Al entrar al mundo adulto, muchas personas dejan de jugar por la cantidad de responsabilidades que tienen, sin embargo, Máximo Cavazzani hizo exactamente lo contrario y convirtió a Preguntados, un juego simple de preguntas y respuestas, en un negocio millonario.

El juego, en su versión digital, llegó a superar las 800 millones de descargas, está disponible en más de 30 idiomas y es líder en su categoría de trivia en 125 países, y le permitió a la Argentina posicionarse en el tablero de la innovación tecnológica.

"Lo que a mí me pasó es impresionante. Antes de Preguntados, no se creía que alguien pudiera hacer un juego desde Latinoamérica que funcionara en el mundo", reflexiona Cavazzani, en un nuevo capítulo de Malditos Optimistas, y sostiene que el éxito rotundo de esta trivia los terminó de consagrar como empresa de juegos.

El camino emprendedor de Max no fue el de la habitual epopeya de aquel que tuvo que perder varios turnos hasta alcanzar el casillero final. Tuvo la suerte del principiante que en su primera tirada como innovador tecnológico la pegó. Cavazzani tuvo, además de suerte, la visión para poder generar, desde la computadora de su casa, un negocio temprano.

A los 22 años, y aún como estudiante de Ingeniería informática, creó IStockManager, la primera aplicación del mundo para comprar y vender acciones a través del iPhone, y luego se la vendió a un importante broker estadounidense. "Con eso podría haber no trabajado el resto de mi vida. Me fue muy bien, de hecho, así pude fundar Etermax. Ahí tuve una primera decisión de decir, bueno, ¿para qué hago lo que hago? ¿Lo hago porque quería no trabajar más o porque realmente quería siempre intentar redoblar la apuesta y darle cosas al mundo?", recuerda.

Parte de la ambición de querer ser emprendedor, sospecha, la tomó de su papá. Y, de hecho, hoy Etermax funciona dentro de la fábrica de su padre en el barrio de Villa Urquiza. "Mi papá siempre quiso que trabaje con él", confiesa y agrega: "Y como no pude trabajar en su emprendimiento, cuando éramos cuatro personas en Etermax, dije: 'Te alquilo una partecita de la oficina'. Eran cuatro metros cuadrados como para empezar a tener ahí nuestra oficina. Y a medida que fuimos creciendo llegó un momento que éramos más grandes que la fábrica y, bueno, terminamos quedándonos con el edificio entero".

-¿Cómo es tu forma de emprender?

-Emprendí solo y sin financiación. Es una característica particular de mi emprendimiento. Siempre digo que no es un consejo, es algo que me pasó a mí. A veces hablo con muchos emprendedores que empiezan de a dos o tres y me cuentan que eso les ayuda a compensar sus diferencias. Hay otros que necesitan financiación porque no pueden generar un negocio temprano, como por suerte me pasó a mí.

"Lo importante es tratar de emprender, que es algo bien difícil. Siempre lo digo, emprender es muy, muy difícil. Pero es muy gratificante", remarca.

Cavazzani es un amante de la innovación por eso eligió el territorio de los juegos para ensayar distintos escenarios: "En los juegos es donde vos podés innovar más con la tecnología del software, porque no estás haciendo nada que vaya a romper el mundo", sostiene.

Max empezó con un juego que se llama Apalabrados, que le fue muy bien en España: está instalado en uno de cada dos teléfonos. Y, hasta el día de hoy, es el más jugado entre mayores de 60 años en suelo español. Después de ese hito creó dos juegos, pero no le fue nada bien. Ese momento de alta frustración -como en el tablero de la vida cuando se pierde un turno- le fue necesario para que surgiera uno de los juegos más exitosos del mundo: Preguntados.

Aunque tuvo éxito muy temprano, recuerda que por cada cosa que le salió bien hizo 9 que salieron mal. "Creo que uno tiene que decidir si quiere seguir siendo igual o quiere hacer lo que necesita para tener éxito", sostiene.

Para el rey del gaming, una de las claves del éxito de este juego consiste en poder conectarse con otras personas mientras están jugando, además de tener preguntas específicas creadas por los usuarios de manera colaborativa según cada país, lo que hace que el juego se vuelva más local, y por lo tanto, más atractivo.

"No creo que los juegos sean solo para chicos. De hecho, nuestros juegos son jugados más por adultos que por chicos. Creo que un juego es una simulación del mundo real que nos ayuda a aprender algo. Y eso nos entretiene porque el humano aprende de esa manera. La mayoría del aprendizaje más efectivo ocurre jugando", analiza Max. Al mismo tiempo, recuerda por la pandemia del 2020, el juego fue un boom: "Al estar forzados a estar separados, la tecnología, no sólo de los juegos, sino toda la tecnología se hizo más preponderante. Y sí, en particular, nuestros juegos que permitían la conexión con otras personas hicieron que se encontrara una nueva forma de saltar esas barreras nuevas. Un mundo donde estuviésemos solos, es un mundo casi que no merece ser vivido, ¿no?".

Según este incansable creador, las personas jugamos porque estamos programadas para eso. Es la forma que tenemos de aprender cosas sin tomar riesgo, "vos ves dos leones -ejemplifica- juegan a matarse todo el tiempo. Los seres humanos jugamos a hacer cosas que necesitamos aprender y por ahí no tenemos la posibilidad de hacerlo en la vida real".

"Emprender es el último trabajo que va a quedar en el mundo", sentencia y explica su punto: "De a poco las computadoras y los robots van a empezar a tomar todos los trabajos del mundo que hoy son mecánicos o que ya están preestablecidos. Y el emprendedor, en el fondo, ¿qué hace? No hace algo en particular, sino que se encarga de llevar una necesidad a algo que sea concreto. Entonces, el día que todo esté hecho, va a haber alguna persona, el último trabajo, que es tratar de agarrar las herramientas que existen para resolver los problemas humanos que se presentan hasta ese momento".

Al ser consultado sobre cuál es el problema que resuelve un juego, Máximo comenta: "No sabés la cantidad de gente que me dijo: 'Aprendí más con Preguntados que en el colegio'. Lo que resuelve es el problema del aburrimiento y del aprendizaje". Y destaca que esto ocurre sobre todo en chicos, "porque cuando uno está aprendiendo, hay una parte que tiene que generar interés, tiene que generar un desafío, porque si no, el aprendizaje es forzado, tiende a no ser efectivo".

Los tres tips para un emprendedor.

Dejar de pensar y empezar a hacer. Cuando fallen, intenten pensar por qué fallaron, sean objetivos por qué fallaron. Propónganse cambiar para que la próxima vez no sea la misma experiencia.

"Me interesa hacer cosas que no hubiesen pasado si no hubiese sido por mí. Me interesa aprender las últimas tecnologías del mundo y tratar de aplicarlas sobre todo al entretenimiento. Siempre pensé que si quiero ser emprendedor, tengo que estar dispuesto a ser un emprendedor fracasado. Uno tiene que estar dispuesto a eso para tener una chance de poder ser un emprendedor exitoso", asegura.

-¿Cómo se sigue creando desde ese piso tan alto, que es el éxito?

-Se sigue con una ambición un poco más alta, tratar de hacer algo diferente o más significativo que lo que uno hizo antes. Si bien es más difícil y por otro te lleva más tiempo, también es un nuevo desafío. Es como un nivel más en un juego, ¿no?

Maximo tiene una mente muy clara y analizada, porque explica que cuando uno tiene éxito es muy gratificante, pero también existe la trampa de creer que como uno ya sabe lo que tiene que hacer puede fantasear con que ya está destinado a ganar. Y detalla: "Cuando hicimos Apalabrados, el primer juego que hice en mi vida y me fue re bien, pensé que cualquier juego que iba a hacer me iba a ir bien. Y en los siguientes no fue así y fue un aprendizaje importante, que te haya ido bien no siempre significa que así va ser siempre".

-¿Y por qué crees que la pegó Preguntados?

-Porque justamente es un juego muy simple de entender, pero muy profundo a la vez. Y esa profundidad viene de esta tecnología que generamos, que es la fábrica de preguntas, que nadie ha podido solucionar hasta ese momento. Había juegos de trivia, que tenían este problema de las preguntas que se agotan. En cambio, yo invertí eso, encontré una forma de hacerlo, y logré que la gente sienta que había una pregunta de su barrio, de su cultura, de sus artistas, de sus deportes. Y eso hizo que sea muy atractivo, siendo un juego que todo el mundo puede jugar. Yo le doy a cualquier persona Preguntados y en dos segundos sabe cómo jugar. Tiene una pregunta, cuatro respuestas y tiene que apretar un botón. No es tan complicado. Sin embargo, tampoco es aburrido porque las preguntas son infinitas.

-Si tuvieses que diseñar una buena pregunta para que se la haga un emprendedor y que lo motive, ¿cuál sería?

-La pregunta más importante que uno se tiene que hacer como emprendedor es qué realmente necesita el mundo. Cuando uno realmente quiere ganar sabe que lo único que puede cambiar es lo que uno hace, entonces responderse honestamente es muy importante. Y muchas veces no se llega a ningún lado porque el problema está en cómo estoy pensando, en la pregunta que me estoy haciendo.

Maximo es visionario y apasionado y sigue explorando cómo la creatividad y la tecnología pueden generar impacto a gran escala. Su historia demuestra que desde nuestra región se pueden crear proyectos que trascienden fronteras.

Mirá la historia completa de Máximo Cacazzini en el canal de YouTube de Malditos Optimistas.