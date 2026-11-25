El Gobierno confirmó que siguen en trámite procedimientos administrativos contra accionistas y operadores vinculados con la actividad en las islas

El Gobierno argentino mantiene abiertos los procedimientos administrativos contra 60 personas y empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas, una actividad que considera ilegítima por desarrollarse bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido en un territorio cuya soberanía reclama el país.

La continuidad de las actuaciones fue confirmada en el Informe N.º 146 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional el martes 24 de noviembre. La respuesta oficial se produjo ante una consulta del bloque opositor del justicialismo, identificada como pregunta N.º 1284.

Según precisó el Gobierno, los procedimientos alcanzan tanto a personas físicas como jurídicas y comprenden a empresas operadoras, accionistas y prestadores de servicios que participan de los proyectos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina.

En ese sentido, el informe ratificó que Argentina "dispuso el inicio de los procedimientos sancionatorios de 60 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659".

Las actuaciones todavía se encuentran en trámite. Por lo tanto, no significa que las 60 personas y empresas hayan sido sancionadas o condenadas penalmente. Se trata de un frente administrativo destinado a investigar posibles infracciones a la legislación argentina.

Qué empresas están bajo investigación por la explotación petrolera en Malvinas

Las actuaciones están relacionadas, entre otras actividades, con el desarrollo de Sea Lion, uno de los principales proyectos de extracción de petróleo offshore en las Islas Malvinas.

El emprendimiento está vinculado con la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa mayoritariamente en su desarrollo. La iniciativa apunta a explotar recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, en aguas cuya soberanía reclama Argentina.

La estrategia del Gobierno no se limita a las compañías que cuentan con licencias británicas para desarrollar actividades en el archipiélago. También apunta a sus accionistas y a las firmas que les proporcionan servicios y asistencia para llevar adelante las operaciones.

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos buscan investigar posibles violaciones de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y establece restricciones para quienes operen sin autorización de las autoridades nacionales.

En septiembre, Escenario Mundial había revelado que Argentina analizaba ampliar las medidas contra inversores internacionales vinculados con compañías que operan en Malvinas, incluso con la posibilidad de extender el alcance de las sanciones a otros sectores, como el pesquero.

Dentro del paquete de medidas impulsado por Buenos Aires también se enviaron 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas de 30 Estados y se promovieron denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

Las sanciones argentinas ya generan movimientos en el proyecto Sea Lion

La presión administrativa y judicial de Argentina comenzó a tener repercusiones en la estructura de proveedores del proyecto petrolero.

Según informó Escenario Mundial en octubre, las medidas impulsadas por Buenos Aires provocaron movimientos entre los contratistas vinculados con Sea Lion. En ese contexto, Navitas debió reemplazar a dos empresas prestadoras de servicios relacionadas con el desarrollo.

El caso refleja el impacto que puede tener la estrategia argentina más allá de las compañías directamente involucradas en la explotación de hidrocarburos. El objetivo es dificultar la participación de empresas internacionales en actividades que el país considera ilegales por desarrollarse sin autorización nacional.

En paralelo, el Gobierno también lleva adelante acciones en el plano penal contra sociedades involucradas en el proyecto y sus directivos. Este frente es independiente de los procedimientos administrativos que alcanzan a los 60 sujetos identificados.

La disputa por el petróleo en Malvinas llega a una instancia internacional

La continuidad de las actuaciones administrativas se conoce en un momento de tensión por el futuro de la explotación petrolera en el archipiélago.

Mientras Argentina busca frenar el desarrollo de Sea Lion mediante medidas administrativas, judiciales y diplomáticas, el Reino Unido avanza con el respaldo a las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan bajo su autorización en las islas.

La controversia también llegó al plano internacional. Argentina llevó el caso ante instancias judiciales internacionales como parte de su estrategia para cuestionar las actividades de exploración y explotación en la zona.

En ese escenario, el sábado 28 de noviembre, a las 12, está prevista una instancia vinculada con el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, Alemania, según el cronograma mencionado en la información sobre el caso.

Así, mientras avanza la disputa por la soberanía y los recursos naturales del archipiélago, el Gobierno argentino ratificó que mantiene en trámite las investigaciones contra 60 personas y empresas que podrían haber participado de la explotación hidrocarburífera sin autorización nacional.