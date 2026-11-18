La Ciudad preseleccionó a Roggio y al consorcio de CITIC Construction para construir Línea F del subte entre Barracas y Palermo por u$s1.350 millones

La obra de US$1.350M unirá Barracas-Palermo. Se adjudicará en diciembre e iniciará en 2027.

Roggio y un grupo chino-argentino fueron preseleccionados para la Línea F del subte.

El grupo cordobés Roggio y un consorcio chino-argentino quedaron preseleccionados para construir la Línea F del subte porteño, una obra con un presupuesto oficial de u$s1.350 millones que unirá Barracas con Palermo.

El dato surge de analizar la decisión tomada por una comisión evaluadora de las ofertas creada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el procedimiento en el marco de la licitación pública organizada para ceder la obra a un grupo privado.

Este organismo recomendó que los dos grupos siguieran en la licitación al concluir que sus propuestas cumplían con los requisitos del pliego como parte de un dictamen de preselección que fue publicado este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial porteño y que además fija para este viernes 20 el vencimiento del plazo de impugnaciones.

Al respecto, Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, explicó que, cumplida esa instancia, se podrán abrir los sobres con las ofertas económicas.

Esa apertura permitirá conocer por primera vez cuánto cotizó cada grupo en el marco de la licitación pública nacional e internacional 10241-0094-LPU25, cuyo primer sobre ya se abrió el 2 de octubre pasado.

Desde entonces, la Comisión revisó la documentación administrativa y legal, los antecedentes de las empresas y sus planes para ejecutar la obra y con ese análisis concluido, los dos oferentes que se presentaron en octubre siguen en competencia.

Qué empresas integran los consorcios de Roggio y el grupo chino

En el caso de Benito Roggio e Hijos, se presentó junto con Ghella, a través de la sucursal argentina de la constructora italiana.

El grupo de origen cordobés tiene experiencia en obras en la Ciudad por los mismos kilómetros y estaciones que implica esta obra, además de contar con la ingeniería, los cuadros técnicos y de operar el sistema actual del subte porteño a través de su empresa controlada Emova.

En cuanto a su socio italiano también tiene experiencia en proyectos de gran escala, con negocios de construcción y transporte y conoce la operación de la red porteña por su vínculo con Metrovías.

Ghella, fundada en 1894, aporta experiencia en excavaciones para metros, ferrocarriles y obras hidráulicas y en la Ciudad de Buenos Aires participó en trabajos del Sistema Riachuelo y de los túneles del arroyo Maldonado.

El otro oferente reúne a las chinas CITIC Construction y Ranken Railway Construction con las argentinas Eleprint, Supercemento y Panedile Argentina.

En ese sentido, CITIC Construction, pertenece a un conglomerado con negocios en finanzas, industria e infraestructura y tiene experiencia en contratos internacionales que combinan ingeniería y construcción.

En tanto, Ranken se especializa en metros y excavaciones mecanizadas y, según los antecedentes que difundió el propio consorcio, la firma intervino en proyectos de transporte urbano en 23 ciudades chinas y ejecutó 102 kilómetros de túneles con tuneladoras.

Las tres constructoras argentinas suman experiencia en obras locales como Supercemento, que participó en el segundo emisario del arroyo Vega, que requirió excavar casi seis kilómetros de túnel bajo la Ciudad.

En tanto, Panedile tiene antecedentes en infraestructura hidráulica, energética y ferroviaria, mientras que Eleprint trabajó en instalaciones como el taller ferroviario de Tolosa.

El plan del consorcio chino-argentino también contempla a la italiana CMC di Ravenna como subcontratista nominada.

La firma participa en el Río Subterráneo a Lomas, una obra del sistema Agua Sur de AySA que utiliza tuneladoras para construir una conducción de agua.

Licitación de la Línea F: ofertas económicas y plazos de inicio de obra

Además de la apertura de los sobres económicos, el gobierno porteño convocó a ambos oferentes para el 30 de noviembre a un "Taller de Constructibilidad" en donde cada consorcio deberá explicar cómo ejecutará su propuesta, incluida la secuencia de los trabajos y los planes de control de calidad y seguridad.

En ese sentido, las autoridades mantienen diciembre como objetivo para adjudicar el contrato y enero de 2027 para iniciar la construcción.

Para financiar el proyecto, la Legislatura aprobó en junio pasado la Ley 6960, que habilita al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta u$s1.350 millones y le permite afectar recursos de la coparticipación federal como garantía.

El monto servirá para sostener el gasto que demandará la obra, según el precio que se elija y que se conocerá con la apertura del segundo sobre que pondrá sobre la mesa otro dato: el monto que pide cada consorcio para ejecutar el trabajo.

El contrato comprende la ingeniería, la construcción y el equipamiento previsto en el pliego de la licitación.

Según la Circular con Consulta N° 3, la compra de los trenes, el señalamiento ferroviario y las comunicaciones quedan para otras contrataciones.

Pero ssos componentes deberán integrarse a los túneles, las estaciones y las instalaciones antes de las pruebas que precederán a la apertura al público.

Una red que se amplía

La Línea F incorporará por primera vez al barrio de Barracas al mapa del subte y abrirá un nuevo corredor norte-sur.

Su recorrido de 9,8 kilómetros y 12 estaciones atravesará también Constitución; San Cristóbal; Monserrat; San Nicolás y Recoleta hasta llegar a Palermo.

Desde el sur, las paradas proyectadas son Brandsen; Constitución; Cochabamba; Chile; Congreso; Corrientes; Pizzurno; Recoleta; Pueyrredón; Coronel Díaz; Ecoparque y Pacífico.

La traza permitirá además combinar con las seis líneas actuales del subte y con dos ferrocarriles, el Roca en Plaza Constitución y el San Martín en Palermo.

La Ciudad proyecta más de 450.000 pasajeros diarios y espera que la nueva conexión alivie la Línea C, que hoy recibe a los pasajeros que llegan en tren a Constitución y continúan en subte.

"Es un hito histórico para la Ciudad", dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al presentar el proyecto y explicar que la F forma parte de la expansión prevista en la Ley 670 de 2001 y que se licita en paralelo con la renovación de la red existente.

Según informó la Ciudad, ese programa incluye la compra de 214 coches para las líneas A, B y C, con una inversión de unos u$s370 millones.