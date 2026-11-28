Esta marca asiática apuesta por la movilidad urbana y busca captar a repartidores con beneficios exclusivos y estrategias de crecimiento innovadoras

En los últimos dos años, diferentes empresas chinas trajeron al país toda clase de modelos de autos, camionetas, colectivos y camiones híbridos y eléctricos. Pero esto no termina aquí. También comenzaron a desembarcar bicicletas eléctricas, scooters (conocidos como monopatines) y motos eléctricas. Hace pocos meses llegó al país un gigante: la marca china de movilidad inteligente de corta distancia Honey Whale. Casi en silencio, abrió cuatro locales y va por más.

La firma pertenece a la empresa Shenzhen Minzhuo Technology Co. Fundada en 2015, tiene sede en Shenzhen, China, pero su estrategia fue diferente. Hizo foco en Latinoamérica y se convirtió en la empresa líder en movilidad inteligente de corta distancia de la región. Tienen una fuerte presencia en México, Brasil, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda y Europa.

En julio de 2025 llegó a la Argentina; la filial está operada por empresarios chinos que ya estaban instalados en el país. El primer local oficial lo abrieron en Pueyrredón 427 a pasos de avenida Corrientes en Once. Allí ofrecen comercialización minorista y mayorista, servicio técnico y repuestos.

El primer local que abrió en 2025 la marca está sobre la avenida Puyerredón, en el barrio de Once - crédito iProfesional

Poco a poco siguieron con aperturas en Palermo, Congreso y en las últimas horas abrieron el cuarto local en el barrio de Belgrano. Además cuentan con una tienda online propia, otra en Mercado Libre y atención por WhatsApp. Brindan financiación hasta en 12 cuotas, pero ofrecen una rebaja muy tentadora del 40% si el pago es al contado.

Qué productos ofrece Honey Whale en Argentina

Constanza Zerpa es la encargada de Honey Whale y contó a iProfesional: "Vendemos bicicletas eléctricas, scooters y antes de fin de año tendremos una amplia gama de motos eléctricas; ya comenzaron a llegar las primeras. Recién recibimos las hoverboards o monoruedas y trimotos. Para chicos tenemos triciclos 360 y cuatrimoto".

En los locales se puede probar todo antes de comprar y tienen garantía de seis meses. Los precios de contado de los scooters van de los $500.000 a los $5,3 millones y alcanzan los 100 kilómetros por hora. Hay con o sin asiento.

Las bicicletas eléctricas arrancan de contado en los $900.000 y llegan a los $5.300.000. Las más económicas alcanzan 25 kilómetros por hora y tienen una autonomía de 35 kilómetros, se cargan en 4 a 6 horas. Las más grandes alcanzan los 80 kilómetros por hora y tienen autonomía de 170 kilómetros, la batería se carga en 7 u 8 horas. Hay bicicletas plegables.

Los precios de contado de los scooters van de los $500.000 a los $5,3 millones - crédito iProfesional

La bicicleta eléctrica más vendida es la K6S, que cuenta con frenos hidráulicos delanteros y traseros, 55 kilómetros de velocidad, 65 kilómetros de autonomía, el tiempo de carga de la batería es de 7 horas. Soporta hasta 150 kilos y se puede usar en modo eléctrico, asistido o manual con cambios. Su precio en el local de Once es de $3.665.000 si se financia en 12 cuotas sin interés, si se financia en 6 cuotas sin interés baja a $2.599.000 y si se paga al contado, débito o transferencia queda en $2.199.000. Los precios varían de acuerdo a donde se compren, la tienda oficial de Mercado Libre la vende a $2.040.672, a lo que hay que sumarle el costo de entrega.

La responsable de los locales de Honey Whale en Argentina explicó: "Con la compra regalamos el inflador, la cadena, las herramientas de armado, una cámara y pastillas de freno. Las bicicletas requieren un service a los 8 meses, según su uso y es un chequeo para ver cómo está. Cuentan con número de serie, así que se pueden asegurar. No requieren pago de patente". En el caso de la compra de bicicletas o scooters para chicos, Honey Whale les regala el casco, las rodilleras y coderas.

En los locales se puede probar todo antes de comprar y tienen garantía de seis meses - crédito iProfesional

Rebaja del 50% del precio a trabajadores de apps de delivery

Los trabajadores de aplicaciones de delivery tienen un descuento extra del 10% si pagan en efectivo, que se suma al 40% que ofrece Honey Whale por pago contado, o sea que la rebaja es del 50%. Solo tienen que demostrar que tienen la aplicación activa.

La marca les recomienda tres modelos de bicis eléctricas:

S8 : alcanza unos 35 kilómetros por hora, tiene 50 km de autonomía y soporta hasta 100 kilos

: alcanza unos 35 kilómetros por hora, tiene 50 km de autonomía y soporta hasta 100 kilos S150 : alcanza 35 kilómetros por hora, la autonomía es de 100 kilómetros y soporta 120 kilos, ideal para recorridos largos

: alcanza 35 kilómetros por hora, la autonomía es de y soporta 120 kilos, ideal para recorridos largos BK 08: con ruedas de 26 pulgadas x 4 de ancho, tiene dos motores de 1050 watts cada uno con los que alcanza 55 kilómetros por hora, autonomía de 65 kilómetros y capacidad de carga de hasta 150 kilos

Los trabajadores de aplicaciones de delivery tienen un descuento extra del 10% si pagan en efectivo - crédito iProfesional

Las baterías de las bicicletas de gama media duran hasta 500 ciclos de cargas, se cargan a 220 V. Muchas veces surge la pregunta de qué pasa si la batería deja de funcionar con el largo uso, para tener una idea, el costo de una batería ronda el 30% del valor del vehículo.