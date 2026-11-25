La mayor operadora postal privada de la Argentina busca más tiempo para acordar el pago de su millonario pasivo, mientras enfrenta reclamos salariales

El conflicto gremial por falta de pagos agrava la crisis financiera de la operadora postal.

La empresa busca sumar adhesiones de acreedores antes del vencimiento del plazo legal.

OCA pide una prórroga para negociar su deuda millonaria y evitar el salvataje judicial.

La operadora postal OCA solicitará una prórroga del período de exclusividad para continuar negociando con sus acreedores como parte de un proceso mediante el cual pretende acordar la renegociación de su millonaria deuda.

El pedido tiene que ver con la audiencia informativa del concurso preventivo de acreedores que está convocada para este jueves 26 de noviembre a las 10, en la cual OCA debe explicar cómo avanzan las negociaciones con sus acreedores y para responder preguntas sobre dicho proceso.

La decisión sobre su extensión quedará en manos de la jueza María Agustina Boyajian Rivas, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44, quien lleva adelante el caso bajo el expediente "OCA LOG S.A s/concurso preventivo".

El pedido de prórroga se vincula con la necesidad de obtener más plazo para continuar negociando el plan a pesar de que, según fuentes cercanas a este expediente, la empresa habría reunido más de 100 acreedores que dieron su conformidad.

El objetivo de los abogados de la operadora postal es seguir reuniendo adhesiones antes de que termine el período de exclusividad, pactado para el próximo 3 de diciembre para que la empresa pueda presentar su propia propuesta de pago y reunir la aceptación de la mayoría de sus acreedores, tal como lo indica la Ley 24.522, de Concursos y Quiebras en su artículo 45.

Si ese período vence sin que haya obtenido las mayorías necesarias, la ley prevé para las sociedades anónimas una instancia de salvataje, en la que acreedores u otros interesados pueden inscribirse para presentar una propuesta pero no implica por sí solo una quiebra inmediata.

ARCA, el mayor acreedor

Al presentarse en concurso preventivo, en febrero de 2025, OCA Log declaró un pasivo superior a los $100.000 millones, de los cuales cerca del 80% correspondía a obligaciones fiscales, principalmente con ARCA, mientras que el 20% restante se distribuía entre proveedores y prestadores de servicios, además de otros reclamos fiscales de organismos provinciales y municipales.

En las nóminas presentadas al expediente figuran, entre otros, la Dirección General de Rentas de Tucumán; la Administración provincial de Santa Fe y municipios como Avellaneda y La Plata.

En el expediente, OCA también señaló que organismos del sector público le adeudaban más de $11.500 millones por servicios prestados.

La firma planteó que esos atrasos, junto con las demoras de clientes privados, reducían el flujo de ingresos disponible para pagar sus obligaciones.

Además, atribuyó su situación financiera a la carga acumulada de obligaciones fiscales, el aumento de los costos operativos, la pérdida de clientes estratégicos y la falta de inversión en distintas áreas.

También afirmó que había alcanzado un superávit operativo hacia mediados de 2024, pero que las restricciones de capital de trabajo hacían necesaria una reestructuración ordenada.

El pasivo y el recorrido judicial

La apertura del concurso tuvo un recorrido judicial complejo que comenzó en abril de 2025, cuando el juzgado que intervenía inicialmente rechazó el pedido de OCA.

Entre sus fundamentos, señaló contradicciones entre los estados contables, los listados de acreedores y la documentación presentada, y cuestionó si la empresa había acreditado la cesación de pagos.

Pero en mayo de ese mismo año, la Cámara Comercial revocó esa decisión y ordenó abrir el concurso, al considerar atendible, en esa etapa, la explicación de OCA sobre la mora fiscal y previsional, las ejecuciones fiscales y los embargos bancarios.

También tomó en cuenta que la compañía había acompañado documentación actualizada por lo que, en junio se declaró abierto el proceso y se convocó a los acreedores para que presentaran sus créditos ante la sindicatura.

En la etapa actual, la jueza admitió excluir a ARCA del cálculo de las mayorías, con la condición de que OCA acredite, antes del vencimiento de la exclusividad, su adhesión al plan de pagos fiscal o el inicio del trámite correspondiente.

Además, la normativa de ARCA para deudores concursados establece que, para solicitar la conformidad del organismo, la empresa debe presentar un plan de facilidades de pago que no incluya quitas ni esperas.

Un conflicto gremial que escala

El pedido de más tiempo para negociar con sus acreedores llega en medio de un conflicto con el Sindicato de Camioneros, que conduce Pablo Moyano, y que reclama el pago completo de los salarios al personal.

El gremio denuncia que los empleados trabajan con jornadas reducidas y alternadas, mientras transportistas tercerizados advierten sobre atrasos en el cobro de sus servicios.

En los últimos días, Camioneros agravó el conflicto al argumentar que los trabajadores reciben en pagos fraccionados sus haberes.

En una audiencia del 20 de noviembre pasado en la Secretaría de Trabajo, representantes de OCA comunicaron que la empresa estaría en condiciones de depositar el 30 de noviembre el 50% de los salarios que aún adeuda a trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta no destrabó la negociación y Camioneros dispuso jornadas de protesta de seis horas, un día sí y otro no, hasta que se complete el pago.

Además, Pablo Moyano anticipó una movilización a OCA para reclamar explicaciones a las autoridades de la compañía, dijo que los salarios se estaban pagando en dos o tres partes y advirtió que las demoras podían afectar la distribución ya que si los trabajadores no cobran, pueden parar o demorar los servicios.

Moyano también cuestionó que la empresa mantuviera publicidad mientras sus empleados esperaban cobrar el resto de sus haberes.

La compañía, por su parte, sostuvo públicamente que no adeuda salarios y que había tenido demoras puntuales en las entregas.

Los reclamos también alcanzan a transportistas tercerizados que trabajan con vehículos propios para OCA y que, en distintas ciudades denunciaron atrasos de dos meses o más y retuvieron servicios por falta de pago.

Las demoras en los pagos también repercutieron en la distribución de paquetes y alcanzaron a comercios que habían despachado ventas del CyberMonday.

Una empresa con historia de cambios de control

Hasta diciembre de 2025, OCA Log estaba bajo el control del grupo NMBV, cuyo principal accionista era Claudio Espinoza, empresario logístico y dueño de Flecha Log.

Ese mes, COC Global Enterprise anunció su ingreso como accionista mayoritario de la empresa, dejando a Espinoza como accionista y presidente del directorio.

El grupo encabezado por Leonardo Scatturice presentó la operación como parte de un plan de expansión y de posibles sinergias con Flybondi, de la cual ya era accionista, y de OCP TECH, su empresa tecnológica.

De ese modo, el empresario ingresó como dueño a una empresa que nació en Córdoba en 1957 como Organización Coordinadora Argentina y que atravesó múltiples procesos de cambio durante estos casi 70 años de vida.

Por caso, fue estatizada en la década de 1970 y luego volvió al sector privado y en los años siguientes quedó ligada a Alfredo Yabrán y más tarde pasó al Exxel Group, de Juan Navarro.

Después de la crisis de 2001 quedó en manos de bancos acreedores y en 2013, el empresario Patricio Farcuh tomó el control de la compañía con respaldo de Camioneros.

Pero, tras una pelea y un fuerte proceso de crisis financiera, el sindicato llegó a intervenir la empresa en 2016.

Más tarde, OCA quedó vinculada al grupo Clear, de Cristóbal López, antes de pasar al control de Espinoza y del acuerdo anunciado con COC Global.

La empresa ya había atravesado otro proceso concursal y una quiebra con continuidad operativa en 2019 al punto que, en su presentación de 2025, OCA describió como "pasivos encubiertos" parte de las obligaciones que, según sostuvo, recibió de esa etapa.

También señaló la pérdida de clientes estratégicos y la falta de inversión como factores que habían debilitado su estructura comercial y operativa.