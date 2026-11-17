El humorista cambió los estudios de radio y televisión por la gastronomía. Ya participa en seis emprendimientos y prepara una nueva apertura en CABA

Durante años, Eduardo Cabito Massa Alcántara fue una de las caras y voces más reconocidas del entretenimiento argentino. Su participación en programas como Basta de Todo, junto a Matías Martin, lo convirtió en una figura popular de la radio, mientras desarrollaba una carrera que también incluyó televisión y teatro. Sin embargo, desde hace un tiempo, buena parte de su actividad está concentrada en un rubro muy diferente: la gastronomía.

Lejos de los estudios de televisión y de la rutina diaria de la radio, Cabito construyó una nueva carrera como emprendedor gastronómico. Actualmente participa, junto con distintos socios, en seis establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y tiene en preparación un séptimo proyecto. La expansión resulta llamativa en un sector que enfrenta dificultades por los costos operativos y los cambios en el consumo.

El exintegrante de Basta de Todo no se limita a prestar su nombre a los locales, también interviene en la elección de productos y proveedores, el diseño de las cartas y la creación de platos. En conjunto, los emprendimientos de los que participa emplean a unas 70 u 80 personas.

Cuáles son los seis negocios gastronómicos de Cabito

El proyecto que marcó su desembarco más activo en el sector fue Mondongo & Coliflor, un restaurante de Parque Chacabuco que recupera la tradición de los bodegones porteños. Ubicado en Del Barco Centenera 1698, ofrece platos como milanesas, tortillas, empanadas y pastas caseras.

Con el tiempo, Cabito y sus socios ampliaron la propuesta. En diciembre de 2025 inauguraron Casa Bellucci, justo enfrente del primer restaurante, en una propiedad histórica de casi 90 años. El establecimiento combina pastas, pizzas porteñas cocinadas a leña y una propuesta de moscatería.

La expansión continuó en 2026 con Casa Planes, en el barrio de Caballito. El local ofrece una cocina de inspiración porteña y, a diferencia de los anteriores, incorpora desayunos, meriendas y opciones de brunch.

A estos tres restaurantes se suman otros emprendimientos en los que Cabito participa con diferentes socios:

Haiku Sushi: una propuesta especializada en gastronomía japonesa.

Mixtape Listening Bar: un bar que combina música, coctelería y gastronomía.

Shimada Omakase: una experiencia de cocina japonesa centrada en un menú elegido por el chef.

Aunque las propuestas son diferentes, comparten una característica: Cabito apuesta por desarrollar conceptos propios y mantener una participación directa en las decisiones gastronómicas.

Lija, el séptimo negocio que prepara Cabito

El próximo paso de esta expansión será Lija, una sanguchería proyectada sobre la avenida Álvarez Thomas, en el barrio porteño de Colegiales.

A diferencia de sus restaurantes tradicionales, el nuevo emprendimiento estará orientado a una modalidad más informal, con hamburguesas y otras opciones para comer al paso, sin el servicio convencional de mesas.

Lija se convertirá en el séptimo emprendimiento gastronómico en el que participa el humorista, ampliando su presencia hacia un segmento diferente del mercado.

La fórmula de Cabito para hacer crecer sus restaurantes

El crecimiento de sus negocios no responde a un sistema de franquicias. Por el contrario, Cabito explicó que prefiere mantener el control de los productos, los proveedores y la calidad de los platos, en lugar de multiplicar locales bajo una misma marca.

Su estrategia también se apoya en la elección de socios con perfiles complementarios. Mientras él se concentra en la propuesta gastronómica, otros integrantes de los proyectos se ocupan especialmente de los números y la administración.

La cocina, además, no es una pasión reciente. Cabito comenzó a estudiar gastronomía a los 40 años y posteriormente amplió su formación en Bélgica. Durante su etapa en los medios ya recibía propuestas para abrir restaurantes, pero su intensa agenda laboral le impedía involucrarse.

Así, el humorista que se hizo conocido frente a los micrófonos encontró una segunda carrera detrás de los restaurantes. Con seis proyectos en marcha y Lija en preparación, su apuesta por la gastronomía todavía tiene espacio para seguir creciendo.