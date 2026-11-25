La multinacional centralizará la mayoría de sus áreas corporativas en Buenos Aires, aunque aún no definió cuántos de sus 150 empleados continuarán

La multinacional francesa L’Oréal Groupe reducirá drásticamente su estructura operativa en Uruguay y avanzará en una fusión de sus operaciones con la filial argentina. El proceso comenzará a mediados de 2027 y contempla la centralización de la mayor parte de las áreas corporativas en Buenos Aires, mientras que en el país vecino se mantendrán los equipos comerciales y las funciones vinculadas al contacto directo con el mercado.

La decisión fue comunicada a los empleados este martes mediante una videollamada general y confirmada por fuentes de la compañía al medio uruguayo El Observador, a través de su sección Café y Negocios.

"Lo que se anunció ayer es que inicia un proceso de regionalización entre Argentina y Uruguay porque vamos a estar uniendo operaciones. Pero ambas filiales, tanto Argentina como Uruguay, mantienen su identidad, se mantienen los productos, las marcas y la operativa en el mercado", explicaron desde la empresa.

La nueva estructura regional, que llevará el nombre de Al Sur, tendrá su centro de operaciones corporativas en Buenos Aires. De esta manera, L’Oréal reorganizará sus equipos para gestionar ambos mercados bajo una misma estructura, en línea con una estrategia global que ya aplica en otras regiones del mundo.

"L’Oréal no se va, no es que vamos a desaparecer", remarcaron las fuentes consultadas. También aseguraron que todas las marcas continuarán presentes en Uruguay y que uno de los objetivos de la reorganización es fortalecer ambos mercados e incluso facilitar la incorporación de nuevas marcas.

Qué pasará con los empleados de L’Oréal en Uruguay

Uno de los principales interrogantes que abre la decisión es el futuro de los trabajadores. Actualmente, L’Oréal emplea directamente a unas 150 personas en Uruguay, pero la compañía todavía no confirmó cuántas continuarán en sus puestos una vez que se complete la reorganización.

La operación local seguirá funcionando con normalidad hasta mayo de 2027. A partir de entonces, la mayoría de las áreas pasarán a depender de los equipos radicados en Argentina.

En Uruguay permanecerá principalmente la estructura de go to market, es decir, los equipos que mantienen el vínculo directo con el mercado. Allí se incluyen las áreas comerciales, de visita médica y de educación y capacitación para peluqueros, además de otros puestos vinculados con el trabajo en el terreno.

En cuanto al resto de los trabajadores, la compañía evalúa qué funciones podrán trasladarse a la nueva central regional. "Se está evaluando si el puesto de esa persona pasa a operar desde la central del hub, que pueda radicarse en Argentina", señalaron.

Por el momento, no hay precisiones sobre qué proporción de la plantilla actual podrá continuar bajo esa modalidad ni cuántos puestos podrían verse afectados por la centralización.

Qué pasará con las oficinas y el centro de distribución

La reorganización también deja interrogantes sobre la infraestructura que L’Oréal mantiene en Uruguay.

El centro de distribución ubicado en el Parque Industrial y Logístico Zona Este, sobre la Ruta 101, en Canelones, continuará funcionando con normalidad. En cambio, la empresa todavía analiza qué sucederá con su sede sobre Avenida Italia.

La central logística es una de las inversiones más importantes de la compañía en el país. Inaugurada en abril de 2019, demandó una inversión conjunta de aproximadamente u$s 8 millones entre L’Oréal Groupe y el desarrollador del parque industrial.

El establecimiento cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados e incorpora tecnología y equipamiento para optimizar el almacenamiento y la distribución de productos, además de acompañar el crecimiento del comercio electrónico.

Por qué L’Oréal fusiona sus filiales de Argentina y Uruguay

Desde la compañía insistieron en que la decisión no responde a dificultades económicas particulares de Uruguay ni a un cambio en su estrategia comercial para ese mercado.

"Esto es una decisión global, de estrategia de la compañía a nivel mundial y no tiene nada que ver con las realidades locales", afirmaron.

La multinacional avanza con un esquema de regionalización que busca agrupar distintos mercados bajo estructuras compartidas. Es una modalidad que ya implementó en otros continentes y también en América Latina, donde existen regiones que integran países como Perú, Colombia y otros mercados de la zona andina.

Con la creación de Al Sur, Argentina y Uruguay quedarán bajo una misma conducción operativa para las funciones corporativas, aunque conservarán sus respectivas identidades comerciales y presencia en cada mercado.

La historia de L’Oréal en Uruguay y sus marcas

L’Oréal Groupe tiene 116 años de trayectoria internacional y una historia particular en Uruguay: fue el primer país de América Latina en el que la compañía estableció una filial.

El desembarco se produjo en 1959, cuando el grupo francés eligió ese mercado como puerta de entrada a la región. Desde entonces, amplió su presencia con marcas y productos de distintas categorías: peluquería profesional, cosmética de consumo masivo, belleza dermatológica y perfumería de lujo.

En 2024, la compañía celebró sus 65 años de actividad en Uruguay con un evento en el Teatro Solís, que reunió a artistas locales y más de 850 invitados.

En aquella ocasión, Nicolás Oberti, entonces director general de L’Oréal Groupe en Uruguay, destacó el valor histórico de esa operación: "La filial uruguaya fue la primera que L’Oréal Groupe abrió en América Latina, lo que demuestra la confianza que tuvo la compañía en el país y que sigue demostrando al impulsar la llegada de nuevas marcas, productos e iniciativas, que refuerzan ese compromiso duradero con el desarrollo económico y social de Uruguay".

En los últimos años, el grupo continuó ampliando su cartera en ese mercado. Entre las incorporaciones se encuentran CeraVe, que llegó en 2018; Kiehl’s, que desembarcó en octubre de 2022; y Valentino, dentro del segmento de lujo.

Más recientemente, en junio de 2025, sumó Prada, con su línea de fragancias masculinas y femeninas.

La nueva estructura regional no contempla, según lo informado por la empresa, el retiro de estas marcas ni una interrupción de la actividad comercial en Uruguay. El cambio estará concentrado principalmente en la organización interna y en la centralización de funciones que, desde 2027, pasarán a gestionarse desde Buenos Aires.