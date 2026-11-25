La búsqueda puede completar el cupo local de deuda abierto en septiembre y se suma a un esquema que combina crédito externo y aportes de los socios

Es para Vaca Muerta Oil Sur: oleoducto y terminal de exportación de petróleo.

YPF vuelve al mercado de capitales local en busca de financiamiento para Vaca Muerta Oil Sur, el proyecto que, en sociedad con otras petroleras, desarrolla para conectar la producción de la cuenca neuquina con una terminal de exportación en la provincia de Río Negro.

Se trata de VMOS, la sociedad que desarrolla la obra y que tiene a YPF entre sus accionistas, junto a Pan American Energy (PAE); Pampa Energía; Vista Energy; Pluspetrol; Chevron; Shell y Tecpetrol.

La sociedad tiene a su cargo Vaca Muerta Oil Sur, un sistema de transporte, almacenamiento y despacho de petróleo que tendrá un ducto troncal de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro que, al sumar las conexiones con la zona productiva neuquina, el recorrido completo se acerca a los 600 kilómetros.

La sociedad acaba de lanzar una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON), que se formalizó en un suplemento de prospecto enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado 24 de noviembre.

VMOS ofrece ON Clase 1 adicionales por un valor nominal de hasta u$s66.345.627, aunque el monto final dependerá del resultado de la licitación y de la decisión de la compañía sobre cuánto emitir.

La oferta se relaciona con la colocación que la sociedad realizó en septiembre cuando buscó inicialmente hasta u$s100 millones, con autorización para ampliar la emisión hasta u$s300 millones, pero que finalmente concretó por algo más de u$s233 millones.

La diferencia entre ese resultado y el máximo autorizado es el monto que VMOS procura cubrir con la nueva emisión que, en este caso será de hasta u$s66,3 millones.

Salvo por la fecha de liquidación y el precio de emisión, tendrán los mismos términos y serán fungibles con los títulos originales, por lo cual esta nueva oferta amplía la emisión de septiembre dentro del cupo aprobado.

Cómo son las nuevas ON de YPF y a qué se destinarán los fondos

Las nuevas ON tendrán una tasa fija nominal anual del 6,25% y vencerán el 22 de septiembre de 2030, en tanto que los intereses se pagarán trimestralmente y el capital se devolverá en un único pago al vencimiento.

Como los títulos adicionales se incorporarán a la clase original, compartirán su fecha de vencimiento y el calendario de pago de intereses.

Los fondos netos se destinarán al desarrollo, la construcción y la operación de Vaca Muerta Oil Sur, teniendo en cuenta que el prospecto habilita aplicarlos a capital de trabajo en la Argentina y a inversiones en activos físicos ubicados en el país.

Entre los gastos de capital de trabajo incluye pagos a proveedores, servicios, materiales, insumos, salarios, seguros, permisos e impuestos vinculados con la actividad de la sociedad.

En cuanto a las inversiones físicas, el documento menciona terrenos, edificios, tanques y equipos para almacenamiento y transporte de hidrocarburos, entre otros activos.

VMOS podrá aplicar hasta el total de los fondos netos a cualquiera de esos destinos, según las condiciones previstas en la documentación de la emisión.

Los títulos tienen recurso limitado, lo cual significa que para cobrar capital, intereses y otros montos adeudados, los tenedores tendrán acceso exclusivamente a los derechos de cobro presentes y futuros de la Tarifa Dólar Linked que pagan las compañías que reservaron capacidad en el oleoducto y en Gas y Petróleo del Neuquén, bajo sus respectivos contratos de transporte.

Los derechos de cobro se ceden en garantía a favor de TMF Trust Company Argentina, que actúa como agente de garantía.

Fix calificó la emisión con AAA(arg), perspectiva estable, y Moody’s Local le asignó AAA.ar, también con perspectiva estable.

Cómo se financian los u$s3.300 millones del proyecto de VMOS

La colocación local de estas ON forma parte de una estructura que también incluye un crédito internacional obtenido por VMOS en julio de 2025, por hasta u$s2.000 millones, a cinco años, con una tasa equivalente a SOFR más 5,5 puntos porcentuales.

Se trata de un préstamo sindicado que lo lideraron Citi; Deutsche Bank; Itaú; JPMorgan y Santander, junto con otras entidades financieras, hasta completar un grupo de 14 instituciones.

La cobertura de la emisión local de septiembre, con base en un análisis de FIX, estimó en torno de u$s3.300 millones la inversión total del proyecto de los cuales cerca del 70% se financiaría con deuda y el 30% restante con aportes de los socios.

La iniciativa fue presentada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total de entre u$s2.900 millones y u$s3.200 millones, de los cuales u$s2.486 millones corresponden a activos computables dentro del régimen.

Qué capacidad tendrá el oleoducto de VMOS y cómo es su trazado

El oleoducto que construye VMOS es una parte del proyecto ya que la infraestructura también incluye estaciones de bombeo y una terminal marítima en Punta Colorada, con seis tanques de almacenamiento y dos monoboyas mar adentro para cargar petróleo en buques.

El plan aprobado por el RIGI contempla capacidad de almacenamiento de 3,77 millones de barriles y divide la construcción del ducto en dos tramos: unos 110 kilómetros entre Allen y Chelforó y aproximadamente 327 kilómetros entre Chelforó y Punta Colorada.

La capacidad de transporte se incorporará por etapas, teniendo en cuenta que la configuración inicial prevé entre 180.000 y 190.000 barriles diarios mientras que una segunda fase elevaría ese volumen hasta unos 390.000 barriles por día.

El diseño contempla llegar a 550.000 barriles diarios y permite estudiar una ampliación posterior, con nuevas instalaciones, hasta cerca de 700.000 barriles.

La adhesión de VMOS al RIGI fue aprobada en marzo de 2025 como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo y en el expediente, la empresa estimó que la infraestructura permitiría generar ingresos de divisas por u$s9.300 millones anuales, con potencial de alcanzar hasta u$s17.000 millones desde 2030.

La última actualización publicada el 29 de octubre ubicó el avance general de la obra en 85% y su cronograma informado preveía comenzar a llenar el sistema en enero de 2027 y realizar la primera exportación de crudo en marzo de ese año.