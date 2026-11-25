Abre local de importados con venta por unidad, sin compra mínima y precios de referencia en dólares, en un mercado donde se priorizan compras chicas

Este miércoles abre en la localidad bonaerense de General San Martín un mega bazar que lleva a un salón comercial una consigna que se volvió viral antes de la inauguración: casi todo a un dólar, con pago en pesos.

La propuesta, viralizada en las redes sociales, reúne artículos de cocina, belleza, librería, juguetes, indumentaria y tecnología, y apunta tanto a consumidores finales como a comerciantes que buscan reponer mercadería.

El local se llama MIXIO Outlet, está ubicado en la avenida 101 Dr. Ricardo Balbín 2951 de San Martín y se inaugura con una promoción que afirma que entre el 70% y el 80% de los productos tendrá como referencia un dólar mientras que el resto del catálogo, incluidos los artículos de mayor valor, se venderá con otros precios que prometen ser también muy económicos.

El horario anunciado es de 10 a 19.30, todos los días, y la diferencia con un mayorista tradicional está en las condiciones de compra ya que no habrá un monto mínimo ni obligación de llevar cajas cerradas.

Para acompañar la inauguración, el comercio difundió sorteos presenciales y descuentos en efectivo del 10% para compras superiores al equivalente a u$s100 y de 15% para tickets mayores a u$s500.

Qué productos vende el nuevo bazar desde un dólar

Los dueños del establecimiento entienden que la variedad es una pieza central del formato y explican que, en bazar y cocina, por ejemplo, se anuncian platos, vasos, copas, recipientes herméticos, cubiertos y utensilios.

En belleza habrá maquillajes, perfumes, uñas postizas, bijouterie y accesorios para el cabello, además de que en otras góndolas se incluyen útiles escolares, artículos de oficina, juguetes y peluches.

A esos rubros se suman prendas de vestir, calzado y objetos de regalería, mientras que en un sector diferenciado se ofrecerán pequeños electrodomésticos y productos electrónicos, que no necesariamente forman parte de la franja promocionada a un dólar.

La combinación de rubros busca que el cliente encuentre en un mismo lugar artículos de uso cotidiano y compras impulsivas de bajo valor.

En el caso del precio único de referencia, simplifica la primera lectura, aunque el total en pesos depende de la conversión que aplique el comercio, por lo cual, el dato práctico para quien se acerque será preguntar cuánto cuesta cada producto en moneda local antes de llegar a la caja.

La promoción también presenta el local como una opción para revendedores con descuentos por volumen en efectivo que apuntan a quienes planean llevar más mercadería.

Quiénes son los dueños de Mixio Import y cómo se compone la sociedad

La firma que coincide en nombre y actividad con el comercio es MIXIO IMPORT S.R.L., constituida en abril pasado mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial en donde se identifica a sus socios como Victoria Aylen Jaime y Chengcheng He.

En el caso de Jaime, suscribió 18.000 de las 30.000 cuotas (el 60% del capital), y fue designada socia gerente, en tanto que He suscribió las 12.000 restantes, equivalentes al 40% del capital social informado que fue de $30 millones.

El objeto societario incluye importación y exportación de bienes, además de comercialización y distribución de productos de bazar, herramientas, regalería, ropa, electrónica y maquinaria.

Si bien la documentación societaria no especifica el país de origen de cada artículo, el rubro suele asociarse a productos fabricados en China.

De los todo por dos pesos de los 90 a los nuevos bazares polirrubro

El nuevo local se suma a la propuesta de los bazares polirrubro que venden artículos de bajo precio y que ya tienen antecedentes más largos que la ola actual de grandes locales.

La memoria colectiva suele identificar este formato con los "todo por dos pesos" de los años 90 como negocios de variedad, con productos importados, bajo costo y presencia en centros comerciales barriales.

Se trataba de locales con una una lógica comercial que hoy reaparece con otros formatos pero con surtido amplio, rotación de productos y una promesa simple para atraer al público.

La diferencia está en la escala de algunos salones actuales, la difusión por redes y la posibilidad de combinar venta minorista con precios mayoristas sin exigir una compra grande.

En el caso de la conexión con China también tiene antecedentes, al punto que una investigación etnográfica realizada en Córdoba y publicada en una revista académica estudió los bazares polirrubro regenteados por comerciantes de ese país y describió una cadena de abastecimiento que conectaba fabricantes del sudeste de Asia con importadores, bazares mayoristas y vendedores minoristas.

En esa cadena, el bazar cumple una función distinta de la fábrica y del importador ya que concentra artículos de muchos rubros, los exhibe en un solo punto y vende al consumidor o a otros revendedores.

Cómo están las ventas minoristas pyme según el último informe de CAME

El atractivo de una propuesta de este tipo aparece en un momento de presión sobre el consumo si se tiene en cuenta un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte que las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en términos reales durante octubre, aunque subieron 0,3% frente a septiembre.

La entidad describió un consumo doméstico concentrado en compras esenciales y de ticket reducido, con promociones en efectivo y cuotas cortas como herramientas para cerrar operaciones.

La venta digital también forma parte de la competencia al punto que CAME registró que las ventas online de comercios con local a la calle crecieron 17,7% interanual en octubre.

El local también se inscribe en la lógica de la apertura económica que lidera el gobierno del presidente Javier Milei y que, según el último informe del INDEC, muestra que en octubre las importaciones totales sumaron u$s6.668 millones, una baja interanual de 6,7%.

Dentro de ese total, los bienes de consumo representaron u$s1.059 millones y cayeron 11,3% frente a octubre del año anterior.

China fue uno de los principales socios comerciales ya que las importaciones desde ese origen sumaron u$s1.726 millones en el mes, con una baja interanual de 7,3%.

A cuánto cotiza el dólar y cómo se pesifica el pago en el comercio

El precio en dólares suma otra capa al gancho comercial de la nueva propuesta, con una cotización oficial que este miércoles 25 de noviembre, ubica a la moneda norteamericana en $1.615, luego de una nueva suba, en tanto que el blue se movía alrededor de $1.700 en los relevamientos privados del mercado informal.

La diferencia entre ambos valores era de $85, cerca del 5,3% y con esos valores, el equivalente a un dólar se ubica entre $1.615 y $1.700, según la referencia que se tome.

La promoción del comercio indica que el pago se hará en pesos y que el valor final se informará al pesificar la compra.

Si el cambio utilizado por el local queda entre el oficial y el blue, como se comentó en la difusión previa, el precio en caja no coincidirá necesariamente con ninguna de esas dos cotizaciones.

En este contexto, el "todo por un dólar" recupera el recurso de anclar el precio a una moneda fácil de reconocer, pero no promete un monto fijo en pesos ni abarca todos los productos ya que la mayoría se expresa en dólares y se cobra en moneda local, mientras otros artículos tienen precios propios.