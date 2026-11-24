La IA puso las mismas herramientas al alcance de todos, pero no define qué hace distinta a una marca. Las claves para crear una estrategia integral

Agencias digitales deben integrar estrategia, branding y tecnología para que las marcas se adapten a buscadores generativos y agentes de IA.

Marcas logran diferenciación con IA al priorizar su estrategia e identidad antes de la herramienta, según Baufest.

La inteligencia artificial (IA) cambió la forma en que las empresas desarrollan contenidos, diseñan productos digitales y se relacionan con sus clientes. Hoy es posible producir más y más rápido. Sin embargo, esa mayor capacidad deja una pregunta: ¿cómo diferenciarse cuando las herramientas están al alcance de todos?

Para Melisa De Carlo, Head of Marketing & Digital Experience de Baufest, la respuesta no está en la tecnología en sí, sino en lo que se hace con ella: "Tener las mismas herramientas no significa obtener los mismos resultados. La diferencia está en la profundidad con la que se conoce la tecnología y en la capacidad de integrarla con una estrategia clara y una visión creativa".

¿Cómo diferenciar una marca cuando todos usan inteligencia artificial?

Para De Carlo, el problema aparece en el punto de partida. "El error más frecuente es empezar por la herramienta y no por la marca. Muchas empresas incorporan la IA para producir más contenido y lanzar más campañas, sin antes tener claro qué las distingue, cuál es su propuesta y cómo quieren que las perciban", advierte.

Melisa De Carlo, Head of Marketing & Digital Experience de Baufest. - crédito Baufest

La consecuencia es un efecto espejo. "Cuando falta esa base, la IA tiende a reproducir lo que ya existe. Las marcas terminan hablando con el mismo tono, usando las mismas imágenes y repitiendo los mismos mensajes que su competencia. Ganan presencia, pero pierden personalidad, y las audiencias lo notan", sostiene.

"Las marcas que mejor aprovechan la IA hacen el camino inverso: primero, definen su posicionamiento, su voz y la experiencia que quieren ofrecer; y después la usan para potenciar esa estrategia", detalla. Así, la tecnología permite "personalizar mensajes, probar ideas en menos tiempo y sostener una identidad coherente en todos los canales".

Según la directiva, "muchas marcas usan la IA para producir contenido. Las que logran destacarse la usan para ir más lejos: explorar nuevas ideas, crear experiencias que antes no eran posibles y construir una identidad que se sostenga en cada punto de contacto".

Agencia digital integrada: cómo combinar estrategia, branding y tecnología

De Carlo asegura que "muchas empresas tienen el desafío de conectar su estrategia de marca con los productos y canales digitales a través de los cuales se relacionan con sus clientes. La definición de una identidad o una propuesta creativa es solo una parte del proceso".

Sobre ese puente trabaja Baufest Digital Agency, que combina estrategia, branding, creatividad y diseño con experiencia de cliente, performance, datos e inteligencia artificial. La lógica es clara: una marca puede comunicar cercanía, pero si su aplicación es difícil de usar, la experiencia contradice su promesa. Por eso, la marca debe pensarse a lo largo de todo el recorrido del usuario: del primer contacto a la atención posterior.

La integración también modifica cómo se miden los resultados. "Cuando estas áreas comparten objetivos y criterios de trabajo, las decisiones dejan de tomarse de manera aislada y empiezan a contribuir a un mismo resultado", plantea. Así, una campaña no se mide únicamente por su alcance, sino por su capacidad para atraer clientes, generar consultas o impulsar una acción concreta.

El diferencial, explica, está en pertenecer a una compañía tecnológica. "En muchas agencias la tecnología aparece al final, como una herramienta para ejecutar lo que ya se definió. En nuestro caso forma parte del proceso creativo desde el primer día, y eso nos permite proponer iniciativas más ambiciosas y llevarlas más lejos", destaca. Cuando el proyecto lo requiere, el equipo suma capacidades de ingeniería, Data Science, Data Engineering, IA, automatización, arquitectura, cloud y ciberseguridad.

Un caso concreto es el de DymaxionLabs, la unidad tecnológica del Grupo GDM. "Tenían una plataforma de datos e inteligencia artificial para el agro con un enorme potencial, pero difícil de explicar. Lideramos el rebranding de la compañía y el reposicionamiento de Optimus, su plataforma principal, desde la estrategia y la arquitectura de marca hasta la identidad visual, los sitios web y la comunicación con clientes", relata.

Según la experta, "el resultado fue una propuesta mucho más clara, organizada en tres verticales que hoy el mercado entiende con facilidad, y una marca preparada para crecer dentro del ecosistema AgTech".

Para las empresas que saben que deben mejorar su posicionamiento pero no cuál es el problema, la agencia aplica la metodología Sense, Decide & Act.

"No partimos de una solución predeterminada, sino de entender qué necesita resolver la empresa. Primero, identificamos e interpretamos señales relevantes, como cambios en los hábitos de consumo o en las interacciones digitales. Luego, utilizamos esa información para tomar decisiones y traducirlas en acciones concretas", confía De Carlo.

Cómo preparar la marca para buscadores generativos y agentes de IA

Los asistentes, los buscadores generativos y los agentes de IA ya cambian la forma en que los consumidores descubren marcas y comparan productos. Para De Carlo, eso modifica las reglas del diseño.

"Hoy en día, sobresalir implica entender que ya no diseñamos solo para personas. También diseñamos para la forma en que los asistentes virtuales, los buscadores generativos y los agentes de IA interpretan y recomiendan los contenidos de una marca", remarca.

De acuerdo la directiva, "para eso hace falta entender cómo funcionan esas tecnologías por dentro, y una marca con una identidad clara y consistente tiene más chances de ser bien representada en esos nuevos espacios", completa.

El escenario también redefine el rol de las agencias. De Carlo asegura que hay dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo:

"La IA transforma la operación diaria . Hoy podemos analizar grandes volúmenes de información, acelerar tareas y llevar adelante ejecuciones que antes demandaban semanas de trabajo"

. Hoy podemos analizar grandes volúmenes de información, acelerar tareas y llevar adelante ejecuciones que antes demandaban semanas de trabajo" "Ese avance nos obliga a repensar nuestro rol. Si una parte cada vez mayor de la producción se automatiza, el aporte de una agencia ya no puede limitarse a crear piezas o definir qué comunicar"

Ese aporte, según la especialista, pasa por "acompañar a las marcas a pensarse estratégicamente, a entender cómo las nuevas tecnologías cambian la relación con sus públicos y a lograr que su identidad se refleje en la experiencia concreta de cada cliente".

"Las capacidades que más crecen en importancia son el pensamiento estratégico, la comprensión del negocio y la sensibilidad creativa para conectar con las personas. Las agencias que combinen esas capacidades con un conocimiento profundo de la tecnología van a ser las que realmente impulsen el crecimiento de las marcas", concluye.