La convocatoria incorpora nueve espacios verdes al esquema de permisos por cinco años y establece cánones base de hasta $2,59 millones mensuales

Esta es la segunda etapa de un plan de la Ciudad, que ya adjudicó 16 espacios similares en una convocatoria anterior.

La inversión corre por el oferente y se priorizan el diseño, la sustentabilidad y la experiencia en la evaluación de propuestas.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió una licitación para instalar paradores gastronómicos en parques ubicados en los barrios de Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Caballito, San Telmo y Mataderos, donde se otorgarán permisos de uso por cinco años.

La convocatoria quedó formalizada mediante la Disposición 394/DGCOYP/26, publicada este 24 de noviembre en el Boletín Oficial porteño por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad.

De acuerdo a la medida, el concurso comprende la construcción, instalación, mantenimiento y explotación de los paradores y cada parque constituye un renglón independiente al punto que los interesados podrán presentar ofertas por uno o varios espacios y la Ciudad evaluará cada propuesta para la ubicación elegida.

La recepción de ofertas cerrará el próximo 22 de diciembre a las 11, en la sede de la Dirección General Concesiones y Permisos, ubicada en avenida Martín García 346, segundo piso, mientras que la apertura de sobres será ese día a las 11.30 y los interesados podrán coordinar visitas a los parques mediante el correo concesiones@buenosaires.gob.ar, hasta cinco días antes de la apertura.

La Ciudad licitará la instalación de nueve paradores gastronómicos en parques

La medida aclara que la instalación de los nuevos paradores gastronómicos incluye el Parque de los Niños, en Núñez, con un canon base mensual de $2,32 millones; el Parque Padre Carlos Mugica y el Parque General Paz, en Saavedra, con un piso de $1,64 millones cada uno.

Para el Parque San Benito, en Belgrano, la base es de $2,46 millones, mientras que en Palermo se licita el Parque Las Heras, con un canon mínimo de $2,59 millones mensuales y en Caballito, los parques Rivadavia y Centenario parten de $2,32 millones cada uno.

En el caso del Parque Lezama, en San Telmo, tiene una base de $1,37 millones, mientras que para el Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, en Mataderos, el piso se fijó en $1,31 millones.

De este modo, los nueve cánones base suman 17,97 millones mensuales, aunque el pliego aclara que cada oferta deberá igualar o superar el valor fijado para el espacio elegido, además de que se agregarán los tributos y servicios correspondientes.

También se explica que el canon tendrá una actualización semestral, calculada según la variación promedio de tres indicadores como son el índice de precios al consumidor de bienes y servicios varios, el de alimentos y bebidas no alcohólicas y el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La inversión define el pago

En otro párrafo del pliego, las autoridades explican que el canon comenzará a devengarse una vez amortizada la inversión realizada por el permisionario en las obras, las instalaciones y la puesta en valor del espacio.

Para establecer ese período, cada oferta deberá presentar un plan de inversión sujeto a la aprobación de la Ciudad.

En este sentido, se aclara que la inversión inicial quedará a cargo del adjudicatario y deberá guardar relación con la propuesta gastronómica, el diseño, el cronograma de obra y la capacidad financiera acreditada.

Además, el pliego exige detallar las fuentes de financiamiento y presentar documentación sobre la solvencia económica del oferente.

La propuesta también podrá contemplar la renovación de una edificación existente en desuso que pertenezca a la Ciudad, además de precisar el sector elegido dentro del área delimitada para cada parque.

De todos modos, una vez adjudicado el permiso, el pliego establece que la ubicación final tendrá que tramitarse ante las dependencias correspondientes.

Diseño, experiencia y sustentabilidad

El anexo de usos define la actividad como expendio de alimentos y bebidas envasadas y obliga a los interesados a describir qué ofrecerá en el parador y qué equipamiento e instalaciones propone para atender al público.

Para la definición, se estableció un sistema de puntaje que tendrá un máximo de 40 puntos y requerirá al menos 14 para que una oferta pueda ser considerada.

De ese puntaje, el anteproyecto arquitectónico y el diseño integral podrán sumar hasta 20 puntos, mientras que la inversión y su financiamiento tendrán un máximo de 10; los antecedentes empresariales, cinco y el programa de sustentabilidad, otros cinco.

Por otro lado, los oferentes deberán acreditar experiencia mínima de tres años en la actividad y presentar referencias financieras, antecedentes empresariales y documentación contable.

También se analizará el sistema constructivo, la integración urbana, la accesibilidad y la compatibilidad de cada propuesta con el uso público del parque.

En materia ambiental, el pliego contempla planes de gestión de residuos, paneles solares y sistemas de reutilización de agua.

De hecho, la separación de residuos secos y húmedos suma puntaje, al igual que la incorporación de energía solar o el aprovechamiento de agua de lluvia, condensación o aguas grises para riego y otros usos secundarios.

Obras y condicionamientos

En otro de los apartados del pliego de bases y condiciones se establece que los adjudicatarios de la licitación tendrán a su cargo la construcción o puesta en valor, las habilitaciones, el mantenimiento edilicio y el funcionamiento comercial del parador durante los cinco años del permiso.

En este sentido, se permite que las obras puedan ejecutarse con sistemas tradicionales, industrializados o modulares, sujetos a los requisitos técnicos y de seguridad previstos en los pliegos.

Al finalizar el permiso, las construcciones tradicionales quedarán en propiedad de la Ciudad y para el caso de instalaciones removibles, se permite al adjudicatario retirarlas y restituir el espacio o dejarlas instaladas, según las condiciones previstas en el contrato.

Un proceso en dos etapas

La convocatoria actual se suma a la iniciado en mayo pasado, cuando la Ciudad abrió un primer concurso para instalar paradores en 16 espacios verdes en el Parque La Isla, en La Paternal; el Parque Los Andes, en Chacarita; el Parque de las Américas, en Belgrano; y el Parque Chacabuco.

También abarcó los parques Indoamericano, Micaela Bastidas, de los Patricios y Mujeres Argentinas; la Plaza España, en Barracas; y seis espacios de Palermo: la Plaza Armenia, la Plaza Club Alemán de Equitación, la Plaza Sicilia, el Parque Velódromo de la Ciudad, el Parque Ernesto Jaimovich, el Parque Thays y la Plaza Florencio Sánchez.

La apertura de ese concurso se trasladó del 24 de junio al 1 de julio y la Ciudad recibió 10 ofertas, presentadas por Arizona Harbour; Rendeaux; EBS; LJM Parking; Early Bird; MF Construcciones Electromecánicas; Urban Grounds; Explotaciones Coloniales; La Esquina de Merlo y Tomás Wilhelm.

En octubre pasado, la Disposición 328/DGCOYP/26 aprobó el concurso y adjudicó los 16 renglones a MF Construcciones Electromecánicas; Early Bird; Explotaciones Coloniales; Urban Grounds; La Esquina de Merlo; LJM Parking; Rendeaux y EBS, además de Tomás Wilhelm.

Los cánones mensuales iniciales adjudicados en esa primera etapa fueron de entre $860.000 y $4.752.000.