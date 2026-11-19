Aeropuertos Argentina puso en marcha un millonario proyecto para construir una nueva terminal, ampliar la plataforma y sumar hangares en la terminal

Buscan adaptar la infraestructura al crecimiento de vuelos ejecutivos, minería y energía del sector.

Aeropuertos Argentina invierte en San Fernando para liderar la aviación privada, que concentra el 60% de su actividad.

San Fernando se convirtió en el centro de la apuesta de Aeropuertos Argentina por la aviación general y ejecutiva a partir de un plan que tiene como objetivo cambiar la escala de la terminal para acompañar una actividad que ganó peso dentro de la red que opera la compañía del grupo Eurnekian.

La sociedad puso en marcha una transformación que incluye una nueva terminal de u$s16 millones; la ampliación de la plataforma comercial; un Club de Hangares y una segunda etapa que durante 2027 llegará a las calles de rodaje, la infraestructura hidráulica y el balizamiento.

La dimensión que alcanzó San Fernando explica la concentración de inversiones, teniendo en cuenta que se trata de una terminal que reúne el 60% de la actividad de aviación general de los 35 aeropuertos administrados por Aeropuertos Argentina, según informó este año la propia compañía, que lo identifica como el principal hub del segmento.

El peso específico de los vuelos privados aparece también en una documentación oficial de este año en la que se asegura que, entre enero y marzo se registraron 3.183 egresos internacionales en vuelos privados desde el Aeropuerto de San Fernando, según datos del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ese perfil diferencia a San Fernando de los grandes aeropuertos concentrados en servicios aerocomerciales regulares y explica por qué las inversiones apuntan tanto a aumentar el espacio disponible para los aviones como a modificar la infraestructura destinada a pasajeros y tripulaciones.

Detalles de la ampliación de la plataforma en San Fernando

El primer cambio físico ya está en marcha a partir de la ampliación de la plataforma comercial y la obra está próxima a inaugurarse y tiene como objetivo aumentar sustancialmente la cantidad de aeronaves que pueden permanecer simultáneamente en esa infraestructura.

La plataforma permitirá pasar de cuatro posiciones a 12, dependiendo de la configuración y el porte de las aeronaves.

De esa manera, San Fernando podrá triplicar la cantidad de posiciones disponibles y ampliar su capacidad operativa antes de la puesta en marcha de la nueva terminal.

El siguiente paso será justamente ese edificio al que se destinarán u$s16 millones para construir una nueva terminal de Aviación General y Ejecutiva, con espacios y servicios orientados específicamente a pasajeros y tripulaciones.

De todos modos, la compañía todavía no informó públicamente la superficie del edificio, el plazo de construcción ni una fecha precisa para su inauguración.

Del vuelo ejecutivo a la minería y el petróleo

El cambio de San Fernando forma parte de una expansión más amplia de este negocio dentro de Aeropuertos Argentina.

Actualmente, la aviación general representa una de cada tres operaciones de la red y supera los 120.000 movimientos anuales.

En ese sentido, la compañía identifica dos motores detrás de esa evolución como son el crecimiento de la aviación ejecutiva y una mayor demanda de conectividad asociada con actividades productivas como minería, agro y petróleo y gas.

La estrategia apunta a adaptar infraestructura y servicios a operaciones cuyos pasajeros, tripulaciones y aeronaves requieren prestaciones diferentes de las de un vuelo comercial regular.

Pero la transformación no termina en la plataforma y la terminal sino que también abarca el Club de Hangares, que será otra pieza del nuevo esquema y que durante este 2026 atravesó una instancia administrativa concreta cuando el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), abrió la Consulta Pública 01/26 para la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, identificado como FDO-3138.

La instancia permaneció abierta durante 15 días, entre el 3 y el 18 de septiembre, y estuvo destinada específicamente a recibir consultas y opiniones sobre los aspectos ambientales de la obra.

Después de ese procedimiento, Aeropuertos Argentina incorporó al Club de Hangares entre los proyectos recientemente aprobados para San Fernando.

El proceso completa una secuencia que modifica diferentes partes del negocio a partir de incorprar más posiciones para estacionar aeronaves, infraestructura adicional para guardarlas y atenderlas y una terminal específica para los pasajeros y las tripulaciones que utilizan esos aviones.

Obras previstas para 2027 en las calles de rodaje

El programa tendrá una nueva etapa el próximo año, cuando está prevista la rehabilitación completa de las calles de rodaje para aeronaves de mayor porte, además de obras hidráulicas y una modernización del balizamiento.

Esas calles conectan la pista con plataformas y hangares y permiten el desplazamiento de los aviones en tierra y esa rehabilitación acompañará el aumento de capacidad que generará la nueva plataforma y permitirá adecuar la infraestructura para aeronaves de mayores dimensiones.

La terminal tiene además un mecanismo específico para financiar determinadas mejoras mediante el llamado Programa de Inversiones y Mejoramiento Aeroportuario de San Fernando, PIMA-San Fernando, que establece un régimen de inversiones financiado con ingresos generados por el propio aeropuerto y sujeto al control del ORSNA.

Cabe recordar que el plan para San Fernando forma parte del mega proyecto de Aeropuertos Argentina para todo su sistema operativo que se encuentra atado al nuevo contrato de concesión que acaba de ser readecuado.

El 28 de septiembre pasado, el Gobierno aprobó el acuerdo entre ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000, que incorpora nuevas metas de inversión y extiende el horizonte contractual hasta 2056 sujeto al cumplimiento de condiciones financieras y de ejecución.

Mientras Aeropuertos Argentina desarrolla ese programa, San Fernando acaba de sumar otra intervención que corre por fuera del plan de la concesionaria y que surge de la contratación abierta para ampliar y remodelar la torre de control del aeropuerto.