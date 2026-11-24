La exoneración estacional fiscal se suma al alojamiento sin IVA y a una rebaja parcial para ciertos servicios y más vuelos que amplían las opciones

Ofrece exención de IVA a no residentes en servicios clave y fomenta más vuelos.

Uruguay prepara la temporada vacacional 2026-2027 con una estrategia que combina beneficios fiscales y más vuelos para captar visitantes de la Argentina, su principal mercado regional.

El país vecino ofrecerá exoneración total del IVA para algunos consumos de turistas no residentes que estará vigente durante la temporada, además de sumar otros beneficios, como la exención para el hospedaje en hoteles y una rebaja parcial para determinados servicios turísticos.

Las medidas forman parte del Decreto 271/026 del gobierno uruguayo que dispuso que entre el 15 de noviembre y el 30 de abril de 2027 se reduzca a cero el IVA que es del 22% en determinadas operaciones de personas físicas no residentes.

La decisión comprende consumos gastronómicos en restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos similares; comidas ofrecidas por hoteles y otros alojamientos, siempre que no formen parte del hospedaje; servicios de catering y otros servicios para fiestas y eventos; y alquiler de vehículos sin chofer.

Para acceder, el turista debe pagar la operación completa con una tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior, o mediante una transferencia electrónica de fondos provenientes del exterior procesada por un adquirente o una entidad de cobranza radicada en Uruguay.

En los pagos con tarjeta, el comercio emite el comprobante sin descontar el IVA y la rebaja se refleja en la liquidación del consumo.

Si bien la alícuota básica uruguaya es del 22%, eliminarla no significa que el precio final baje en ese porcentaje sino que cuando el impuesto ya está incluido, la quita equivale a un descuento de 18,03% sobre el total.

Uruguay ya la había aplicado en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, y el nuevo decreto la reactivó para este verano.

En el caso del hospedaje de turistas no residentesen hoteles y alojamientos habilitados tiene otro tratamiento ya que está exonerado del IVA durante todo el año, con acreditación de la condición de ser extranjero no residente.

También continúa hasta el 30 de abril de 2027 una rebaja de nueve puntos porcentuales del IVA para determinados servicios turísticos pagados con medios electrónicos.

Esa medida alcanza a residentes y no residentes, y puede aplicarse, entre otros, a gastronomía, alquiler de autos y servicios de mediación en alquileres turísticos, en los cuales la rebaja corresponde a la intermediación, no al precio que cobra el propietario.

El costo fiscal de la exoneración de IVA y el fondo para aerolíneas

El Ministerio de Turismo estimó en u$s14 millones la renuncia fiscal asociada a la exoneración total anunciada para la temporada.

En paralelo, la cartera y Aeropuertos Uruguay crearon un fondo conjunto de hasta u$s2,5 millones anuales para incentivar a las aerolíneas que aumenten el turismo receptivo o desarrollen nuevas rutas internacionales.

La empresa privada gestiona una red de ocho aeropuertos internacionales, entre ellos Carrasco y Punta del Este, y forma parte del grupo Corporación América Airports que dirige Eduardo Eurnekian.

De este modo, el plan del gobierno uruguayo para atraer el turismo extranjero combina dos instrumentos como son resignar ingresos tributarios para reducir algunos consumos y cofinanciar incentivos para ampliar la conectividad.

Vuelos a Punta del Este: las frecuencias de Aerolíneas Argentinas y GOL

En ese segundo frente, Punta del Este vive un boom de reservas para fin de año y tendrá más frecuencias durante el verano si, por ejemplo, se tiene en cuenta que Aerolíneas Argentinas programó 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este para el verano 2027, además de otras 14 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Montevideo.

Según un comunicado del 9 de septiembre del Ministerio de Turismo uruguayo, el refuerzo representa un aumento del 16% en la operativa regional de la compañía.""

Por su parte, desde el 17 de diciembre la ruta triangular de GOL Aeroparque–Punta del Este–Guarulhos se retomará el 17 de diciembre, con tres frecuencias semanales los martes, jueves y domingos, hasta el Carnaval.

Desde el 21 de diciembre sumará dos vuelos semanales entre Porto Alegre y Punta del Este, los lunes y viernes, durante la temporada estival.

Cuántos turistas argentinos visitaron Uruguay y Punta del Este en el verano

En el verano anterior, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Uruguay recibió 1.301.913 turistas de los cuales, 900.385 llegaron desde la Argentina, cerca del 69%.

En ese sentido, Brasil aportó 155.931 visitantes y también arribaron 72.354 turistas europeos, 53.383 estadounidenses, 27.856 chilenos y 25.453 paraguayos, siendo Punta del Este el destino más visitado del país.

La distancia entre el volumen argentino y el de los demás mercados ayuda a explicar el foco de la promoción y el refuerzo de vuelos desde Buenos Aires.

Si bien los beneficios fiscales pueden aliviar gastos puntuales, no convierten a Punta del Este en un destino barato, ademas de que el alquiler de una vivienda no está comprendido en la exoneración total estacional ya que la rebaja parcial puede alcanzar determinados servicios de intermediación, no el precio de la propiedad.

En ese sentido, un relevamiento sobre 3.700 avisos registró, para la primera quincena de enero de 2027 en el centro de Punta del Este, promedios de u$s3.700 para un departamento de un dormitorio, u$s7.800 para uno de dos y u$s13.500 para uno de tres.

En La Barra, un departamento de dos dormitorios promedió u$s13.300 para esa misma quincena.

Los valores bajan con el avance del verano, más precisamente en febrero, mes en el cual en el centro de Punta del Este, un departamento de dos dormitorios promedia u$s4.400 para la segunda quincena de ese mes.

De todos modos, la ubicación, las características de cada propiedad y su disponibilidad pueden cambiar el costo final.