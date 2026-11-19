El nuevo acuerdo permite acceder a una amplia variedad de productos frescos y ofertas exclusivas con entregas rápidas en áreas seleccionadas

Inicialmente disponible en zonas de CABA y GBA, con plan de expansión. Mercado Libre gestiona toda la logística.

Mercado Libre y Carrefour Argentina anunciaron un acuerdo de colaboración que permitirá comprar productos de supermercado a través de la plataforma de comercio electrónico y recibirlos en el domicilio en un plazo de hasta 45 minutos. El servicio comenzará a funcionar en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con un plan de ampliación progresiva a otras tiendas de la cadena.

La iniciativa combina la oferta comercial de Carrefour con la infraestructura logística de Mercado Libre, permitiendo que los usuarios accedan al catálogo de productos directamente desde la aplicación o el sitio web del marketplace. De esta manera, los usuarios podrán seleccionar los artículos que necesitan y recibir el pedido en menos de una hora.

Según informaron ambas compañías en un comunicado, la propuesta apunta a incorporar una alternativa de entrega rápida para las compras cotidianas. La operación contempla tanto productos de consumo masivo como alimentos frescos, congelados y artículos para el hogar.

El acuerdo establece que Mercado Libre se encargará de gestionar la preparación de los pedidos dentro de las tiendas Carrefour y su posterior traslado hasta el domicilio del comprador. Así, los clientes podrán realizar toda la operación desde una misma plataforma, sin necesidad de ingresar al sitio web de la cadena ni utilizar sus propios canales de venta digitales.

Cómo funciona el acuerdo entre Mercado Libre y Carrefour

El nuevo servicio estará disponible dentro de la categoría Supermercado de Mercado Libre, una sección a la que se puede acceder tanto desde la aplicación para celulares como desde la versión web de la plataforma.

Una vez dentro de esa categoría, los usuarios podrán ingresar a la tienda Carrefour más cercana a su domicilio. Allí encontrarán el catálogo de productos disponibles, podrán consultar los precios y seleccionar los artículos que desean comprar.

Uno de los datos que deberán tener en cuenta los compradores es el tiempo estimado de entrega. La plataforma mostrará esa información de acuerdo con la ubicación del domicilio registrado, por lo que el plazo puede variar según la zona desde la que se realice el pedido y la tienda que intervenga en la operación.

El compromiso anunciado por las empresas establece un período de entrega de hasta 45 minutos. Sin embargo, la disponibilidad del servicio y los tiempos concretos dependerán de la cobertura habilitada para cada dirección.

La preparación de los pedidos estará a cargo de Mercado Libre, que también gestionará la logística de distribución. Esto significa que la compañía de comercio electrónico intervendrá en el proceso desde que el cliente confirma la compra hasta que los productos llegan a su casa.

La modalidad permite concentrar en un solo entorno digital la selección de mercadería, el pago y el seguimiento de la entrega. Para los consumidores, representa una nueva opción para resolver compras de supermercado sin tener que trasladarse hasta un local físico.

Qué productos se pueden comprar en Carrefour desde Mercado Libre

La propuesta contempla el acceso al surtido de Carrefour, con distintas categorías de productos que forman parte de las compras habituales de los hogares.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Alimentos secos: productos envasados y artículos de consumo habitual

Alimentos frescos: mercadería que requiere condiciones específicas de conservación

Productos congelados: distintas alternativas de alimentos que se comercializan bajo esa modalidad

Carnes: cortes y otros productos de la sección correspondiente

Frutas y verduras: productos frescos de la oferta de supermercado

Artículos de limpieza: productos para el mantenimiento y la higiene del hogar

La incorporación de alimentos frescos y congelados amplía el alcance de la operación respecto de otros servicios de entrega rápida que suelen concentrarse en productos envasados o de almacén.

De acuerdo con lo comunicado por las compañías, los usuarios podrán consultar la oferta disponible directamente desde la tienda Carrefour que les corresponda dentro de Mercado Libre.

La disponibilidad de cada artículo estará sujeta al catálogo habilitado y a las condiciones operativas de cada sucursal. Por ese motivo, los productos que aparezcan en la plataforma pueden variar según la tienda seleccionada y el domicilio de entrega.

En qué zonas funcionará el servicio de entrega en 45 minutos

El lanzamiento comenzará en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En esta primera etapa, la cobertura será limitada y estará vinculada con las tiendas Carrefour incorporadas al acuerdo.

Las empresas anticiparon que buscarán ampliar progresivamente la cantidad de establecimientos participantes. El objetivo es extender la operación dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, posteriormente, evaluar su llegada a otras localidades del país.

En el comunicado, las compañías señalaron que la expansión se realizará de manera gradual, a medida que se incorporen más tiendas a la modalidad de preparación y distribución de pedidos.

Esto implica que no todos los usuarios de Mercado Libre podrán acceder inicialmente a la nueva alternativa. La posibilidad de comprar dependerá de que el domicilio se encuentre dentro del radio de cobertura de alguna de las sucursales habilitadas.

Por eso, quienes quieran utilizar el servicio deberán ingresar a la categoría Supermercado y comprobar si Carrefour aparece entre las opciones disponibles para su ubicación. La plataforma informará también el plazo estimado de entrega antes de finalizar la operación.

La ampliación de la cobertura permitirá determinar en qué medida el esquema puede extenderse a otras áreas geográficas, teniendo en cuenta la ubicación de los supermercados y la capacidad logística necesaria para cumplir con los tiempos anunciados.

Cómo comprar en Carrefour a través de Mercado Libre

El procedimiento para realizar un pedido se concentra en la plataforma de comercio electrónico. Los usuarios no necesitan descargar otra aplicación ni registrarse en un servicio independiente para acceder a la propuesta.

Para comprar, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mercado Libre: abrir la aplicación desde el celular o acceder al sitio web

Entrar a la categoría Supermercado: seleccionar la sección desde el menú principal de la plataforma

Buscar la tienda Carrefour: ingresar al establecimiento que corresponda según la ubicación del domicilio

Consultar el catálogo: revisar los productos disponibles, sus precios y las distintas categorías

Seleccionar los artículos: agregar al carrito los alimentos y productos para el hogar que se quieran comprar

Verificar la entrega: consultar el tiempo estimado que informa la plataforma para la dirección registrada

para la dirección registrada Confirmar la compra: completar el proceso de pago y esperar la preparación y el envío del pedido

Una vez confirmada la operación, Mercado Libre se ocupará de coordinar la preparación de los productos dentro del supermercado y su traslado hasta el domicilio indicado.

La información sobre los tiempos de entrega estará disponible durante el proceso de compra. De esta forma, cada usuario podrá conocer cuánto demoraría en recibir el pedido antes de completar la transacción.

Qué beneficio tienen los usuarios de Meli+ en las compras de Carrefour

El acuerdo también incorpora un beneficio para quienes están suscriptos a Meli+, el programa de membresía de Mercado Libre.

Según informaron las empresas, los integrantes del servicio tendrán envío gratis en las compras que superen los $39.990.

El beneficio se aplicará a las operaciones que cumplan con ese importe mínimo, de acuerdo con las condiciones establecidas para la nueva modalidad. Por debajo de ese monto, los usuarios deberán consultar el costo de envío que informe la plataforma antes de confirmar el pedido.

Para quienes realizan compras frecuentes de supermercado, esta condición puede incidir en el costo final de la operación, especialmente cuando necesitan recibir varios productos en un mismo pedido.

En cualquier caso, el importe mínimo y las condiciones de entrega deberán verificarse directamente en Mercado Libre al momento de realizar la compra, ya que la plataforma mostrará los datos correspondientes a cada domicilio y operación.

Qué implica la alianza entre Mercado Libre y Carrefour

El acuerdo incorpora a una cadena supermercadista a la estructura de entregas rápidas de Mercado Libre y amplía las categorías de productos que los consumidores pueden adquirir desde el marketplace.

Para Carrefour, la iniciativa suma un canal de comercialización digital que aprovecha la infraestructura tecnológica y logística de la plataforma. Para Mercado Libre, representa una ampliación de su oferta dentro de la categoría Supermercado, con la incorporación de alimentos frescos, carnes, frutas, verduras y productos congelados.

La operación también modifica la forma en que se organiza la entrega: en lugar de que el consumidor realice el pedido a través de los canales digitales de Carrefour, la compra se inicia y se administra desde Mercado Libre, que coordina la preparación en el establecimiento y la distribución.

El plazo de hasta 45 minutos constituye uno de los principales aspectos del acuerdo. La posibilidad de acceder a productos de supermercado y recibirlos en ese período introduce una alternativa para las compras que requieren una resolución en el mismo día y sin planificación anticipada.

Por ahora, el servicio tendrá una cobertura inicial en sectores de CABA y GBA. La incorporación de nuevas sucursales y la eventual expansión a otras localidades determinarán el alcance que podrá tener la alianza en los próximos meses.

Mientras tanto, los usuarios podrán comprobar si tienen habilitada la opción ingresando a la sección Supermercado de Mercado Libre y buscando la tienda Carrefour correspondiente a su ubicación.