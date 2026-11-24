El canon ofertado, el proyecto y las inversiones comprometidas concentran la mayor parte del puntaje para operar el predio estatal de Villa Martelli

El Gobierno prevé resolver en diciembre próximo quién tendrá a su cargo la concesión de Tecnópolis durante los próximos 25 años.

Por lo menos así surge de un documento elaborado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cargo del proceso, que analiza las dos propuestas que quedaron en carrera por el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

El concurso tuvo dos etapas y en la apertura del primer sobre, el 9 de febrero pasado, se presentaron tres propuestas como fueron las de DirecTV-Torneos; Perfeta Producciones y Buenos Aires Arena.

La primera sociedad reunió a dos compañías vinculadas al Grupo Werthein como son Vrio, controlante de DirecTV, y Torneos.

En el caso de la segunda, fue fundada por el empresario Marcelo Fígoli, dueño de Fénix Entertainment y del grupo Alpha Media, que controla las principales radios AM y FM de la Argentina.

En este proceso, compite con el respaldo de los grupos internacionales AEG Worldwide y CMN y también cuenta como respaldo con un antecedente de gestión de espacios para espectáculos en Mendoza, donde obtuvo la concesión del Aconcagua Arena.

Además, se acaba de quedar con la concesión del estadio mundialista de Mar del Plata que opera bajo el nombre de Minella y en el cual Fígoli planea un fuerte proceso de inversión.

Por el lado de Buenos Aires Arena, participa en el concurso junto con Publirevistas y es controlada por Live Nation que, en junio pasado se convirtió en el accionista mayoritario del Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, mientras que La Nación continuó como socio minoritario.

Durante esa instancia se revisaron los requisitos administrativos y los antecedentes comerciales, contables y financieros de los oferentes.

Luego de ese proceso, DirecTV-Torneos comunicó que no renovaría su oferta y quedó fuera cuando venció ese plazo, el 7 de agosto.

Por eso, el dictamen de preselección de la AABE habilitó a Perfeta y a Buenos Aires Arena para avanzar hacia la segunda etapa que incluía el segundo sobre.

Ese procedimiento se llevó a cabo el 14 de octubre, cuando se conocieron las propuestas de canon mensual para el predio de cada finalista, sus antecedentes en el rubro, el proyecto, el plan de inversión y el canon ofrecido.

En este punto, Perfecta Producciones ofreció $204.000 millones por los 25 años, equivalentes a un canon mensual de $680 millones, mientras que Buenos Aires Arena, propuso pagar $183.300 millones o $631 millones por mes.

La diferencia entre ambas propuestas es de $20.700 millones por los 25 años de concesión a favor de la sociedad de Fígoli, aunque el sobre económico es un componente más del esquema elegido por el Gobierno para definir el concesionario.

Esa apertura dio paso a la evaluación final de las propuestas y ahora falta conocer cuál de las dos presentaciones obtuvo el mayor puntaje y le permitirá a su oferente quedarse con la explotación del predio, por lo menos hasta el 2051.

La decisión ordenará el futuro de 509.759,79 metros cuadrados de los cuales el Estado conservará la propiedad del inmueble y el concesionario tendrá a su cargo el uso y la explotación comercial por 300 meses, con una posible prórroga de hasta 12 meses.

El destino fijado en el pliego incluye recreación, esparcimiento y ocio, además de actividades culturales, deportivas, talleres, juegos y programas comunitarios.

El proyecto también define el puntaje

De acuerdo a los pliegos de la licitación, la adjudicación se resolverá con una calificación de 100 puntos, distribuida entre cuatro componentes.

El proyecto puede recibir hasta 40 puntos; el plan de inversión, 30; el canon ofrecido, 20; y los antecedentes comerciales, contables y financieros, los 10 restantes.

Por eso, el monto que cada empresa pagará por el uso del predio será una parte de la evaluación, mientras que el diseño de la propuesta y las obras comprometidas reunirán siete de cada 10 puntos.

En el caso del plan de inversión, debe precisar qué obras se realizarán, en qué etapas, con qué desembolsos y en qué plazos.

También debe establecer hitos verificables y fechas para terminar y habilitar los distintos espacios.

Esos requisitos serán importantes en un predio que combina pabellones, áreas abiertas, auditorios e instalaciones para eventos, y que demandará una programación capaz de mantener activos sectores con características diferentes.

Cabe aclarar que la AABE deberá comparar ese componente con la calidad del proyecto, el volumen de inversión y los antecedentes de gestión de cada firma.

La comparación entre los finalistas abarca, por lo tanto, más que la organización de recitales, teniendo en cuenta que el futuro operador de Tecnópolis tendrá que compatibilizar eventos masivos con propuestas culturales, recreativas y comunitarias, y sostener la actividad en un predio de más de 50 hectáreas.

El contenido de los proyectos y la secuencia de inversiones permitirán conocer qué modelo propone cada firma para organizar ese uso durante un cuarto de siglo.

De manera paralela al proceso licitatorio se lleva adelante un causa judicial que se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien este mes pidió a la AABE un informe sobre el estado y los avances de la licitación.

El pedido se produjo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la concesión y corre en paralelo con la evaluación administrativa de las dos propuestas que siguen vigentes.

Del Bicentenario a parque permanente

La disputa por Tecnópolis se vincula con un mega predio que fue concebido como una exposición de ciencia, tecnología, cultura e industria para los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo que se realizaron en el 2010.

El proyecto quedó aprobado ese mismo año pero el predio de Villa Martelli abrió el 14 de julio de 2011 con una muestra que reunió propuestas de organismos públicos, universidades y centros científicos, con espacios interactivos y exhibiciones orientadas a acercar la producción científica y tecnológica a un público amplio.

Durante su primera década recibió más de 30 millones de visitantes y con los años, la exposición dio paso a un parque permanente.

En 2017, un decreto creó el Parque Tecnópolis del Bicentenario como organismo desconcentrado y estableció entre sus objetivos la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte.

Las distintas ediciones incorporaron espectáculos, actividades educativas y espacios de juego, y durante la pandemia parte del complejo se utilizó como parque sanitario y vacunatorio.

Cuando en el 2023, asumió el gobierno del presidente Javier Milei, el predio se incluyó entre los activos a dejar de ser financiados con fondos del Tesoro Nacional.

El gobierno libertario justificó la concesión con el objetivo de trasladar la operación del predio a un privado, atraer inversiones y reducir el costo de su mantenimiento para el Estado.

Al anunciar el llamado, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que Tecnópolis era deficitario y planteó que el nuevo esquema debía dejar de representar una carga para las cuentas públicas.

La Resolución 98/2025 de la AABE formalizó ese objetivo mediante una concesión por 25 años, con un canon base mensual de $611 millones y explotación comercial orientada a actividades recreativas, culturales y de esparcimiento.

Ahora, con el proceso en marcha se sabe que la concesión plantea una nueva etapa para esa infraestructura pública que, durante el 2024, recaudó más de $540 millones por el alquiler privado de espacios, según la Memoria del Estado, que proyectó ingresos superiores a los $2.000 millones para 2025.

La puesta en marcha de la nueva etapa privada dependerá, además, del estado de las instalaciones y de las obras previstas.

Un relevamiento de la AABE realizado en 2025 identificó sectores en buenas condiciones y otros que requerían reparaciones, entre ellas trabajos por filtraciones y tareas de mantenimiento.

El plan de inversión deberá dar cuenta de cómo cada oferente prevé atender esas necesidades y habilitar los espacios a lo largo del contrato.