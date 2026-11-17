Con 55 años de trayectoria, la compañía Mundial enfrenta un escenario crítico tras fuerte caída en ingresos y una dura crisis financiera

La empresa gráfica Mundial S.A., con más de 55 años de trayectoria en la Argentina, entró en concurso preventivo con deudas por casi $7.700 millones y debió recurrir a la justicia para evitar que le cortaran la luz de su fábrica. La compañía familiar, que funciona en el barrio porteño de Barracas y se dedica a la producción de envases y materiales impresos para distintas industrias, sufrió una fuerte caída de ventas, redujo cerca del 40% de su personal y acumuló atrasos en el pago de sus obligaciones financieras.

El concurso fue abierto el 20 de octubre de 2026 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, a cargo del juez subrogante Germán Páez Castañeda, luego de que la firma solicitara protección judicial el 8 de septiembre. La resolución se publicó en el Boletín Oficial esta semana y estableció que los acreedores tendrán plazo hasta el 28 de diciembre para presentar sus pedidos de verificación de créditos.

Detrás de Mundial se encuentra la familia Bermatov, que desarrolló el negocio desde un pequeño taller gráfico hasta convertirlo en una planta industrial especializada en packaging. Actualmente, la compañía es presidida por Daniel Gustavo Bermatov y fabrica envases de cartulina y otros materiales impresos destinados a sectores como cosmética, laboratorios medicinales, alimentos y productos de consumo masivo.

La crisis quedó reflejada en la evolución de sus ventas. En 2023, Mundial facturó $16.971 millones, mientras que en 2025 sus ingresos nominales descendieron a $8.612 millones, una reducción cercana al 49% en dos años.

En su presentación judicial, la empresa atribuyó las dificultades a una combinación de factores, entre ellos la caída de la demanda, el encarecimiento de los insumos, la transformación del mercado gráfico y el aumento de los costos financieros. También reconoció que había recurrido al crédito bancario para sostener su funcionamiento, una estrategia que terminó agravando sus problemas de liquidez.

Deudas bancarias y una fuerte reducción de personal

El deterioro de la situación financiera aparece en los últimos registros del Banco Central. En septiembre de 2026, Mundial acumulaba deudas por $3.356 millones con siete entidades, todas con calificaciones de riesgo crediticio entre las categorías 3 y 5.

El principal acreedor bancario era el Banco Nación, con $1.348 millones, que calificó a la empresa en situación 5, la categoría de mayor riesgo. Le seguían el BBVA, con casi $798 millones y situación 4; Galicia, con $408 millones; Supervielle, con $390 millones; y Banco Provincia, con $371 millones. También figuraban American Express y Santander.

En el caso del BBVA, la deuda registraba 161 días de atraso, mientras que American Express informaba 91 días. En conjunto, más del 75% de los compromisos bancarios se encontraba en las dos categorías de mayor riesgo.

Según la presentación concursal, la compañía identificó el 12 de junio de 2026 como la fecha en la que se manifestó su estado de cesación de pagos, luego de recibir una intimación del BBVA para cancelar una obligación de $105,4 millones. Aunque reconoció que ya existían dificultades anteriores, sostuvo que hasta entonces había intentado mantener sus compromisos mediante distintas alternativas de financiamiento.

La caída de la actividad también impactó sobre los trabajadores. Mundial reconoció que redujo cerca del 40% de su plantilla laboral como parte de las medidas adoptadas para disminuir gastos y preservar la continuidad de sus operaciones.

Al cierre de agosto, la empresa contaba con 89 empleados, según una certificación incorporada al expediente. A esa fecha, además, registraba obligaciones previsionales refinanciadas por más de $311 millones.

La firma llegó al concurso con un pasivo de $7.669,5 millones, de acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia. Buena parte de esas obligaciones correspondía a bancos y proveedores, mientras que los compromisos de corto plazo superaban ampliamente los recursos disponibles para afrontarlos.

De un pequeño taller familiar a una fábrica que estuvo a punto de quedarse sin luz

La historia de Mundial comenzó con Naum Bermatov, un inmigrante nacido en Letonia que llegó a la Argentina en 1923 y se vinculó con el oficio gráfico. Después de trabajar durante años en el sector, decidió independizarse y fundó Talleres Gráficos Mundial junto con dos socios.

El emprendimiento comenzó con apenas cuatro empleados y sus primeros años transcurrieron en un pequeño taller instalado en el fondo de una vivienda de la calle Anchorena, en Balvanera. Allí trabajaba Naum junto con su hijo Daniel, quien posteriormente quedó al frente de la compañía.

El crecimiento del negocio llevó a la familia a mudarse a Barracas. El 16 de noviembre de 1981, adquirió dos galpones en la calle José A. Cortejarena, una operación que permitió ampliar la superficie disponible de aproximadamente 160 a 1.200 metros cuadrados y avanzar en la incorporación de maquinaria industrial.

Con el paso de los años, Mundial se especializó en trabajos gráficos de mayor complejidad, particularmente en la producción de envases para diferentes industrias. Según su presentación institucional, incorporó equipos de impresión de marcas internacionales como Heidelberg, Man Roland y RMGT, y desarrolló operaciones comerciales tanto en la Argentina como en mercados del exterior.

Sin embargo, la estructura industrial que había acompañado su crecimiento se convirtió en una carga difícil de sostener frente a la reducción de los pedidos. En el expediente, la compañía explicó que debía continuar afrontando salarios, mantenimiento de maquinaria, servicios públicos y otros costos fijos aun cuando su nivel de producción había disminuido.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en septiembre, cuando Edesur reclamó una deuda de $27,76 millones y advirtió que podía interrumpir el suministro eléctrico de la planta a partir del 14 de ese mes. Ante esa situación, Mundial acudió a la Justicia para solicitar una medida cautelar. La empresa argumentó que quedarse sin electricidad significaría paralizar las máquinas, interrumpir la producción y comprometer las entregas a sus clientes, con el consiguiente riesgo para la continuidad de sus operaciones.

El 16 de septiembre, el juez Páez Castañeda ordenó a Edesur abstenerse de cortar el servicio por las deudas anteriores a la presentación concursal. La resolución, sin embargo, estableció que la compañía debía continuar abonando los consumos posteriores a sus respectivos vencimientos.

La intervención judicial permitió evitar que el reclamo por las facturas impagas paralizara la fábrica, pero no resolvió los problemas económicos de fondo.

Ahora, con el concurso preventivo abierto, Mundial buscará renegociar sus deudas con bancos, proveedores y otros acreedores mientras intenta sostener la producción y conservar los puestos de trabajo que todavía mantiene. La sindicatura quedó a cargo del Estudio Viscarret y Asociados, que recibirá las solicitudes de verificación de créditos hasta el 28 de diciembre.