La operación suma capital brasileño al negocio del agua y el saneamiento que opera en el país y forma parte de una reorganización regional del grupo

La transferencia abarca operaciones comerciales e industriales en Argentina, Brasil y Chile.

El grupo francés Saint-Gobain acordó vender PAM América Latina, su negocio de tuberías e infraestructura para agua y saneamiento, en una operación que incluye la actividad comercial de la marca en la Argentina.

La operación se cerró con SNA, una subsidiaria de la brasileña Tauá Partners, que incorporará también dos plantas en Brasil y la operación comercial en Chile.

El acuerdo fue anunciado este lunes 16 de noviembre y las partes prevén completar la transferencia a principios de 2027, una vez cumplidos los procedimientos y las condiciones habituales de cierre.

El negocio regional involucrado en el deal emplea a alrededor de 1.200 personas y proyecta una facturación de unos 170 millones de euros durante este 2026.

La venta forma parte de su plan Lead & Grow, con el que busca reorganizar su cartera de actividades en la región, incluyendo a la Argentina, donde el acuerdo comprende el negocio comercial de canalizaciones, mientras el grupo mantiene operaciones en materiales para la construcción, aislantes, impermeabilización, abrasivos y soluciones para la industria automotriz.

Una presencia de décadas

La actividad argentina de PAM comenzó en los años 80, cuando Companhia Metalúrgica Barbará, integrante del grupo Saint-Gobain, comercializaba productos para conducción de fluidos mediante distribuidores en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con la historia institucional de la empresa, ese abastecimiento incluyó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con antecedentes vinculados con Obras Sanitarias de la Nación.

En 1998, el grupo estableció una estructura propia mediante la creación de Pont-à-Mousson Argentina, destinada a atender directamente los negocios de saneamiento y distribución de agua potable.

Luego en 2007, esa sociedad pasó a denominarse Saint-Gobain Canalización Argentina y actualmente, PAM posee una oficina central en Bouchard y Daniel Enz, en Llavallol, provincia de Buenos Aires.

Su estructura de ventas comprende responsables para Buenos Aires y el norte del país, Cuyo y el resto del territorio, además de representantes regionales.

Desde esa organización comercializa tuberías de hierro dúctil, conexiones, válvulas, hidrantes, tapas, rejillas y accesorios.

Sus productos se utilizan en redes de agua potable y saneamiento, sistemas de riego, instalaciones industriales y proyectos mineros.

En ese contexto es que la fabricación del negocio regional se concentra en Brasil en dos plantas que están ubicadas en Barra Mansa, estado de Río de Janeiro, e Itaúna, Minas Gerais.

Un comprador que repite

La firma que aparece detrás de SNA es Tauá Partners, una empresa brasileña con sede en San Pablo especializada en reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, financiamiento y gestión empresarial.

Su actividad comprende la renegociación de deudas, la búsqueda de liquidez, la estructuración de capital y la administración de compañías que requieren transformaciones financieras u operativas.

En su presentación institucional la firma explica también que combina asesoramiento financiero con intervención en la gestión y ejecución de transacciones.

En el caso de este acuerdo, es el segundo anunciado este año entre Saint-Gobain y Tauá Partners, teniendo en cuenta que el 4 de mayo, el grupo francés informó que había pactado la venta de Telhanorte, su cadena brasileña de distribución de materiales para la construcción.

Se trata de un negocio que cuenta con 27 tiendas y un centro logístico, con una presencia importante en el estado de San Pablo; que empleaba a unas 1.650 personas y que registra ventas por alrededor de 180 millones de euros en 2025.

La operación se sumaba a la venta de Tumelero, concretada en diciembre de 2025, dentro del proceso de salida de Saint-Gobain del negocio de distribución en Brasil.

Con PAM, la relación entre las partes se extiende a otra actividad como es la fabricación y comercialización de productos para infraestructura hidráulica, con alcance sobre tres mercados sudamericanos.

El negocio detrás del agua

En la Argentina, PAM participa de un mercado que abastece a prestadoras de servicios sanitarios, constructoras, industrias y proyectos de riego y minería, con una oferta que está orientada a la infraestructura de conducción y distribución de fluidos.

En ese negocio conviven fabricantes nacionales, proveedores internacionales e importadores y también se utilizan distintos materiales, entre ellos hierro dúctil, PVC, polietileno y poliéster reforzado con fibra de vidrio, según las especificaciones de cada proyecto.

Un antecedente de la inserción de Saint-Gobain en el mercado sanitario aparece en el listado de materiales y proveedores aprobados de AySA, correspondiente a la revisión de junio de 2025 e incorporado a documentación oficial del gobierno porteño.

El documento incluye productos de Pont-à-Mousson y Saint-Gobain en categorías como válvulas, accesorios de hierro dúctil y tapas para redes, además de que en determinados componentes también aparecen marcas como AVK, Fucoli Somepal y Xinxing.

En otras categorías del mismo listado figuran Tigre, Amanco y Wavin para productos de PVC, y O-Tek para soluciones de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

La oferta de esas empresas permite identificar los distintos segmentos del mercado ya que con Tigre participa con productos para redes de agua y alcantarillado y con ADS Tigre comercializa tubos corrugados de polietileno de alta densidad de gran diámetro, destinados a drenaje, saneamiento, agricultura y minería, y cuenta con una operación de distribución propia en la Argentina.

Una cartera en transformación

Para Saint-Gobain, la venta se inscribe en una reorganización que combina desprendimientos con adquisiciones en otras actividades.

En agosto de este año anunció la incorporación de QSI Productos para la Construcción, en Perú, para reforzar su plataforma de químicos.

Esa operación se agregó a la compra de Soquimic en 2025 y a la presencia de Weber y Z Aditivos, con aplicaciones en infraestructura y minería.

En el mismo anuncio informó la construcción de una cuarta línea de placas de yeso en su establecimiento de Bahía, Brasil, después de haber inaugurado una tercera en 2024.

La compañía también completó en octubre la adquisición de Xypex, con sede en Canadá, especializada en aditivos y revestimientos para impermeabilizar estructuras de hormigón.

Estos movimientos forman parte de la expansión de su oferta de construcción liviana, químicos e impermeabilización, mientras transfiere a otros propietarios actividades como la distribución brasileña y, ahora, las canalizaciones latinoamericanas.

La dimensión del grupo

Saint-Gobain nació en Francia en 1665 como una manufactura de espejos creada durante el reinado de Luis XIV.

Con el tiempo extendió su actividad hacia materiales y soluciones para la construcción, infraestructura y aplicaciones industriales.

En 2025 registró ventas globales por 46.500 millones de euros y su información corporativa más reciente señala una plantilla de 162.000 empleados y presencia en 81 países.

En la Argentina, su cartera comprende marcas como Weber, Megaflex, Isover, Tuyango, Placo, Norton, Sekurit y TekBond.

El sitio institucional local informa 12 plantas industriales, tres oficinas comerciales y administrativas y dos centros de distribución.

El desarrollo local del grupo también incluyó adquisiciones para ampliar su oferta como fue la incorporación de Megaflex en 2017, con la que reforzó su presencia en membranas y sistemas de impermeabilización.

Otro antecedente fue la compra de Térmica San Luis, informada por iProfesional en febrero de 2023.

La empresa fabrica lana de roca utilizada como aislante, un producto que permitió complementar la actividad de Isover en lana de vidrio.

Saint-Gobain también había incorporado la producción de placas de yeso Novoplac, comercializadas bajo la marca Placo.