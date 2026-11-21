Ante la quiebra de la icónica compañía láctea, tres empresas le expresaron a la justicia sus intenciones de trabajar en las instalaciones de SanCor

En medio del complejo proceso judicial que atraviesa SanCor, la histórica cooperativa láctea, tras haberse decretado su quiebra en abril pasado, tres firmas del sector presentaron propuestas formales para operar en sus fábricas bajo la modalidad de trabajo a fasón. Se trata de Savencia —a través de su subsidiaria Milkaut—, Punta del Agua y Failar S.A. —vinculada a la marca La Tarantela—, quienes elevaron sus iniciativas dentro del expediente "SanCor CUL s/ quiebra", que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, en Santa Fe.

De acuerdo con los escritos incorporados a la causa, cada compañía delimitó su interés productivo en establecimientos específicos de la cuenca lechera santafesina y cordobesa. Por un lado, Milkaut propuso celebrar un contrato de fasón para reactivar la producción en la planta de Gálvez (Santa Fe).

En tanto, Punta del Agua manifestó su intención de operar en la fábrica cordobesa de Balnearia para la elaboración de queso barra, sumando además la posibilidad de trabajar en las plantas de Sunchales y/o Devoto de acuerdo con la capacidad operativa que se encuentre disponible.

Por su parte, Failar S.A. planteó utilizar las instalaciones de Devoto (Córdoba) para producir manteca, queso crema y crema, aclarando que esta operatoria se desarrollará sin perjuicio de continuar con los acuerdos de fasón que ya mantiene vigentes.

Asimismo, las tres firmas dejaron asentado de manera expresa ante el tribunal que sus presentaciones fueron realizadas de forma estrictamente individual y no conjunta, descartando cualquier tipo de acuerdo comercial, asociación o joint venture entre ellas.

El objetivo central de estas ofertas es sostener el ritmo de actividad y la aptitud técnica de las instalaciones industriales mientras avanza el proceso de venta definitiva de los activos. De aprobarse, la modalidad permitiría generar ingresos operativos genuinos para la masa concursal sin exigir inversión de capital propio por parte de la empresa fallida, preservando el valor de las fábricas. Ahora, las propuestas deberán ser analizadas por la Sindicatura, la Coadministración y el juez Marcelo Gelcich en el marco de las condiciones fijadas para la continuidad transitoria.

El contexto de la quiebra de SanCor y la demora en la licitación definitiva

Estas presentaciones ocurren mientras el sector lácteo aguarda definiciones sobre el cronograma definitivo para la venta de las seis fábricas (ubicadas en Sunchales, Gálvez, San Guillermo, Devoto, Balnearia y La Carlota) y el paquete de marcas de la ex cooperativa —que incluye etiquetas emblemáticas como SanCor, Mendicrim, Tholem, Quesabores y Santa Brígida—, cuya base original había sido fijada en 52,1 millones de dólares.

Si bien la Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó semanas atrás la continuidad del proceso licitatorio —permitiendo competir tanto por el paquete completo como por lotes individuales y ponderando el plan de negocios y el sostenimiento de los puestos de trabajo—, el juzgado aún debe adecuar el pliego con las tasaciones actualizadas y fijar las nuevas fechas para recibir las ofertas de compra. Cabe destacar que tanto Milkaut como Punta del Agua y Failar forman parte del grupo de diez empresas que ya habían adquirido los pliegos originales antes de que el llamado quedara en suspenso por las apelaciones judiciales.