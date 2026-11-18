La avícola enfrenta más de 4.800 acreedores, compromisos laborales por $46.000 millones y denuncias por 1.730 despidos en Buenos Aires y Entre Ríos

La crisis de Granja Tres Arroyos ya tiene un nuevo capítulo en los tribunales. La principal compañía del grupo avícola obtuvo la apertura formal de su concurso preventivo, un procedimiento que buscará ordenar sus obligaciones financieras y comerciales en medio de un escenario marcado por despidos, establecimientos paralizados y dificultades para afrontar los pagos. La medida se suma a otros casos recientes de empresas que recurrieron a la Justicia para reestructurar sus deudas.

La resolución lleva la firma del juez Germán Páez Castañeda, responsable del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, quien tomó la decisión a fines de octubre. Su oficialización llegó este martes, con la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial.

La presentación judicial refleja una situación patrimonial compleja: la firma informó obligaciones por $529.149 millones al 15 de julio de 2026, frente a bienes y derechos valuados en $730.240 millones. Quienes tengan acreencias contra la compañía podrán presentarse ante la Justicia hasta el 31 de mayo de 2027 para solicitar su reconocimiento.

Granja Tres Arroyos paralizó plantas y acumula 1.730 despidos en Buenos Aires y Entre Ríos

Antes de conocerse la apertura del concurso, las consecuencias de la crisis ya se habían trasladado a los establecimientos industriales y a sus trabajadores. Los sindicatos denunciaron alrededor de 1.730 despidos en Buenos Aires y Entre Ríos, mientras que la propia empresa reconoció ante la Justicia obligaciones laborales y previsionales por aproximadamente $46.000 millones. El conflicto se inscribe en un escenario de crisis laboral en Granja Tres Arroyos, con consecuencias directas sobre los trabajadores y sus familias.

El retroceso de la actividad también quedó expuesto en las decisiones sobre sus instalaciones. La planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, quedó fuera de funcionamiento. A fines de agosto, además, la compañía había anunciado la suspensión transitoria de las tareas de faena en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.

Para las familias afectadas, el conflicto excede las cifras del expediente: los despidos y las interrupciones productivas dejaron a miles de personas sin ingresos y sin certezas sobre su continuidad laboral.

Qué muestran los balances de la empresa

Al cierre de 2025, Granja Tres Arroyos había declarado un pasivo cercano a $536.000 millones, con más de 4.800 acreedores. El detalle de las principales obligaciones incluía:

Cheques rechazados: más de $126.000 millones.

Préstamos y otros pasivos financieros: alrededor de $199.000 millones.

Deudas con proveedores: unos $161.000 millones.

Impuestos diferidos: cerca de $52.000 millones.

Obligaciones fiscales: aproximadamente $32.000 millones.

A esos compromisos se agregaban cerca de $52.000 millones en impuestos diferidos y otros $32.000 millones en deudas fiscales.

El relevamiento individual posterior, con fecha 15 de julio de 2026, registró un pasivo de $529.149 millones y un activo de $730.240 millones. Dentro de las obligaciones declaradas, se identificaron $153.719 millones correspondientes a financiamiento y $125.728 millones relacionados con compañías del mismo grupo económico.

La comparación de ambos registros permite observar la magnitud de las obligaciones que la firma deberá afrontar durante el proceso concursal.

Los reclamos bancarios también llegaron a los tribunales

La falta de cumplimiento de compromisos financieros derivó en distintas acciones ejecutivas. Hasta septiembre pasado, un relevamiento periodístico había contabilizado cinco demandas contra Granja Tres Arroyos y sociedades relacionadas, por un capital conjunto de $1.657 millones y u$s115.000.

El Banco Credicoop tuvo participación en cuatro de esos cinco expedientes. El reclamo de mayor cuantía fue iniciado contra Granja Tres Arroyos por el saldo impago de un pagaré, cuyo capital superaba los $1.194 millones.

Otro de los casos correspondió a Unicred, que promovió una ejecución por un cheque electrónico de $200 millones rechazado por falta de fondos.

Los litigios se inscriben en un contexto más amplio de dificultades para cumplir con las obligaciones comerciales y financieras, que terminó desembocando en la presentación concursal.

El concurso alcanza a otras sociedades vinculadas

La reorganización judicial también involucra a empresas relacionadas con la estructura de Granja Tres Arroyos. En su solicitud, la avícola pidió que el trámite se desarrollara junto con los concursos de Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA.

Entre esos antecedentes aparece Wade, sociedad que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y que había acudido a la Justicia antes que la principal empresa del grupo. El caso se suma a los antecedentes de concursos preventivos de compañías del sector avícola, atravesado por dificultades para sostener la actividad y cumplir con sus compromisos.

La situación de estas compañías agrega complejidad al proceso, dado que el pedido de tramitación conjunta busca abordar las dificultades de distintas sociedades vinculadas.

Cuándo deberán presentarse los acreedores y qué fechas siguen

La apertura del concurso puso en marcha un calendario que determinará cómo se reconocerán las deudas y cuándo la compañía deberá avanzar en una propuesta para sus acreedores. Se trata de las distintas etapas del proceso de verificación de créditos, que permitirá establecer quiénes podrán participar de la negociación.

El primer plazo central vence el 31 de mayo de 2027. Hasta ese día podrán presentarse los acreedores para pedir la verificación de sus créditos. Luego, la sindicatura tendrá que completar dos instancias de evaluación:

13 de julio de 2027: deberá entregar el informe individual, con el análisis de cada crédito presentado.

deberá entregar el informe individual, con el análisis de cada crédito presentado. 8 de septiembre de 2027: tendrá que presentar el informe general, que incluirá la composición del patrimonio de la empresa y las razones que condujeron a su desequilibrio económico.

El paso siguiente será la negociación con los acreedores. Para esa etapa, el juzgado estableció el 8 de marzo de 2028 como fecha de la audiencia informativa. Una semana después, el 15 de marzo de 2028, finalizará el período de exclusividad.

Ese plazo es el que tendrá Granja Tres Arroyos para conseguir las adhesiones necesarias a una propuesta de acuerdo que permita reestructurar sus deudas y evitar que el conflicto avance hacia otras instancias judiciales. En esa instancia, la compañía deberá reunir los apoyos requeridos para alcanzar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores.

La resolución abre así un período decisivo para el futuro de la compañía. Mientras se revisan los créditos y se negocia con los acreedores, los trabajadores afectados por los despidos y las suspensiones de actividad siguen a la espera de una salida que permita recuperar puestos de trabajo y atender las obligaciones laborales pendientes.