La empresa avisó que no podrá cubrir algunos cheques a término y convocó a proveedores y acreedores para presentarles un plan de reperfilamiento

La empresa tecnológica Sion acaba de convocar para este miércoles 25 de noviembre a la tarde a sus proveedores y acreedores a un encuentro que tiene como objetivo presentar el plan con el que sus ejecutivos buscarán ingresar a un proceso de reestructuración de pagos.

Con una fuerte crisis de liquidez como contexto, la reunión se realizará a las 17 en las oficinas del broker de inversiones Balanz, en la avenida Corrientes 316, tercer piso de esta Capital Federal.

La compañía también ofreció la posibilidad de participar de manera virtual a quienes no puedan asistir como parte de una convocatoria que fue organizada el martes 24 de noviembre, después de que la empresa informó a sus proveedores que no podrá afrontar en los plazos originalmente previstos determinadas obligaciones instrumentadas mediante cheques.

Fuentes del mercado tecnológico explicaron que Sion envió una carta a sus acreedores en la cual atribuyó la situación de crisis que atraviesa a "dificultades financieras transitorias" y dijo que trabaja en una propuesta de reprogramación para establecer un esquema de pagos viable, ordenado y sustentable.

Por eso, la convocatoria tiene como premisa la de presentar los lineamientos del plan, explicar la situación y abrir un espacio de diálogo.

En la carta, firmada por Luis Quinelli, CEO de Sion, también se le pidió a los proveedores confirmar la asistencia y se les agradeció la comprensión y colaboración de los convocados.

La empresa también expresó su voluntad de cumplir con las obligaciones pendientes y su compromiso de buscar una solución consensuada que permita atenderlas y preservar la continuidad de sus operaciones.

Al respecto, desde la empresa declinaron hacer declaraciones tras las consultas de iProfesional sobre la situación financiera y sobre el encuentro que, según las fuentes del mercado, será el primer paso de la negociación sobre las condiciones que propondrá para reprogramar los compromisos.

Liquidez con marcado deteríoro

El escenario parece haber sido anticipado por Moody’s Local Argentina, que el 20 de diciembre pasado redujo la calificación de emisor de Sion en moneda local a largo plazo de BBB+.ar a BB+.ar y la de corto plazo de ML A-2.ar a ML B.ar.

Si bien la perspectiva de largo plazo se mantuvo estable, la baja alcanzó también a las Obligaciones Negociables (ON), que la compañía emitió durante este año.

En el caso del tramo de largo plazo, Moody’s redujo a BB+.ar las calificaciones de las Series VIII Clase B, con vencimiento en 2027; XIII, con vencimiento en 2027; y XVI Clase B, con vencimiento en 2035.

En el segmento de corto plazo, bajó a ML B.ar las Series I, con vencimiento en 2026; II, IV y VI, todas con vencimiento en 2027.

La calificadora fundamentó la decisión en el deterioro de la liquidez y en el riesgo de refinanciar los vencimientos previstos para los siguientes 12 meses.

Según información de gestión de Sion, la empresa tenía $3.144 millones en caja e inversiones al cierre de octubre, en tanto que el 5 de noviembre pasado obtuvo otros $3.480 millones con la colocación de la ON Clase VI y superó los $6.600 millones de liquidez, sin contar líneas bancarias disponibles por $2.400 millones.

Dos semanas después, el 20 de noviembre, la caja y las inversiones se habían reducido a $500 millones y Moody’s atribuyó esa caída al pago de deuda comercial, a vencimientos de capital de obligaciones negociables y al giro habitual del negocio.

A modo de ejemplo, la calificadora recuerda que la ON Clase VI había recibido una calificación inicial de ML A-2.ar el 2 de noviembre, pero menos de tres semanas después, redujo esa nota a ML B.ar junto con la calificación de corto plazo del emisor.

Además, calculó vencimientos de capital de ONs por unos $13.400 millones hasta septiembre de 2027 y cheques por alrededor de $6.000 millones en los próximos meses.

Escenario con fortalezas y riesgos

El informe de Moody’s también señaló que el apalancamiento financiero de Sion se ubicaba en 3,5 veces la deuda respecto del EBITDA durante los seis meses terminados en septiembre pasado, frente a 3,6 veces en el mismo período del año anterior.

Según información de gestión de la compañía, la deuda absoluta había bajado de u$s31,8 millones en septiembre a u$s23 millones en octubre.

Entre las fortalezas crediticias, la agencia mencionó niveles de rentabilidad medidos por EBITDA elevados frente a otras industrias y una buena presencia en el interior, con posibilidades de crecimiento a partir del acuerdo con Telefónica Móviles Argentina (TMA).

Entre las debilidades enumeró una escala operativa menor que la de otras empresas del sector, exposición a la volatilidad cambiaria, baja liquidez y elevadas necesidades de inversión para mantener y ampliar la red.

En ese sentido, Moody’s indicó que una mejora de la calificación dependería de una recuperación de la liquidez y de que las ventas, la generación de EBITDA y la cantidad de hogares conectados crecieran por encima de sus proyecciones.

También estableció como condiciones que el endeudamiento medido en dólares se mantuviera por debajo de 3,5 veces el EBITDA y que la cobertura de intereses alcanzara dos veces.

La agencia señaló además que una nueva baja podría producirse si se redujera la flexibilidad financiera y aumentara el riesgo de refinanciación.

Una ayuda oficial

La tensión de caja se produce después de que Sion accediera a una línea de financiamiento otorgada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y otra del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el primer caso, en noviembre de 2025 el organismo estatal anunció a la compañía como primera beneficiaria de una línea del Fondo de Servicio Universal destinada a financiar infraestructura de telecomunicaciones.

El acuerdo estableció que el ente oficial podía suscribir hasta $10.000 millones en ON de Sion, mientras que la empresa debía aportar otros $2.773 millones.

De esa forma, el proyecto ascendía a $12.773 millones, tenía un plazo de ejecución de hasta 24 meses y los fondos estaban destinados al despliegue y mejora de redes de fibra óptica en Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y el interior de la provincia de Buenos Aires.

La carpeta técnica estimaba que el proyecto podía beneficiar a más de 150.000 hogares y aclaraba que el ENACOM ingresaba como inversor en una emisión de deuda vinculada con un proyecto específico de expansión de redes.

La Serie XVI Clase B asociada a ese financiamiento vence en 2035 y también quedó alcanzada por la rebaja de Moody’s.

Además, en julio pasado, Sion informó que obtuvo un financiamiento de u$s1 millón del BID para adquirir equipamiento y presentó esa operación como la primera dentro de su estrategia de financiamiento con organismos multilaterales.

La compañía indicó que el crédito no contaba con garantías y que no tenía carácter senior ni prioridad sobre las demás deudas de la sociedad.

En este caso, Moody’s mencionó dos alternativas que, al momento de su informe, seguían pendientes: una posible inversión patrimonial de hasta u$s5 millones de INFRACO Partners LLCC, mediante acciones preferenciales y una emisión internacional por entre u$s7 millones y u$s10 millones.

La calificadora señaló que, si se concretaran, ambas operaciones podrían reforzar la liquidez y reducir el riesgo de refinanciación.

De proveedor a operador

Sion comenzó a operar en 1994 como una empresa unipersonal vinculada con Luis Quinelli y se constituyó como sociedad anónima en 1996.

En sus primeras etapas fue proveedora de acceso a internet, luego sumó servicios de conectividad y avanzó sobre el despliegue de redes y la compra de operadores del interior.

En 2010 incorporó Sinectis, una operación que había pertenecido mayoritariamente a la filial local del Grupo Folha de São Paulo, en tanto que en el 2024 adquirió la mayoría del capital de San Juan Cable Color, que prestaba servicios de internet y televisión en esa provincia.

Luego, en marzo de 2025 anunció la compra de la totalidad de Paralelo 52 TV, cableoperadora de Río Gallegos.

Todas esas operaciones ampliaron la presencia de Sion en el interior y se insertaron en una estrategia que combina adquisiciones con acuerdos para compartir infraestructura.

La compañía también mantiene un acuerdo con TMA, cuyo negocio móvil local fue adquirido por Telecom, que Moody’s consideró una fuente de crecimiento para Sion ya que registró que la empresa llegó a 145.984 hogares conectados en agosto pasado, frente a 121.465 en diciembre de 2025, principalmente por la expansión en el AMBA y el centro del país.