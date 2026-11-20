Una firma argentina se adaptó al trabajo híbrido, pagos con QR y alimentos saludables. Ahora vende 20 millones de productos al año a 350 clientes

Durante décadas, las máquinas expendedoras fueron una solución práctica para las empresas: permitían acceder a un café, una bebida o algún alimento sin necesidad de salir de la oficina. Sin embargo, ese modelo comenzó a transformarse. Los cambios en los hábitos de consumo, la incorporación de nuevas tecnologías y las modificaciones en las formas de trabajar ampliaron el alcance de un negocio que hoy busca responder a otras necesidades.

En Argentina, el sector atraviesa una etapa de evolución. Los medios de pago digitales, la posibilidad de monitorear consumos en tiempo real, la mayor variedad de productos y las nuevas exigencias de los trabajadores están redefiniendo el servicio.

Uno de los actores que sigue de cerca ese proceso es Ristora Expendedoras, una empresa argentina con 32 años de trayectoria en el rubro, más de 1.500 máquinas instaladas y alrededor de 350 clientes. Con presencia en Buenos Aires, Córdoba, Salta y Rosario, actualmente comercializa unos 20 millones de unidades al año.

Martín González, CEO de la compañía, lleva 22 años al frente de su desarrollo y acompañó buena parte de los cambios que atravesó la actividad. Desde su experiencia, considera que el negocio dejó de estar centrado exclusivamente en los equipos para poner el foco en quienes los utilizan.

"Creo que la gran transformación es que dejamos de pensar solamente en máquinas para empezar a pensar en personas y en cómo mejorar su experiencia durante la jornada laboral. Hoy, nuestro eje principal a la hora de cualquier decision es el consumidor individual", explica.

De máquinas expendedoras a soluciones de alimentación en las empresas

La transformación del negocio también se refleja en la escala y la complejidad que adquirió la actividad. Lo que inicialmente consistía en instalar equipos para ofrecer café y bebidas hoy requiere administrar una amplia variedad de productos, organizar la reposición y adaptarse a los hábitos de consumo de cada organización.

Ristora Expendedoras supo adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y hoy cuenta con 350 clientes. - crédito Ristora

En el caso de Ristora, el catálogo alcanza las 500 referencias, mientras que el 60% de las unidades comercializadas corresponde a snacks, bebidas frías y productos frescos.

"Ristora actualmente comercializa 20 millones de unidades anuales y el 60% son snacks, bebidas frías y productos frescos y esto, obviamente, fue complejizando nuestros procesos logísticos", señala Martín.

El recorrido de la empresa también estuvo atravesado por diferentes escenarios económicos. La recesión de fines de los años noventa, la crisis de 2001, los períodos de inflación, las restricciones a las importaciones y las devaluaciones obligaron a modificar estrategias comerciales y operativas.

A esos desafíos se sumó la pandemia, que alteró profundamente la dinámica de las oficinas. Con el avance del trabajo híbrido, la cantidad de personas que concurren diariamente a las empresas dejó de ser constante, lo que impactó directamente en los niveles de consumo y en la planificación del abastecimiento.

La nueva realidad obligó a repensar la frecuencia de reposición, la variedad de productos y hasta la ubicación de los equipos.

"Hoy las empresas buscan servicios más flexibles, propuestas que se adapten a la presencialidad real, mayor variedad de productos y una experiencia de consumo de mejor calidad que de algún modo invite a la presencialidad", sostiene el ejecutivo.

Qué buscan las empresas cuando instalan máquinas expendedoras

La cantidad de colaboradores ya no es el único factor que determina qué servicio necesita una compañía. También entran en juego los horarios, la cultura organizacional, la presencialidad, los hábitos de consumo y el presupuesto disponible.

Por eso, las soluciones pueden variar considerablemente de una empresa a otra. Algunas organizaciones ofrecen café gratuito como beneficio para sus empleados, mientras que otras subsidian parte de los consumos, otorgan créditos mensuales o directamente permiten que cada trabajador pague lo que consume.

En ese escenario, la elección de los equipos y los productos requiere un análisis previo. La propuesta puede incluir desde café en grano y bebidas con leche hasta snacks tradicionales, alternativas sin azúcar y alimentos con mayor contenido proteico.

"Lo primero que hacemos es escuchar. Parece algo sencillo, pero para nosotros es la base de todo", resume Martín.

Y agrega: "No existen dos empresas iguales, aunque tengan la misma cantidad de empleados. Cambian sus horarios, su cultura, la presencialidad, los hábitos de consumo y también lo que cada organización quiere ofrecerles a sus colaboradores".

La alimentación también empezó a ocupar un lugar diferente dentro de las oficinas. La mayor atención sobre los hábitos saludables y la calidad de los productos amplió las alternativas que los trabajadores esperan encontrar durante su jornada.

En ese sentido, el crecimiento de las cafeterías de especialidad también modificó las expectativas sobre el café que se consume en el ámbito laboral.

"Hoy las personas conocen más sobre variedades, calidad, molienda y preparación, y esperan encontrar una buena experiencia de café también en su trabajo", explica el CEO.

La oferta de Ristora incluye café italiano Gimoka, en grano, que se muele en el momento de preparar cada bebida. Además, la compañía observa una mayor demanda de productos vinculados con la alimentación saludable y las proteínas.

"Actualmente la incorporacion de proteinas en los productos de nuestras vending es el nuevo furor", comenta.

QR, billeteras digitales y datos en tiempo real

Otro de los cambios que atraviesa el sector tiene que ver con la tecnología. La incorporación de nuevos medios de pago simplificó las operaciones para los consumidores, mientras que los sistemas conectados permiten a las empresas operadoras administrar mejor sus servicios.

El efectivo dejó de ser la única alternativa. Hoy los códigos QR, las tarjetas y las billeteras digitales permiten realizar compras sin necesidad de contar con dinero físico.

Pero la transformación va más allá del momento de pago. Los equipos conectados ofrecen información sobre los productos más elegidos, los niveles de consumo y el funcionamiento de las máquinas.

Esto permite anticipar necesidades de reposición, identificar patrones de comportamiento y organizar la logística con mayor precisión.

"Las nuevas tecnologías permiten conocer los consumos, identificar los productos más elegidos, analizar comportamientos y, en los equipos conectados, acceder a información operativa de manera remota. Esto nos ayuda a planificar mejor el abastecimiento, anticipar necesidades y tomar decisiones basadas en datos", detalla Martín.

También cambió la comunicación entre los usuarios y los operadores. Los canales digitales permiten reportar inconvenientes y realizar consultas sin depender exclusivamente de la presencia física de un empleado.

"El verdadero avance tecnológico es poder pasar de reaccionar ante un problema a anticiparnos a lo que el cliente necesita", plantea.

Sin embargo, el ejecutivo advierte que incorporar tecnología no garantiza por sí solo una buena experiencia. La disponibilidad de productos, el mantenimiento y la capacidad de respuesta siguen siendo factores determinantes.

El servicio detrás de las máquinas, la clave para competir

La automatización del negocio no eliminó la importancia del trabajo humano. Por el contrario, a medida que aumenta la cantidad de equipos y productos, también crece la necesidad de contar con una estructura operativa capaz de sostener el servicio.

Para Ristora, uno de los aspectos centrales es la experiencia de sus colaboradores y la continuidad de los equipos de trabajo. Según Martín, la baja rotación de personal permitió acumular conocimiento sobre los clientes, los equipos y las particularidades de cada operación.

"Por eso siempre digo que el verdadero diferencial del vending está detrás de la máquina", afirma.

La compañía también destaca la permanencia de sus relaciones comerciales. Algunos clientes trabajan con la empresa desde hace 10, 15 y hasta más de 20 años, un indicador que el ejecutivo vincula con la confianza y la capacidad de adaptación.

En su modelo de atención, la posventa ocupa un lugar central. La empresa establece un compromiso de respuesta técnica dentro de las 12 horas y adapta la reposición a los niveles de consumo de cada organización.

"Queremos que nuestros clientes sepan que, cuando surge una necesidad, pueden hablar con nosotros, plantearla y encontrar una respuesta", sostiene.

La competencia también está modificando las reglas del mercado. La mayor apertura a las importaciones facilita el acceso a equipos que antes resultaban difíciles de incorporar y permite que nuevos emprendedores ingresen al negocio con una inversión inicial relativamente acotada.

Para Martín, esto representa una oportunidad para ampliar la actividad, aunque también plantea una diferencia entre instalar algunas máquinas y desarrollar una estructura operativa capaz de sostener el servicio a mayor escala.

"Esto también va a dejar cada vez más clara la diferencia entre tener máquinas y construir una verdadera empresa de servicios, escalable y con trazabilidad en todos sus procesos", analiza.

El desafío, entonces, pasa por combinar tecnología, logística, variedad de productos y atención al cliente. En un mercado donde los equipos son cada vez más accesibles, la capacidad de mantenerlos operativos y responder a las necesidades de las empresas puede convertirse en un factor de diferenciación.

Después de más de dos décadas al frente de Ristora, Martín considera que el sector todavía tiene margen para crecer y desarrollar nuevas propuestas. La evolución del trabajo, los hábitos de consumo y las herramientas digitales seguirán abriendo oportunidades para una actividad que ya no se limita a ofrecer un café o un snack.

"El futuro del vending no va a estar definido solamente por quién tenga la máquina más moderna, sino por quién sea capaz de combinar tecnología, calidad, experiencia y un servicio verdaderamente centrado en el cliente", concluye.