos comerciales.

En 2025, esa camioneta encabezó el mercado argentino de vehículos con 30.768 patentamientos y cumplió 20 años consecutivos como la pick-up más vendida del país.

Dos familias para ampliar el negocio de Toyota en Argentina

Con la incorporación de Tacoma, la empresa sumará otro producto a una estructura industrial que hasta ahora concentró su negocio de camionetas en Hilux y en el SUV SW4.

Además, Toyota plantea la nueva fábrica como una instalación adicional dentro de Zárate a partir de un plan que comprende construcción, equipamiento y desarrollo de proveedores para incorporar una tecnología de motorización diferente a la que dio origen a la especialización del establecimiento.

En el caso de la Tacoma, se trata de una pick-up con trayectoria propia dentro de la oferta internacional de la compañía.

En Estados Unidos, Toyota la presenta como líder de ventas entre las camionetas medianas desde hace más de dos décadas, con una gama que incluye versiones convencionales e híbridas y distintas configuraciones para uso cotidiano y conducción fuera del asfalto.

En ese mercado, la versión híbrida utiliza el sistema i-FORCE MAX, que combina un motor naftero turbo de 2,4 litros con uno eléctrico y una caja automática de ocho velocidades.

El conjunto entrega hasta 326 caballos de fuerza, según la información oficial de la marca y también emplea la arquitectura TNGA-F, una plataforma que comparte con otros vehículos de Toyota, entre ellos Tundra, Land Cruiser y Sequoia.

Si bien la configuración de la versión argentina será parte de las próximas definiciones del proyecto, la confirmación de su fabricación local establece, por lo pronto, que la ampliación tendrá una identidad comercial propia dentro del complejo.

Es decir, Hilux seguirá formando parte de las líneas existentes, mientras que la nueva planta comenzará con Tacoma híbrida.

La escala puesta en los mercados externos

El plan de expansión local de Toyota se apoya en un negocio industrial cuyo volumen supera ampliamente la demanda argentina si se tiene en cuenta que, durante 2025, produjo 180.352 unidades de Hilux, SW4 y Hiace en Zárate y exportó 140.768 vehículos a 22 destinos.

Es decir, alrededor del 78% de las unidades fabricadas se vendió fuera del país y en lo que respecta a este año, el establecimiento completó su tercer ejercicio consecutivo con tres turnos de producción y también comenzó a exportar Hiace a Brasil, con lo que agregó otro producto a su intercambio regional.

La misma orientación aparece en el nuevo programa ya que la evaluación incorporada al expediente del RIGI contempla que cerca del 70% de la producción de la ampliación se destine al exterior.

La fabricación de Tacoma se integrará, además, con las operaciones de Toyota en Brasil y con su red de distribuidores en América Latina y el Caribe.

Al respecto, Rafael Chang, CEO de Toyota para la región, vinculó el proyecto con esa organización del negocio. "Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe", afirmó.

El ejecutivo explicó que la integración de las capacidades argentinas y brasileñas, junto con los distribuidores regionales, forma parte del desarrollo de la oferta de vehículos de la compañía.

Según el comunicado difundido este lunes 16 de noviembre, Toyota destina actualmente el 80% de su producción argentina a 22 países latinoamericanos.

Además, la automotriz atribuye a sus operaciones más del 50% de las exportaciones de vehículos del país y cerca del 5% de las ventas externas totales argentinas.

En el caso del posicionamiento comercial definitivo del nuevo modelo dependerá de las versiones que la empresa defina para la región.

Cuántos millones de inversión demandará este proyecto de Toyota

La ampliación también incluye una inversión vinculada con empresas locales que participarán de la construcción y del equipamiento de la planta.

El proyecto aprobado por el Ministerio de Economía registra u$s1.252,9 millones en activos computables para el RIGI.

Dentro de ese esquema, Toyota presentó un plan de u$s669,6 millones para proveedores argentinos de obras y equipos que se desarrollarán dentro de la nueva instalación.

Ese monto equivale al 53% de los activos computables y la resolución fijó el 30 de septiembre de 2028 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido por el régimen.

El expediente también contempla la posibilidad de incorporar un SUV en una etapa posterior, sin identificar un modelo y aclara que los beneficios se aplicarán exclusivamente a la ampliación, instrumentada mediante Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada, con contabilidad separada de la operación preexistente.

Para Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, el alcance del proyecto incluye a proveedores, concesionarios y comunidades vinculadas con la actividad industrial.

"A través del desarrollo de nuevas capacidades en toda esta red, buscamos fortalecer la competitividad industrial de Argentina y consolidar su posición como centro de producción y exportación", sostuvo.

Los saltos que construyeron Zárate

La llegada de Tacoma se inscribe en una secuencia de ampliaciones que modificó la escala del establecimiento desde su apertura en 1997 y la inversión anunciada en 2002, que dio origen al desarrollo local del proyecto IMV, la familia de vehículos multipropósito con la que Toyota profundizó su especialización regional.

En 2005 comenzó a producir la nueva Hilux y, meses después, la SW4 y en el 2010, anunció otros u$s126 millones para incrementar la capacidad y sumar más de 600 puestos directos.

Al año siguiente, la producción llegó a un ritmo de 92.000 unidades anuales, mientras que el siguiente salto fue el programa de u$s800 millones anunciado en 2013 y que permitió elevar la capacidad a 140.000 vehículos por año e incorporó instalaciones para ejes traseros, chasis y estampado, además de infraestructura logística.

Las obras fueron inauguradas en marzo de 2016 y durante ese mismo año, Toyota amplió los mercados de exportación de Hilux y SW4 hacia nuevos destinos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

En 2024, la incorporación de Hiace extendió la actividad al negocio de las vans, con un proyecto que demandó u$s50 millones para infraestructura, accesos y equipamiento, con versiones furgón y de pasajeros.

El programa contempló una escala inicial de 4.000 unidades anuales, con potencial para alcanzar 10.000 y una integración progresiva de autopartes locales y Brasil fue definido como su primer destino exportador.

Ahora, la nueva planta proyectada incorporará la fabricación de híbridos completos no enchufables, una tecnología que combina propulsión eléctrica y de combustión sin requerir una conexión externa para cargar la batería.

Toyota encuadra esa inversión en su estrategia de múltiples tecnologías, mediante la cual desarrolla alternativas de movilidad según la infraestructura, la matriz energética y las necesidades de cada mercado.