El alquiler en la tradicional calle porteña cuesta u$30 por m2 al mes, menos de un tercio de lo que se paga en otras ciudades de América latina

La peatonal Florida se ha convertido en la calle comercial más barata del mundo, por lo menos, en las cuatro cuadras que van entre las avenidas Córdoba y Corrientes, donde el alquiler de referencia subió un 15% en dólares en el último año y llegó a u$s30 por metro cuadrado al mes.

A pesar de que ese valor subió 15% en dólares en el último año, la calle ofrece alquileres comerciales más baratos de lo que se paga en algunos de los corredores comerciales más famosos de América latina.

Calle Florida, la más barata para alquilar un local comercial

De este modo, Florida conserva un lugar que ocupa desde 2022, cuando ocupaba el puesto 47 entre 47 arterias relevadas por un informe internacional que identificaba esta posición debido a que, durante la pandemia, había perdido el tradicional flujo de turistas que la caracterizaba y también trabajadores en las oficinas del microcentro, además de casi 60 cierres de establecimientos durante ese año.

La comparación surge de analizar el documento Main Streets Across the World 20https://cwechinox.com/app/uploads/2026/11/Main-Streets-Across-the-World-2026.pdf26, elaborado por Cushman & Wakefield, una de las mayores consultoras inmobiliarias del mundo, especialista en locales comerciales, oficinas y otros inmuebles corporativos.

El informe, que ya va por su 36 edición, analiza 147 corredores comerciales en todo el mundo y fue difundido el 18 de noviembre con datos al cierre del tercer trimestre de este año que también midieron cuánto subieron o bajaron los alquileres en lo que va de este año.

Además y por primera vez, el trabajo analiza qué marcas abrieron tiendas o firmaron contratos y cuánta superficie ocuparon en 30 de las calles más cotizadas del mundo.

En el caso de Florida, su posición en este ranking coincide con la llegada de cadenas como Indian, Miniso y Kiabi, que eligieron la peatonal para abrir tiendas mientras 19 locales seguían vacíos.

Esa disponibilidad marca una diferencia con varias de las calles más caras, donde las marcas se anotan en listas de espera para ocupar los espacios que se liberan.

Florida, la única calle argentina incluida, quedó 50.ª entre los 50 mercados relevados y también tuvo el alquiler más bajo de los 34 corredores de América.

3.000 dólares al mes, el costo de pertenecer

El documento estima que para poder ocupar un lugar en Florida al valor de referencia establecido, el propietario de un local comercial de 100 metros cuadrados debe abonar u$s3.000 mensuales de alquiler.

Quizá el precio y la crisis de consumo que sufre la Argentina ayuden a comprender el nivel de vacancia que ofrece Florida con 19 locales sin ocupar entre las 10 cuadras que recorre la peatonal desde la Avenida Rivadavia, cerca de Avenida de Mayo, hasta Marcelo T. de Alvear, frente a Plaza San Martín.

La disponibilidad de locales ayuda a entender el contexto comercial de Florida, donde los propietarios de los locales también compiten por inquilinos con otros polos de compras de la Ciudad de Buenos Aires.

Las cadenas que cambiaron las vidrieras

La realidad de Florida no fue siempre la actual, ya que la peatonal se consolidó durante el siglo XX como paseo de compras, con sastrerías, casas de cuero, boutiques y galerías y desde 1971 es peatonal las 24 horas.

Durante décadas, buena parte de su comercio se apoyó en los turistas y en quienes trabajaban en el microcentro pero la pandemia interrumpió ambos flujos y obligó a cerrar las puertas de, por lo menos, 60 comercios.

La reapertura trajo nuevos rubros y permitió recuperar grandes superficies comerciales de la mano del desembarco de marcas como la uruguaya Indian, que abrió en 2024 una tienda de indumentaria en Florida 629 y en 2025 inauguró Indian Market en el edificio que había ocupado Falabella, en Florida y Perón.

En abril pasado, se sumó la china Miniso, con un local en Florida 643, a pocos metros del primer comercio de Indian y dentro del tramo que mide el informe de Cushman.

Luego, en agosto, la francesa Kiabi eligió Florida 313, esquina Sarmiento, para abrir su primera tienda en la Argentina, con una propuesta de indumentaria a precios accesibles.

Las aperturas también alcanzaron a cadenas locales como Farmacity, que inauguró en octubre su farmacia número 300 en Florida 251, entre Sarmiento y Perón.

Cerca de Plaza San Martín, Full Suerte convirtió una galería de Florida 936 que reunía más de 50 puestos en un salón de entretenimiento con más de 200 máquinas de premios.

Al analizar el contexto en el que se encuentra la realidad de la peatonal Florida, Martín Potito, director de Brokerage de Cushman & Wakefield Argentina, explica que "Buenos Aires cuenta hoy con una oferta comercial mucho más diversificada que hace algunos años, con corredores que responden a distintos perfiles de consumidores".

En este sentido, el ejecutivo señala que Florida conserva ventajas por su ubicación, su conectividad y su identidad comercial y recuerda que las marcas también evalúan el entorno urbano, la visibilidad del local y el público que pueden captar antes de decidir dónde abrir.

Dos años de subas en dólares

El informe de la consultora inmobiliaria deja como nuevo dato que el alquiler de referencia de Florida pasó de u$s22 por metro cuadrado al mes en 2024 a u$s26 en el 2025 y a los actuales u$s30, marcando un aumento acumulado que ronda el 36% en dólares en dos años.

El archivo del informe ubica a Florida 49.ª de 49 en 2023 y 2024 y 50.ª de 50 en 2025 y 2026, mientras que en América figuró 30.ª en 2023 y 2024, 32.ª y ahora ocupa el 34.ª de 50.

A nivel local, Florida tiene mucha competencia con otras avenidas comerciales como Santa Fe, que registra una menor vacancia, mientras que en Rivadavia, tanto en Caballito como en Flores, la situación es la misma, al igual que lo que ocurre en la avenida Avellaneda.

Indumentaria y accesorios sigue siendo el rubro con más locales, con el 42% de los establecimientos, de acuerdo a otro informe en este caso elaborado por Colliers, que también muestra que gastronomía llegó al 19% y los negocios de artículos para el hogar ganaron espacio.

La distancia con México y Brasil

Al analizar el comportamiento de Florida en la comparación latinoamericana, Cushman ubica a la calle Masaryk, en Ciudad de México, avanzando al puesto 35 mundial tras una suba del alquiler del 17%.

En tanto, la avenida Ataulfo de Paiva, en Río de Janeiro, también aumentó 17% y fue la única incorporación a la tabla mundial de este año, ingresando en el puesto 38 y desplazando a Oscar Freire, en San Pablo, como representante de Brasil.

En cuanto a los precios en esas zonas, el relevamiento asegura que la suba de Ataulfo de Paiva fue una excepción dentro del mercado brasileño ya que los alquileres bajaron en cuatro de las seis calles de ese país, con una caída del 26% en Oscar Freire, la mayor de América.

El precio de pertenecer

A nivel global, el relevamiento ubica a la famosa Quinta Avenida de Nueva York, entre las calles 49 y 60, recuperando el primer puesto mundial con un alquiler de alrededor de u$s29.063 por metro cuadrado, pero al año, o alrededor de u$s2.420 al mes.

Se trata de un precio que subió 35% tras tres años de estabilidad y que, así desplazó a New Bond Street, en Londres, y a Via Montenapoleone, en Milán, que mantuvieron sus valores en moneda local y quedaron segunda y tercera en el ranking.

Completaron los primeros 10 puestos Tsim Sha Tsui, en Hong Kong; Champs-Élysées, en París; Ginza, en Tokio; Bahnhofstrasse, en Zúrich; Pitt Street Mall; en Sídney; Myeongdong, en Seúl, y Kohlmarkt, en Viena.

Una pérdida de valor global

Si bien el documento muestra fuertes incrementos de valores en los alquileres de las calles más famosas, lo cierto es que a escala mundial esos valores subieron 3%, frente al 4,3% de 2025 y al 5% de 2024.

En América, el crecimiento bajó del 7,9% al 3,1%; en Europa pasó del 4% al 2,9%, mientras que Asia-Pacífico fue la única región donde se aceleró, del 2,3% al 3,1%.

El documento también revela que de las 147 ubicaciones analizadas, 72 registraron aumentos, 47 se mantuvieron estables y 28 mostraron bajas.

Las marcas que concentran el negocio

En esta edición 2026, el informe de Cushman incorporó un análisis de los nuevos contratos y las aperturas en 30 de las principales calles comerciales del mundo.

En un año, la consultora registró 153 operaciones por más de 75.700 metros cuadrados, de los cuales más del 80% de la actividad correspondió a marcas que se instalaban por primera vez en esos corredores.

Los operadores internacionales concentraron cerca del 90% de la superficie y sus locales promediaron unos 465 metros cuadrados, más del doble que los de las marcas locales.

Los locales de más de 929 metros cuadrados representaron el 13% de las operaciones y concentraron el 47% de la superficie.

La consultora estimó que, si los contratos se firmaron a los valores medios de mercado, las operaciones relevadas equivalen a más de u$s647 millones de alquiler al año.

Ante la escasez de espacio en los corredores más cotizados, Cushman observó que las marcas de lujo también evalúan abrir en Miami, Palm Beach y Austin.