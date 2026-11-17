La cadena de comida rápida firmó un acuerdo comercial con El Club de la Milanesa, que tiene al futbolista de Inter Miami como accionista

Burger King anunció una alianza comercial con El Club de la Milanesa, la cadena gastronómica argentina que tiene a Lionel Messi entre sus accionistas. El acuerdo permitirá incorporar tres nuevos sándwiches de milanesa al menú de la multinacional, combinando uno de los platos más populares del país con ingredientes y salsas característicos de sus hamburguesas.

La propuesta fue presentada oficialmente el lunes 16 de noviembre bajo el concepto "La verdad de la milanesa". Los productos estarán disponibles en los restaurantes Burger King de Argentina y podrán adquirirse por mostrador, mediante la aplicación Mi BK, en las pantallas de autoservicio y a través de AutoKing.

La alianza representa un paso importante para El Club de la Milanesa, que recientemente inauguró una planta industrial de 5.000 metros cuadrados en Tigre, con una inversión superior a los u$s4 millones. La nueva infraestructura le permitirá abastecer a terceros y ampliar su negocio más allá de sus propios restaurantes.

Burger King y El Club de la Milanesa: cuáles son los nuevos sándwiches

La colaboración contempla tres variedades elaboradas con milanesa 100% de carne vacuna. Cada una incorpora ingredientes habituales del menú de Burger King:

Club King: milanesa de carne, salsa Stacker, lechuga, pepinos en pickle, cebolla y queso cheddar.

Club Clásica: milanesa de carne, mayonesa, lechuga, tomate, cebolla, kétchup y pepinos en pickle.

Club Bacon: milanesa de carne, salsa cheddar, panceta y queso cheddar.

Nicolás Iribarne, director de Burger King para Argentina y Chile, destacó que el acuerdo busca incorporar un clásico argentino al menú sin perder los sabores característicos de la marca. Por su parte, Celina Rosso, socia fundadora de El Club de la Milanesa, señaló que la colaboración permitirá acercar sus productos a nuevos consumidores y ampliar la presencia de la empresa.

Messi, accionista de El Club de la Milanesa: cómo participa del negocio

Lionel Messi ingresó como socio de El Club de la Milanesa en julio de 2025. El capitán de la Selección Argentina adquirió una participación del 25% y se convirtió en el cuarto accionista, junto con los fundadores Federico Sala, Celina Rosso y Santiago Magliano.

Su incorporación no consiste en un contrato publicitario ni en una cesión de imagen, sino en una inversión societaria que comprende las operaciones actuales y los futuros proyectos de la compañía.

Según explicó Sala a Forbes Argentina, el futbolista participa de las decisiones estratégicas mediante su equipo de administración patrimonial, que recibe información periódica sobre el funcionamiento de la empresa.

La cadena cuenta con alrededor de 70 establecimientos en Argentina y presencia internacional en Uruguay y Estados Unidos.

La alianza con Burger King también coincide con una nueva etapa industrial. El Club de la Milanesa inauguró una fábrica en Tigre que actualmente produce entre 400.000 y 500.000 milanesas mensuales, aunque tiene capacidad para alcanzar los cinco millones de unidades por mes mediante la ampliación de turnos.

El Club de la Milanesa también prepara su llegada a supermercados

El acuerdo con Burger King es el primer paso de una estrategia destinada a transformar a El Club de la Milanesa en proveedor de otras compañías gastronómicas y del mercado de consumo masivo.

La empresa proyecta lanzar una línea de milanesas congeladas para consumo doméstico durante el primer trimestre de 2027. El primer canal previsto es PedidosYa Market, mientras que también trabaja en la distribución tradicional junto con McCain. En una segunda etapa, la compañía evaluará ingresar a grandes cadenas de supermercados.

Para Burger King, la incorporación de milanesas representa una apuesta por adaptar su oferta al gusto argentino. Para la empresa de la que Messi es accionista, significa comenzar a producir para una cadena internacional con presencia en todo el país.