La firma había conseguido una recaudación récord de u$s93.500 millones en su OPI, pero las dudas sobre el negocio de la IA golpearon sus acciones

Apenas un día después de protagonizar una de las salidas a bolsa más importantes de la historia, Anthropic sufrió un fuerte desplome en Wall Street y perdió cerca de u$s170.000 millones de valor de mercado. La compañía detrás del desarrollo de Claude no logró sostener el impulso inicial y sus acciones retrocedieron hasta quedar apenas por encima del precio fijado para su debut bursátil.

Al momento de la rueda del viernes, los títulos de la tecnológica caían un 13,12%, hasta los u$s84,42, según datos de mercado relevados a las 11:31 de Ciudad de México. El precio se ubicaba muy cerca de los u$s83 que Anthropic había establecido para su Oferta Pública Inicial (OPI).

El retroceso tuvo un impacto inmediato sobre su capitalización bursátil. La valuación de la empresa pasó de u$s1,28 billones a u$s1,11 billones, lo que representa una pérdida aproximada de u$s170.000 millones en apenas una jornada.

El movimiento también modificó su posición dentro del ranking de las compañías más valiosas del mundo. Anthropic pasó a ocupar el puesto número 14, después de haber cerrado su primera rueda dentro del grupo de las 12 empresas con mayor capitalización global.

El derrumbe contrasta con las expectativas que había generado su debut en el Nasdaq. De acuerdo con distintos reportes periodísticos citados por El CEO, la compañía consiguió recaudar u$s93.500 millones, una cifra que convirtió a su operación en la OPI más valiosa hasta el momento.

Sin embargo, el entusiasmo inicial no alcanzó para despejar las dudas de los inversores sobre el futuro del negocio de la inteligencia artificial (IA).

La salida a bolsa de Anthropic no despejó temores sobre la inteligencia artificial

El mal desempeño de las acciones de Anthropic se produjo en un contexto de creciente incertidumbre alrededor de la industria tecnológica. Las dudas sobre los millonarios desembolsos que requieren los desarrollos de inteligencia artificial, el endeudamiento de las compañías y la posibilidad de que las inversiones no generen retornos suficientes comenzaron a presionar sobre las cotizaciones del sector.

Ese escenario impulsó una ola de ventas de posiciones tecnológicas y terminó alcanzando incluso a una de las compañías que más expectativas había despertado entre los inversores.

El nerviosismo también se vio alimentado por la controversia que rodeó a Jensen Huang, quien, según la información publicada por El CEO, dejó la conducción de Nvidia el pasado 12 de noviembre, después de 33 años al frente de la compañía.

La salida del directivo estuvo precedida por señalamientos sobre presuntas relaciones extramaritales y supuestos vínculos con una espía china, además de versiones que involucraban a colaboradoras de la fabricante de semiconductores.

Su partida abrió interrogantes sobre la capacidad de Nvidia para garantizar una transición ordenada en su conducción. La incertidumbre sobre la sucesión y la aparente falta de un plan alternativo generaron inquietud entre los inversores, especialmente por el papel central que ocupa la compañía en el desarrollo de infraestructura y chips para inteligencia artificial.

Las dudas se reflejaron también en el comportamiento de los principales indicadores bursátiles. El Nasdaq Composite, el índice que reúne a buena parte de las compañías tecnológicas de Wall Street, acumulaba una caída del 9,48% en lo que iba de noviembre. Durante la rueda del viernes, retrocedía otro 3,61%, hasta los 23.015,16 puntos.

Anthropic genera dudas entre los analistas de Wall Street

Más allá de la expectativa que despertó su debut bursátil, la situación financiera de Anthropic también está bajo la lupa del mercado.

Algunos analistas consideran que, pese a su relevancia dentro del ecosistema de inteligencia artificial y el crecimiento de sus operaciones, la compañía todavía no consiguió demostrar que su modelo de negocios pueda traducirse en resultados financieros sólidos.

Una de las advertencias llegó desde Seaport Research. La plataforma de análisis calificó a Anthropic como una "empresa increíble", aunque advirtió que invertir en ella también exige "un acto de fe increíble por parte de los inversionistas".

Los analistas asignaron una recomendación neutral a sus acciones y expresaron preocupación por la evolución de sus ingresos y la capacidad de la empresa para sostener su crecimiento.

Los números presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) alimentaron parte de esos interrogantes. Según la documentación presentada por la propia compañía, Anthropic generó u$s33.240 millones en ingresos durante los primeros nueve meses del año, pero registró una pérdida neta de u$s104.000 millones.

Así, el debut bursátil récord no consiguió disipar las dudas sobre la rentabilidad futura del negocio. La fuerte corrección de sus acciones, apenas 24 horas después de su llegada al Nasdaq, expuso que el entusiasmo por la inteligencia artificial convive con una mayor cautela de los inversores frente a las valuaciones, los costos de desarrollo y las perspectivas de las empresas que lideran esta industria.