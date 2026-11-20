Arrancó durante la pandemia, y ya superó los 250 puntos de venta y ahora apuesta por locales propios, franquicias y nuevos mercados en Latinoamérica

IEY es una empresa argentina de tecnología que encontró su lugar en el mercado de accesorios para dispositivos móviles. Fundada por Agustín Morales, quien pasó de tener un emprendimiento unipersonal durante la pandemia a una empresa con más de 25 integrantes y superar los 250 puntos de venta distribuidos en todo el país.

Su propuesta se concentra en accesorios MagSafe, baterías magnéticas y sistemas de carga inalámbrica. La apuesta fue alejarse de los productos genéricos que suelen competir exclusivamente por precio y enfocarse en un segmento que, según su fundador, todavía tiene mucho terreno por recorrer en Argentina.

Morales tiene 23 años y comenzó a desarrollar el proyecto cuando tenía 20. Antes había jugado al básquet profesional durante un año en San Lorenzo, pero finalmente decidió volcarse al mundo empresarial. La curiosidad, las ganas de aprender y la posibilidad de desarrollar un negocio propio fueron algunos de los motores de esa decisión.

El emprendimiento empezó a tomar forma entre 2020 y 2021, aunque IEY terminó de consolidarse como marca hacia fines de 2023 y principios de 2024. Desde entonces, el crecimiento se tradujo en una mayor distribución y en la incorporación de nuevos canales comerciales. Hoy sus productos llegan a consumidores a través de cadenas comerciales, estaciones de servicio, centros comerciales y plataformas digitales.

Durante noviembre, la compañía sumó una nueva isla comercial en Galerías Pacífico, en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio se incorpora a la experiencia que había iniciado en DOT Baires y refleja una decisión comercial: tener puntos de contacto propios donde los clientes puedan conocer los productos, probarlos y entender cómo funcionan.

Por qué IEY eligió especializarse en MagSafe cuando nadie apostaba por esa tecnología

La idea de concentrarse en la carga inalámbrica surgió de observar una característica del mercado de accesorios para celulares: buena parte de la oferta estaba compuesta por productos genéricos, con pocas diferencias entre sí y una competencia centrada principalmente en el precio.

Morales detectó allí una oportunidad. En lugar de sumar otro catálogo de fundas, cables y cargadores convencionales, decidió explorar una categoría tecnológica que todavía tenía una presencia limitada en el mercado argentino: los sistemas de carga inalámbrica y, en particular, la tecnología MagSafe desarrollada por Apple.

"Lo que vimos en ese momento es que el mercado de carga para celulares era muy genérico. Había muchísimas opciones que competían principalmente por precio y, especialmente en carga inalámbrica, todavía encontrábamos productos con poca eficiencia, problemas de alineación entre las bobinas y una experiencia que muchas veces no estaba a la altura de lo que la tecnología podía ofrecer", explicó el fundador en diálogo con iProfesional.

La tecnología magnética permite alinear el teléfono con el cargador mediante un sistema de imanes. Esto facilita que las bobinas de cobre que intervienen en la transferencia de energía queden correctamente posicionadas. Puede parecer un detalle técnico, pero tiene consecuencias concretas para el usuario: ayuda a evitar desajustes y permite mejorar el funcionamiento de la carga.

"Ahí fue cuando decidimos no solamente construir un ecosistema de carga inalámbrica, sino elegir MagSafe como una de las tecnologías principales de IEY. El sistema magnético nos permitía lograr una mejor alineación entre el teléfono y el cargador, hacer que la experiencia fuera mucho más simple para el usuario y trabajar con productos de mayor calidad y eficiencia", señaló Morales.

La empresa también entendió que debía trabajar sobre otro aspecto: explicar esta tecnología. Y es que, para buena parte de los consumidores, cargar el celular mediante un sistema magnético todavía es una experiencia poco habitual. En Argentina, la adopción de la carga inalámbrica se encuentra, según la estimación del empresario, entre siete y diez años por detrás de mercados como China, Europa y Estados Unidos. A esto se suma una dificultad concreta: no todos los teléfonos, incluso dentro de las gamas superiores, cuentan con soporte nativo para este tipo de carga.

Por eso, IEY busca ampliar el conocimiento sobre las distintas alternativas disponibles y desarrollar productos que permitan construir un ecosistema alrededor de esta tecnología. La meta es que la carga inalámbrica deje de ser una característica asociada exclusivamente a determinados dispositivos y se incorpore de manera progresiva a los hábitos de los consumidores.

Cómo compite IEY con gigantes internacionales sin ser la opción más barata

El desarrollo de productos propios es uno de los pilares del modelo comercial de IEY. Para conseguirlo, la compañía trabaja directamente con fabricantes especializados, sin recurrir a distribuidores intermedios. Esta relación permite negociar condiciones comerciales, trabajar con mayores volúmenes y participar en la definición de diseños y moldes.

La estrategia también contempla mecanismos de protección de propiedad intelectual para resguardar los desarrollos y evitar que los productos terminen compitiendo únicamente por precio con otros artículos de características similares.

El posicionamiento elegido se ubica entre dos segmentos: los accesorios genéricos de bajo costo y las marcas internacionales que comercializan productos a valores más elevados.

"Sabemos que IEY no es la opción más económica del mercado y tampoco buscamos serlo. Vemos un segmento genérico que compite por precio y, en el otro extremo, marcas internacionales como Spigen, Belkin o Anker a un precio muy elevado para el consumidor final", sostuvo Morales.

"Nosotros buscamos posicionarnos en el medio: diferenciarnos por calidad, diseño y respaldo, pero manteniendo una propuesta más accesible que esas grandes marcas", agregó.

El empresario también mencionó a Satechi, Ugreen y Baseus entre las compañías internacionales que participan de este mercado.

La propuesta de IEY incluye garantía oficial de un año para sus productos y atención personalizada. Según Morales, la experiencia de negocios anteriores vinculados con accesorios genéricos permitió identificar algunos problemas que quería evitar en esta nueva etapa. Uno de ellos era la cantidad de devoluciones asociadas con productos que no respondían a las expectativas de los compradores.

La empresa sostiene que actualmente registra una proporción baja de devoluciones. Para mantener ese resultado, trabaja sobre la selección de proveedores, los controles de calidad y el seguimiento de los productos comercializados.

Además, comenzó a extender su actividad hacia otras categorías. Un ejemplo es ApplyFit, su línea comercial de vidrios templados con un sistema de instalación propio.

El desarrollo demandó entre seis y doce meses de trabajo. No fue una incorporación inmediata al catálogo, sino un proceso que incluyó pruebas y ajustes hasta llegar a una propuesta comercial. Según los datos proporcionados por la empresa, ApplyFit ya superó las 200 unidades vendidas en Mercado Libre y obtuvo calificaciones de cinco estrellas de parte de sus compradores.

La línea representa un paso dentro de una estrategia más amplia: ampliar la oferta sin perder la lógica que dio origen a IEY, es decir, desarrollar productos que resuelvan necesidades cotidianas y tengan una identidad propia.

De los marketplaces a las islas en shoppings premium de Buenos Aires

El crecimiento de IEY se apoya en una estrategia omnicanal. La empresa combina distribución mayorista, comercio electrónico y locales físicos para llegar a distintos perfiles de consumidores.

Actualmente, cuenta con más de 250 puntos de venta distribuidos en las 24 provincias argentinas. Su red incluye cadenas comerciales, distribuidores y establecimientos de diferentes rubros. Esta cobertura le permitió ampliar el alcance de la marca sin depender exclusivamente de sus propios locales.

Sin embargo, la compañía también comenzó a desarrollar espacios comerciales propios. La primera experiencia se puso en marcha en DOT Baires y luego llegó la apertura de una nueva isla en Galerías Pacífico.

Estos puntos de venta tienen una función que va más allá de exhibir productos. Permiten que los consumidores puedan probar un cargador, comprobar cómo se acopla una batería magnética al teléfono o conocer las diferencias entre las distintas soluciones disponibles. En una categoría donde la tecnología todavía necesita explicación, ese contacto directo puede facilitar la decisión de compra. La planificación contempla sumar una o dos ubicaciones durante el próximo año. De todos modos, la empresa busca avanzar sin perder de vista el funcionamiento de las unidades actuales y el aprendizaje que deja cada apertura.

IEY consiguió la apertura de una nueva isla en Galerías Pacífico - crédito iProfesional

Esa experiencia también está relacionada con uno de los proyectos que Morales tiene en carpeta: desarrollar un modelo de franquicias.

Para preparar esa etapa, el fundador realizó capacitaciones especializadas en el sector, entre ellas una formación vinculada con franquicias impartida por Carlos Canudas, presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, junto con la UCEMA.

La intención es conocer en profundidad la operación de los locales propios antes de ofrecer el formato a terceros. La empresa considera que necesita tener definidos los procedimientos comerciales, administrativos y logísticos para que el modelo pueda reproducirse en otras ubicaciones.

"Todo ese aprendizaje también nos está preparando para uno de los proyectos más grandes que tenemos hacia adelante, que es desarrollar un modelo de franquicias. Ya hay personas interesadas y una primera lista de potenciales operadores, pero queremos lanzarlo cuando conozcamos la operación al detalle y podamos ofrecer un modelo realmente sólido y replicable", explicó Morales a iProfesional.

Puma Energy, Shell y Axion: la estrategia para vender en estaciones de servicio

Durante 2026, IEY abrió otro frente de crecimiento con la incorporación de sus productos a estaciones de servicio. La compañía comenzó a trabajar con operadores y licenciatarios vinculados con las redes de Axion y Shell, además de establecer un acuerdo directo con Puma Energy.

En este último caso, la presencia comercial alcanza a más de diez estaciones. La propuesta incluye baterías portátiles, cargadores y accesorios para automóviles, productos que pueden resultar útiles para quienes pasan varias horas en la ruta o necesitan resolver una necesidad de carga durante sus desplazamientos.

La incorporación a este canal exige adaptar la exhibición y las acciones comerciales a las características de cada establecimiento. No es lo mismo vender un cargador en un local especializado que hacerlo en una estación de servicio, donde el consumidor suele estar de paso y dispone de menos tiempo para comparar alternativas.

Por eso, IEY comenzó a trabajar en exhibidores y materiales promocionales específicos. Según explicó Morales, algunas sucursales registraron ventas de entre 40 y 50 unidades mensuales. A partir de esos resultados, el equipo empezó a definir acciones para mejorar la rotación de los artículos.

Entre las medidas previstas figuran la capacitación de los vendedores, la ubicación de exhibidores en sectores de circulación y la incorporación de sistemas de incentivos mediante puntos. También se trabaja con material promocional tanto dentro de los establecimientos como en los sectores exteriores, incluidos los espacios próximos a los surtidores. La intención es que los productos tengan mayor visibilidad y que los empleados puedan explicar sus características cuando un cliente consulta por una solución de carga.

En definitiva, la apuesta consiste en aprovechar un canal de venta que tiene contacto cotidiano con personas que viajan, trabajan o se trasladan por la ciudad. Para IEY, las estaciones de servicio representan una oportunidad de ampliar su distribución y acercar sus productos a nuevos consumidores.

MagPower, Qi2 y la apuesta por cargadores de última generación

La ampliación de los canales comerciales está acompañada por nuevos lanzamientos. Dentro de su catálogo, IEY incorporó MagPower, una batería portátil magnética de 5.000 mAh que busca ofrecer energía adicional a dispositivos compatibles mediante un sistema de sujeción asociado al ecosistema MagSafe.

El formato permite acoplar la batería al teléfono y utilizarla sin depender de un cable de carga convencional. La portabilidad es uno de los aspectos que la empresa busca destacar, especialmente para quienes utilizan el celular durante buena parte del día.

Al mismo tiempo, la compañía trabaja en nuevas generaciones de cargadores inalámbricos y en la incorporación de tecnología Qi2, un estándar que apunta a mejorar la compatibilidad y el funcionamiento de los sistemas de carga magnética.

Entre los desarrollos mencionados por Morales se encuentra una estación plegable 3 en 1, diseñada para cargar distintos dispositivos desde una misma estructura. La propuesta contempla una potencia de carga inalámbrica de hasta 25W y busca reducir la cantidad de cargadores necesarios para alimentar varios equipos.

"En producto queremos seguir incorporando las últimas tecnologías de carga inalámbrica, como Qi2 y las nuevas generaciones de hasta 25W, pero también ampliar el ecosistema hacia nuevas categorías. ApplyFit es un primer paso en ese sentido: empezar a desarrollar con más fuerza protección y otros productos que mantengan la misma lógica de IEY, resolver problemas cotidianos de una manera simple, con mucha atención en la calidad, el diseño y la experiencia", detalló el fundador.

Gimnasios, franquicias y el plan para conquistar Latinoamérica

El plan de crecimiento para el próximo año contempla profundizar el desarrollo de las cuentas mayoristas mediante ejecutivos comerciales asignados, ampliar la presencia en tiendas físicas y fortalecer las ventas a través de marketplaces. La compañía también quiere avanzar con acuerdos vinculados al deporte y el entretenimiento. Una de las iniciativas que se encuentra en carpeta es una alianza con Sport Club, cadena de gimnasios que cuenta con más de 1.000 sedes.

El proyecto contempla el desarrollo de productos colaborativos y la instalación de tótems de carga bajo la marca IEY Energy. La idea es incorporar soluciones para que los usuarios puedan cargar sus teléfonos mientras entrenan o permanecen en las instalaciones.

Se trata de una extensión del modelo comercial hacia espacios que no pertenecen al circuito tradicional de venta de accesorios. Además de los gimnasios, la empresa prevé ampliar su presencia en medios de streaming y avanzar con proyectos corporativos que permitan incorporar sus productos a otros canales.

En materia geográfica, la prioridad inmediata es consolidar la operación argentina. Sin embargo, Morales tiene una perspectiva que va más allá del mercado local: llevar la marca a otros países de América Latina y construir una estructura comercial que permita sostener esa expansión.

"Tenemos varios objetivos para los próximos años, pero todos parten de uno principal: seguir consolidando a IEY como una marca referente en MagSafe y carga inalámbrica. Y nuestra ambición no termina en Argentina. Queremos construir una marca argentina que pueda convertirse en líder de esta categoría en Latinoamérica y, con el tiempo, llevarla a toda la región", afirmó.

El horizonte que plantea el empresario es de entre 20 y 30 años para desarrollar esa presencia regional. Por ahora, el trabajo pasa por fortalecer la estructura comercial, mejorar los procesos internos e invertir en tecnología, automatización e inteligencia artificial.

La construcción del equipo también ocupa un lugar dentro de esa planificación. Morales atribuye parte del crecimiento a los valores que incorporó durante su experiencia deportiva, especialmente el trabajo colectivo, la disciplina y la dedicación al proyecto. Actualmente, IEY cuenta con más de 25 integrantes y busca que esa estructura pueda acompañar la incorporación de nuevos canales y puntos de venta.

La verdad es que el recorrido de la compañía todavía es reciente si se lo compara con los objetivos que plantea su fundador. En pocos años pasó de un emprendimiento individual a una red comercial con presencia nacional. Ahora enfrenta otro desafío: convertir ese crecimiento en una estructura que pueda funcionar en distintos mercados y sostenerse en el tiempo.

"Nosotros no estamos pensando IEY como un proyecto de dos o tres años. Queremos dedicarle los próximos 10, 15 o 20 años de nuestra vida y mirar hacia atrás algún día pudiendo ver una marca argentina presente en toda Latinoamérica", concluyó Morales.