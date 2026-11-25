La Justicia ordenó la liquidación de Pan Danés. El heredero de Ugi’s evaluaba rescatarla, pero desistió tras conocer sus deudas

La cadena de panaderías Pan Danés fue declarada en quiebra luego de que fracasara el último intento por encontrar un comprador. La empresa, que cerró sus 20 locales a comienzos de octubre, no logró superar su crisis financiera y dejó a 117 trabajadores sin empleo. El único interesado en quedarse con el negocio era Hugo Alejandro Solís, conocido como "Buby" y heredero de Ugi’s, pero finalmente desistió de la operación.

La decisión judicial se conoció el viernes 20 de noviembre, después de que se confirmara que no había otros interesados en participar del proceso de salvataje empresario, conocido como cramdown. Según informó Ámbito, Solís había sido el único que se presentó para intentar adquirir la sociedad y evitar su liquidación.

El empresario había iniciado las gestiones a fines de octubre y solicitó documentación sobre las deudas, la situación de los empleados, los contratos comerciales, los locales y las instalaciones industriales. Sin embargo, luego de analizar la información proporcionada por la sindicatura, resolvió no presentar una oferta económica ni continuar con el procedimiento.

El mecanismo de cramdown le daba a un tercero la posibilidad de adquirir la empresa mediante un acuerdo con sus acreedores. La alternativa representaba la última oportunidad para evitar el cierre definitivo de una compañía que había llegado a tener 25 sucursales y una planta industrial propia.

Las deudas millonarias que frustraron el rescate de Pan Danés

Los números que encontró Solís durante el proceso de evaluación reflejaban la profundidad de la crisis financiera. La documentación incluía obligaciones posteriores a la presentación concursal por aproximadamente $1.086,8 millones, distribuidas entre distintos compromisos:

$738,8 millones en deuda previsional.

$197,5 millones en obligaciones impositivas.

$150,4 millones en compromisos comerciales.

A ese panorama se sumaba el deterioro de los ingresos. En septiembre, Pan Danés registró una facturación de $426,1 millones, frente a egresos por $513,7 millones. Es decir, tuvo un resultado negativo de $87,6 millones en ese período.

La situación empeoró todavía más en octubre, cuando se produjo el cierre de las sucursales. Durante ese mes, la compañía declaró ingresos por apenas $60,9 millones y egresos por $108,6 millones.

La caída de la facturación, que superó el 50% en el período analizado, y el peso de los compromisos financieros dejaron en evidencia las dificultades para sostener la actividad. La información entregada al potencial comprador también contemplaba datos sobre los trabajadores, sus remuneraciones y los reclamos laborales.

Con ese escenario sobre la mesa, el heredero de Ugi’s decidió retirarse. Su desistimiento dejó a Pan Danés sin interesados y terminó de cerrar la posibilidad de un salvataje.

Qué pasará con los bienes de Pan Danés tras la quiebra

Ante la ausencia de ofertas, la Justicia consideró inviable continuar con el procedimiento de rescate y decretó la quiebra de la compañía, a la que calificó como una "gran quiebra".

A partir de ahora, el expediente ingresará en una etapa centrada en la identificación, conservación y eventual liquidación de los bienes de la empresa.

El juzgado dispuso que la sindicatura continúe interviniendo y avance con las medidas necesarias para preservar el patrimonio. Entre ellas, se encuentran la clausura y el inventario de las instalaciones, la identificación de los activos disponibles y su posterior venta para atender las obligaciones pendientes.

Además, se ordenó comunicar la quiebra al Banco Central para que las entidades financieras embarguen los fondos pertenecientes a la sociedad y los transfieran a una cuenta judicial.

El proceso también deberá contemplar los reclamos de los 117 trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre de las sucursales, en un escenario en el que las deudas laborales se suman a los compromisos previsionales, impositivos y comerciales.

De una panadería artesanal a una quiebra con 117 despidos

Pan Danés había nacido en 2016 de la mano de la emprendedora danesa Lise Lundme Funch, con una propuesta de panadería artesanal inspirada en la tradición de ese país europeo.

El proyecto logró expandirse hasta alcanzar alrededor de 25 locales y contar con una planta industrial de 1.778 metros cuadrados en el barrio porteño de Barracas. La instalación había sido diseñada para abastecer hasta 50 puntos de venta, una capacidad que reflejaba las expectativas de crecimiento que tenía la compañía.

Sin embargo, la expansión terminó chocando con un escenario de menores ventas y una estructura de costos que se volvió difícil de sostener.

El cierre de las 20 sucursales a comienzos de octubre había anticipado el desenlace. La posterior búsqueda de un comprador tampoco consiguió revertir la situación: el único interesado se retiró después de conocer los números de la empresa y la Justicia avanzó con la liquidación.

Así, a diez años de su nacimiento, Pan Danés terminó su recorrido comercial en un expediente de quiebra, con sus activos bajo revisión judicial y 117 trabajadores afectados por el cierre.